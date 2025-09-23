Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Dembélé vince il Pallone d’Oro 2025: trionfo PSG in una serata da record

L’attaccante francese conquista il prestigioso premio grazie al triplete. Premi anche a Yamal, Donnarumma e Bonmatì. PSG miglior squadra e Luis Enrique miglior allenatore

UDINE, ITALY - AUGUST 13: Ousmane Dembele of Paris Saint-Germain speaks to the media in the flash interview following the UEFA Super Cup 2025 match between Paris Saint-Germain and Tottenham Hotspur at Stadio Friuli on August 13, 2025 in Udine, Italy. (Photo by Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images)

Ousmane Dembélé è il vincitore della 69ª edizione del Pallone d’Oro. L’attaccante del Paris Saint-Germain, protagonista assoluto nella scorsa stagione culminata con il triplete (vittoria in Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League), si è imposto davanti a Lamine Yamal del Barcellona e al compagno di squadra Vitinha. Il talento francese ha battuto una concorrenza di altissimo livello, con il giovanissimo Yamal che si consola con il Premio Kopa come miglior giovane.

Terzo posto per Vitinha, a conferma dell’annata eccezionale del PSG. Ai piedi del podio figurano Mohamed Salah (Liverpool) e Raphinha (Barcellona), mentre completano la top ten:

Achraf Hakimi (PSG)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Cole Palmer (Chelsea)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Nuno Mendes (PSG)

Serie A presente con McTominay, Lautaro e Dumfries

Nella classifica finale spicca anche qualche nome dalla Serie A:

Scott McTominay (Napoli) 18°

Lautaro Martinez (Inter) 20°

Denzel Dumfries (Inter) 25°

Donnarumma vince il premio Yashin come miglior portiere

Grande soddisfazione per Gianluigi Donnarumma, che riceve il premio Yashin come miglior portiere dell’anno. Il numero uno della Nazionale italiana, protagonista fino a giugno con la maglia del PSG e ora al Manchester City, ha dichiarato:“Sono onorato di ricevere questo riconoscimento. Le prestazioni della scorsa stagione sono state straordinarie, merito della squadra e dei miei ex compagni. Ora guardo avanti con fiducia verso la nuova avventura al Manchester City.”

PSG domina la serata: miglior squadra e miglior allenatore

Il Paris Saint-Germain è la squadra più premiata della serata: oltre al Pallone d’Oro e al premio Yashin, conquista i riconoscimenti come miglior club e miglior allenatore con Luis Enrique, che ha superato la concorrenza di tecnici come Antonio Conte (Napoli) ed Enzo Maresca (Chelsea).

Aitana Bonmatì regina del calcio femminile

Nel calcio femminile, Aitana Bonmatì conquista il terzo Pallone d’Oro consecutivo, confermandosi ai vertici mondiali. Presenti anche due italiane nella classifica:

Cristiana Girelli, 16ª

Sofia Cantore, 24ª

Il premio come miglior allenatrice va a Sarina Wiegman, campionessa d’Europa con l’Inghilterra, mentre l’Arsenal si aggiudica il titolo di miglior squadra femminile.

