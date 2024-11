Dea e Viola, avanti tutta! Calvario Roma, crisi senza fine

ATALANTA-UDINESE 2-1

48’ Kamara (U), 56’ Pasalic (A), 60’ Touré su aut. (A)

I bergamaschi superano non senza qualche affanno l’Udinese al “Gewiss Stadium” e agganciano momentaneamente in testa alla classifica il Napoli a quota 25. I nerazzurri del Gasp conquistano il sesto successo di fila e, dopo i fasti di Champions, continuano la marcia scudetto in campionato. A decidere la gara delle 12.30 uno sfortunato autogol di Touré al 60’. Reduci dal 2-0 inferto allo Stoccarda, gli orobici si presentano sul terreno di gioco con qualche novità di formazione: Djimsiti trasloca a sinistra per sostituire l’infortunato Kolasinac, a destra della linea difensiva il tecnico di Grugliasco inserisce Kossounou. L’ex di turno Samardzic è il trequartista che agisce dietro alla coppia offensiva Lookman-Retegui. Cambi anche nell’Udinese rispetto alla gara contro la Juve: Touré e Kamara partono dal 1’, Kabasele e Zemura restano fuori. Per l’olandese De Roon si tratta della partita numero 282 in maglia orobica, un traguardo storico perché diventa il primo calciatore dell’Atalanta con più presenze nella massima categoria. Pronti via ed è subito gara vera quella tra due compagini che non si risparmiano fin dal fischio iniziale del signor Di Bello. I friulani esercitano un pressing alto che impedisce ai nerazzurri di attuare il solito gioco. Il centrocampo di Gasperini commette qualche errore di troppo, mentre Lovric non dà respiro a Lookman. Alla prima disattenzione, tuttavia, Retegui va in gol ma la rete è viziata dal fuorigioco del suo compagno di reparto. Pochi minuti dopo, Payero colpisce la traversa con un destro al fulmicotone (18’), poi tocca a Davis far sussultare i tifosi bianconeri ma anche in questo caso la marcatura viene annullata per il fallo commesso dal giocatore su De Roon, Al 26’ Djimsiti è costretto al forfait per una presunta distorsione alla caviglia destra (dentro Ederson). Si arriva così nel recupero della prima frazione e il risultato si sblocca in favore degli ospiti: il bolide di sinistro di Kamara trafigge l’incolpevole Carnesecchi (48’). Ad inizio ripresa Bellanova sostituisce l’infortunato Zappacosta e sarà proprio l’esterno ex Torino a suonare la carica per i suoi. Al 56’ il nazionale azzurro, dopo una lunga galoppata sulla destra, serve a rimorchio l’accorrente Pasalic che di prima intenzione sigla l’1-1. Quattro giri di lancetta dopo, è ancora Bellanova con un’altra sgroppata a causare la sfortunata autorete di Touré. Per la squadra di mister Runjaic è il colpo del ko. La partita termina con l’ennesimo infortunio in casa orobica: questa volta tocca a Zaniolo abbandonare il campo e lasciare spazio negli ultimissimi minuti a Cuadrado.

FIORENTINA-HELLAS VERONA 3-1

4’, 59’ e 92’ Kean (F), 18’ Serdar (HV)

Anche la Fiorentina si unisce alla coppia di testa, formata da Atalanta e Napoli, grazie al rotondo successo sugli scaligeri. Al “Franchi” si scatena la furia di Moise Kean che con una tripletta stende i gialloblù di Zanetti. Più Viola che mai, insomma. Il settimo successo in campionato coincide con un percorso che, in poco meno di due mesi, ha proiettato la formazione gigliata dai quasi bassifondi ai quartieri nobili della Serie A. E la scalata continua… Ne ha pagato le spese oggi il Verona, che ha così dovuto incassare la quarta sconfitta nelle ultime cinque uscite. I toscani riprendono la marcia, dopo il brutto ko in Conference contro l’Apoel, all’insegna di cambi e rotazioni che appaiono inevitabili alla luce della massima competitività tra campionato e coppa e che necessita di una rosa quantomai larga e di spessore: la Fiorentina, evidentemente, queste caratteristiche ce l’ha. Intanto i viola hanno eguagliato la striscia di sei vittorie consecutive realizzata sette stagioni or sono dalla squadra guidata da Stefano Pioli. Oggi il tabellino marcatori viola ha un solo nome, quello di Moise Kean autore di tre gol da favola: il primo sul bel lancio in verticale di Beltran (4’), poi gli altri due nella ripresa dopo il momentaneo pareggio di Serdar al 18’. L’attaccante viola sale così a quota 8 marcature totali.

ROMA-BOLOGNA 2-3

25’ Castro (B), 63’ e 82’ El Shaarawy (R), 66’ Orsolini (B), 77’ Karlsson (B)

Affonda la Roma, battuta all’Olimpico anche dal Bologna: squadra giallorossa in crisi nera. La fotografia finale al triplice fischio dell’arbitro Manganiello, la dice lunga sullo stato di una squadra ormai allo sbando totale: i giocatori capitolini vengono subissati dai fischi di tutto il pubblico presente per un’altra prova sciagurata, l’ennesima di una stagione ormai compromessa. Ci sono invece solo applausi per l’undici di Vincenzo Italiano dopo il 2-3 conquistato. Quasi inesorabile questo ko per quelle che erano le sensazioni della vigilia, sconfitta che è arrivata con diversi attimi che l’hanno scandita: il vantaggio di Castro per il Bologna al 25’, poi la replica della Roma con la traversa di Soulè. Nel secondo tempo, El Shaarawy trova il pareggio di testa (63’), ma la rete di Orsolini ristabilisce il vantaggio rossoblù tre minuti dopo. Al 77’ prima gioia in maglia felsinea per Karlsson per l’1-3. Di nuovo El Shaarawy all’82’ con una gran conclusione sotto la traversa a rendere meno amaro il passivo, fissa il risultato finale sul 2-3. Il popolo giallorosso è in ansia per capire quello che sarà a questo punto il destino della Roma, adesso ci sarà una lunga pausa per le Nazionali e non crediamo che la squadra romana non finirà ancora sulle pagine dei giornali. Praticamente certo l’esonero del tecnico Juric, Roberto Mancini è in pole per sedere su una panchina diventata rovente.