De Zerbi vince il derby della Costa Azzurra, il Lens torna primo

Nella 16ª giornata di Ligue 1, si conferma l’attuale lotta a due tra Lens e PSG, con la capolista in solitaria che ha battuto il Nizza agevolmente per 2-0, grazie alla doppietta di Edouard, con un goal per tempo. Diverso l’andazzo invece per il PSG, che sul campo del Metz ha faticato più del previsto. All’iniziale uno-due dei parigini nel primo tempo infatti, firmato da Ramos e Ndjantou, ha risposto Deminguet per il goal dell’1-2, mentre all’1-3 firmato dal rientrante Doue, ha risposto il georgiano Tsitaishvili, firmando il 2-3 definitivo. Successo esterno invece per il Lille, che esce vittorioso con un pirotecnico 3-4 dal campo dell’Auxerre, in una partita che definire folle è dire poco.

Oltre i sette goal totali infatti, sono da registrare due espulsi per parte. Tornando alla gara, vantaggio del Lille con Haraldsson ed espulsione di Ngoy per gli ospiti che chiude il primo tempo. Nel secondo invece succede di tutto, con prima il pari di Sinayoko e la successiva espulsione di Akpa per i padroni di casa, che però vanno in vantaggio grazie all’autogoal di Mbemba. Dal 77’ all’86’ però, è autentico cinema: prima un uno-due terribile in tre minuti degli ospiti ad opera di Bentaleb e Diaoune, poi il pari del solito Sinayoko su calcio di rigore e il definitivo 3-4 firmato da Andre, che proietta gli ospiti al terzo posto. Successo interno per il Lione, grazie al goal di Sulc.

Tre punti pesantissimi per la squadra di Fonseca, soprattutto considerato che il Le Havre aveva anche sbagliato un rigore nel finale di primo tempo. Nelle altre partite è 0-0 fra Strasburgo e Lorient, mentre è largo il successo del Tolosa sul campo del Paris FC, espugnato con un netto 0-3, così come la vittoria dell’Angers sul Nantes per 4-1, mentre il Rennes piega il Brest per 3-1 in casa. Nel posticipo, il Marsiglia batte il Monaco per 1-0, grazie alla rete di Greenwood.