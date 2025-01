Derby al Pisa, battuta la Carrarese 2-1. Il Sassuolo va, tris Cremo, Palermo ok

SALERNITANA- SASSUOLO 1-2

Dopo il Cosenza, la Salernitana. Con l’identico punteggio con cui aveva sconfitto i calabresi, il Sassuolo espugna anche l’Arechi e resta saldamente in testa alla classifica. I campani incappano invece nel quarto passo falso nelle ultime cinque gare e scivolano all’ultimo posto con 18 punti. Al 6’ gli ospiti vanno a bersaglio per merito di Russo che riceve un passaggio da Thorstvedt e infila Sepe. Al 40’ arriva il raddoppio con Muharemovic che raccoglie un cross di Laurientè e realizza. Al 2’ della ripresa i granata accorciano le distanze con Cerri che sfrutta un errato disimpegno di Odenthal ma il risultato poi non cambia più.

FROSINONE- CREMONESE 0-3

Quinto risultato utile di fila e seconda vittoria consecutiva in trasferta per la Cremonese che è quarta con 33 punti e in piena zona playoff. A finire al tappeto è questa volta il Frosinone che che interrompe una serie positiva di due turni e resta in zona pericolante a quota 20 punti. Al 24’ i grigiorossi vanno in vantaggio con Ceccherini che sbuca di testa su corner di Vandeputte e trafigge Cerofolini. Al 49’ Vandeputte pesca Bonazzoli che raddoppia. Al 14’ della ripresa un diagonale di Collocolo porta gli ospiti sul 3-0.

PALERMO- MODENA 2-0

Dopo lo stop nella tana del Cittadella, il Palermo risorge superando il Modena e cogliendo così la seconda vittoria interna consecutiva. I rosanero hanno ora 27 punti e sono in corsa per i playoff. I canarini, invece, fanno salire a tre le partite senza poste piene e restano a metà classifica. Al 36’ Brunori raccoglie un cross di Ranocchia e porta i rosanero in vantaggio. All’11’ della ripresa il Palermo perviene al raddoppio per merito di Le Douaron.

SPEZIA- JUVE STABIA 1-1

Lo Spezia prova a scappare ma la Juve Stabia lo raggiunge. I liguri sono al terzo turno senza poste piene e non vincono in casa dall’inizio di dicembre ma restano terzi alle spalle di Sassuolo e Pisa. I campani sono quinti dopo il secondo segno ics consecutivo. Al 45’ lo Spezia si porta in vantaggio con Soleri che sfrutta una corta respinta di Thiam su precedente conclusione di Bandinelli. Al 3’ della ripresa le vespe pareggiano con un’incornata di Folino.

REGGIANA- BARI 0-0

Terzo turno utile per la Reggiana che pareggia a reti bianche contro un Bari che non riesce a bissare la vittoria contro lo Spezia. I granata restano a centroclassifica con venticinque punti, i pugliesi ne hanno ventisette e sono in zona playoff. Il risultato si può considerare verdetto equo alla luce dell’equilibrio regnato nell’arco della gara.

SUDTIROL- CATANZARO 1-1

Il Catanzaro si mette in fuga ma il Sudtirol recupera imponendogli il pareggio. Terzo risultato utile di fila per i calabresi che salgono a ventotto punti e restano nella zona nobile della graduatoria. Gli altoatesini, invece, sono al secondo pareggio di fila e sono sempre terzultimi in piena zona pericolante. Al 3’ gli ospiti si portano in vantaggio per merito di Bonini che sfrutta a dovere un cross di Pontisso. All’8’, però, gli altoatesini pervengono al pareggio con Pyythia su traversone di Rover.

COSENZA- MANTOVA 2-2

Avanti di due reti, è stato poi raggiunto e si è visto imporre il pareggio. Il Cosenza si fa imporre al San Vito Marulla il pareggio per 2-2 da un volitivo Mantova. I calabresi sono al penultimo posto in piena zona retrocessione, i virgiliani riscattano in parte la sconfitta interna con la Reggiana e si portano a ridosso della metà della classifica. Al 10’ il Cosenza si porta in vantaggio con Artistico su cross di Florenzi. Al 23’ quest’ultimo si disfa della marcatura di due avversari e raddoppia. I virgiliani accorciano le distanze con un colpo di testa di Maggioni su cross di Bani. Al 18’ Mancuso approfitta di un errore in area cosentina di Kouan e pareggia con un diagonale.

CESENA- CITTADELLA 0-0

Né vinti né vincitori tra Cesena e Cittadella. I romagnoli tornano a muovere un po’ la classifica dopo tre passi falsi di fila, i granata colgono il quinto risultato utile consecutivo e continuano a migliorare la loro graduatoria distanziandosi ulteriormente dalla zona pericolante. Il risultato rispecchia l’andamento di una partita equilibrata in cui le due squadre si sono punzecchiate a fasi alterne senza riuscire a scavalcarsi.

BRESCIA- SAMPDORIA 1-1

La Sampdoria colpisce per prima ma il Brescia la raggiunge. Finisce così 1-1 con la divisione della posta la sfida del Rigamonti con il quinto segno ics consecutivo per le rondinelle e il quarto pareggio nelle ultime cinque gare per i doriani. La squadra allenata da Leonardo Semplici non vince ormai dal 27 ottobre quando, al Luigi Ferraris, sconfisse per 1-0 il Mantova. Brescia tredicesimo con 24 punti, Sampdoria sedicesima con ventuno, entrambe non lontane dalla zona pericolante. Doriani in vantaggio al minuto 33 con Coda, l’ex Genoa riceve la sfera e, dal limite, lascia partire un tiro su cui Lezzerini non ci arriva. Le rondinelle pervengono al pareggio al 6′ della ripresa con Moncini su velo di Juric susseguente a un cross di Bertagnoli

PISA- CARRARESE 2-1

Il derby toscano finisce nelle mani del Pisa. I padroni di casa si impongono per 3-1 sulla Carrarese e, con la quarta vittoria nelle ultime cinque gare, restano al secondo posto alle spalle del Sassuolo. Gli apuani interrompono una serie utile di cinque turni di fila ma restano al nono posto a ridosso dei playoff. Al 22′ i padroni di casa si portano in vantaggio con Canestrelli che sbuca perfettamente su corner di Angori e supera Bleve. Al minuto 16 della ripresa gli apuani la riprendono con Finotto che riceve un assist da Giovane e beffa l’ex Como Semper. Al 42′ Caracciolo riporta in vantaggio i nerazzurri sfruttando un malinteso tra Illanes e Bleve.