Dea, scatto Champions! Porte inviolate a Firenze e Verona

ATALANTA – BOLOGNA 2-0

3’ Retegui, 21’ Pasalic

Al “Gewiss Stadium” di Bergamo, l’Atalanta torna a respirare aria di… Champions. Il 2-0 imposto al Bologna, infatti, permette ai nerazzurri del Gasp di ripristinare la terza posizione in classifica – lasciata per una sola notte alla Juventus – e aggiudicarsi un duello dal forte sapore europeo. Un successo non certo scontato, dato che la formazione orobica non riusciva a fare bottino pieno di fronte al proprio pubblico da ben 4 mesi ed era reduce da tre sconfitte consecutive che sembravano aver compromesso la corsa alla coppa più prestigiosa. La reazione c’è stata nel match più delicato di questo ultimo scorcio di stagione. Scelte quasi obbligate di formazione per Gasperini che, privo dell’indisponibile De Ketelaere, affida le chiavi dell’attacco al capocannoniere Retegui, sorretto dalla coppia Pasalic-Lookman. Sull’altro fronte, mister Italiano presenta un 4-2-3-1: sulla destra c’è il veterano De Silvestri, Pobega e l’ex Freuler in mediana, con il trio composto da Orsolini, Fabbian e Ndoye dietro all’unica punta Dallinga. L’avvio è di chiara marca orobica, la Dea aggredisce immediatamente l’avversario e colpisce al primo vero affondo: al 3’, l’italo-argentino sfrutta l’ottimo assist di Bellanova per siglare il vantaggio. Felsinei frastornati e incapaci di arrestare uno scatenato Retegui. Al 21’, è ancora il 9 nerazzurro a confezionare una giocata da applausi sulla fascia e a travestirsi da assist-man per il raddoppio di Pasalic. Sotto di due reti, i rossoblù cominciano a fare la loro partita: Carnesecchi devia sul palo la botta di Ndoye e, poco dopo, Hien si prodiga in un bell’anticipo sull’accorrente Orsolini. Nel secondo tempo, il tecnico del Bologna corre ai ripari inserendo Casale, Dominguez e Cambiaghi per Lucumì, Orsolini e Fabbian. I nuovi ingressi permettono ai rossoblù di aumentare la pressione offensiva e dare maggiore velocità alla manovra. Carnesecchi fa buona guardia sui tentativi di Dominguez e Miranda, mentre il colpo di testa di Casale termina di poco sull’esterno della rete. Nonostante gli sforzi profusi, comunque, il Bologna s’infrange contro la ferrea retroguardia bergamasca. Il triplice fischio del signor Mariani diventa una liberazione per l’Atalanta, alla sua prima vittoria casalinga in campionato del 2025. Si interrompe, invece, a 6 la serie di risultati utili consecutivi per la squadra felsinea.

FIORENTINA – PARMA 0-0

Continua a stentare la squadra di Raffaele Palladino contro le medio-piccole del campionato: al “Franchi” sono usciti indenni il Monza, il Venezia e, ora, anche il Parma. Altrettanti pareggi che alla fine del torneo rischiano di pesare – e non poco – sulla qualificazione europea della formazione viola. Gli emiliani si portano via un punto che segue il pari del “Tardini”, ottenuto in rimonta contro l’Inter capolista, confermandosi così tra le squadre che pareggiano di più dopo la Juventus e il Torino. Per la Fiorentina un’occasione mancata, raggiunta la Roma in classifica (in campo però stasera nel derby). A Pasquetta i gigliati saranno di scena a Cagliari.

HELLAS VERONA – GENOA 0-0

Un punticino a testa… il traguardo salvezza si avvicina per Verona e Genoa. E’ evidente che la squadra scaligera, con tre punti, avrebbe festeggiato alla grande in questo pomeriggio e, invece, si è dovuta arrendere al cospetto del grande protagonista della partita: il portiere Nicola Leali, autore di interventi decisivi e che ha salvato il risultato in numerosi occasioni, soprattutto nel secondo tempo dove la squadra di casa avrebbe meritato qualcosa di più. Non pervenuto in attacco, invece, il Grifone ligure. Sono diventati 4, dunque, i risultati utili di fila per l’Hellas. Avvicinamento e quasi aggancio a quota 40 per i rossoblù di Patrick Vieira, mancano a questo punto soltanto tre lunghezze alla matematica salvezza; salvezza che è un qualcosa di molto concreto anche per gli orizzonti dei veneti, che guadagnano un punto comunque prezioso.