Serie A

Atalanta senza freni, Genoa di cuore. Sassuolo, tutto in 3’

I bergamaschi travolgono il Parma, Raspadori al primo centro in maglia orobica. I felsinei s’illudono poi, in 10, vengono ribaltati da un indomito Genoa. Ai neroverdi di Grosso bastano 3’ per mandare al tappeto la Cremonese (Fadera): ritorno al successo dopo un mese e mezzo. Si rivede capitan Berardi.

Gen 25, 2026
DANIELE DE ROSSI GENOA'S COACH during Genoa CFC vs Bologna FC, Italian soccer Serie A match in Genoa, Italy, January 25 2026

SASSUOLO – CREMONESE 1-0
3’ Fadera

Era dallo scorso 6 dicembre che il Sassuolo attendeva il ritorno ai tre punti. Sono arrivati nel nuovo anno, in occasione del lunch match del 22.mo turno di Serie A, contro una Cremonese in difficoltà. Agli emiliani sono bastati appena 3’ di gioco per sbloccare il match e gestire il risultato fino al termine. Partenza dunque lanciata dei padroni di casa: la botta di Laurienté viene respinta in maniera maldestra dal portiere Audero, sul pallone si avventa Fadera che insacca indisturbato (3’). I grigiorossi si affidano al loro uomo migliore, Jamie Vardy, per provare a replicare: il tentativo dell’ex Leicester viene intercettato da Muric in uscita bassa. L’undici di Nicola rischia più volte la capitolazione sulle ficcanti ripartenze del Sassuolo, ma i danni vengono contenuti fino al rientro negli spogliatoi. Nella ripresa, l’unica novità riguarda l’ingresso in campo di Johnsen per uno spento Barbieri che va ad occupare la corsia destra dei lombardi. Ed è proprio il neo entrato a rendersi pericoloso, poco dopo, con un tiro che si va a spegnere sull’esterno della rete. Al 59’, invece, arriva il momento di Domenico Berardi, che si riaffaccia sul palcoscenico del campionato dopo due mesi di stop per infortunio. L’ingresso in campo del capitano riaccende il furore neroverde: Moro va ad un passo dal 2-0, mentre Audero si riscatta parzialmente dall’errore commesso in occasione del gol in apertura, volando sulla punizione calciata da Laurienté. In pieno recupero (93’), Pierini colpisce la traversa. Il triplice fischio dell’arbitro Collu fa esultare il pubblico del “Mapei Stadium”. Il Sassuolo raggiunge quota 26, staccando la Cremonese in classifica.

ATALANTA – PARMA 4-0 1
5’ Scamacca su rig., 24’ De Roon, 73’ Raspadori, 92’ Krstovic

Poker dei bergamaschi al Parma. Limitandoci al campionato, è stato un ultimo mese quantomai proficuo per la squadra dell’ex Palladino (per lui un passato da calciatore proprio nei ducali). Al successo appena ottenuto contro gli emiliani, vanno aggiunti quelli contro Roma, Bologna e Torino seguiti dalla prestazione non brillante di Pisa, che alla fine è comunque valsa un punto. Vale la pena guardarla bene la classifica, perché questi sono tre punti che valgono la possibilità atalantina di restare agganciata attualmente – come ultimo vagoncino, certo – al treno in corsa verso l’Europa: Como a 5 punti di distacco sull’Atalanta, ma domenica prossima in riva al lago andrà in scena il testa a testa che varrà una fetta importantissima d’Europa, oltre a mettere di fronte due squadre che hanno una precisa identità di gioco. I nerazzurri ci arriveranno con l’impegno settimanale da cui scaturirà il verdetto finale del maxi girone di Champions League, la squadra di Palladino renderà visita ai belgi dell’Union Saint Gilloise. Par il Parma, invece, impegno interno contro la Juventus. A decidere la sfida odierna due reti per tempo: al 15’ rigore trasformato da Scamacca e raddoppio di capitan De Roon (24’). Nella ripresa, Raspadori firma il suo primo gol con la nuova casacca e, nei minuti di recupero, il colpo di testa di Pasalic è diventato un assist per Ahanor, il tiro a botta sicura del difensore (sempre più presente nell’area di rigore avversaria) è stato respinto dal portiere Conti, e in tap in di sinistro Krstovic non ha perdonato per il 4-0 definitivo. Con questa rete il montenegrino raggiunge il compagno di reparto Scamacca a quota 6 marcature stagionali.

GENOA – BOLOGNA 3-2
35’ Ferguson (B), 47’ Otoa su aut. (B), 62’ Malinovskyi (G), 78’ Ekuban (G), 91’ Messias (G)

Una vittoria di spirito, una vittoria di coraggio, ma anche una vittoria di De Rossi perché il tecnico rossoblù ha azzeccato tutte le mosse che hanno permesso di ribaltare un Bologna avanti addirittura di due reti. Due giocatori subentrati, infatti, hanno lasciato il segno che ha consentito al Genoa di allontanarsi – non in maniera decisa, ma comunque importante – dalla zona calda della retrocessione. Liguri che raggiungono Parma, Torino e Cremonese a quota 23 punti, con 6 punti di margine sulla terz’ultima. I felsinei avevano trovato il doppio vantaggio – anche se non erano apparsi brillantissimi gli uomini di Italiano – grazie a Ferguson e all’autorete di Otoa. Poi la sciocchezza di Skorupski ha rovinato i piani degli emiliani. Il portiere si fa espellere, lasciando i suoi in inferiorità numerica e dando la possibilità ai liguri di rifarsi sotto. I padroni di casa hanno trovato subito il gol con Malinovskyi, direttamente da calcio piazzato (non irreprensibile Ravaglia). Al 78’ Ekuban l’ha riequilibrata e al 91’ Messias ha siglato il gol del definitivo sorpasso. Tutte molto belle le reti del grifone. La formazione di De Rossi nel prossimo turno affronterà la Lazio. Per il Bologna ci sarà prima la sfida di coppa con il Maccabi Tel Aviv e poi il Milan. Non un momento positivo per i rossoblù di Vincenzo Italiano.

Serie A

