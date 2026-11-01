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MILAN, ITALY - OCTOBER 22: Christian Pulisic of AC Milan celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD3 match between AC Milan and Club Brugge KV at Stadio San Siro on October 22, 2024 in Milan, Italy. (Photo by Julian Finney - UEFA/UEFA via Getty Images)
Serie A

Derby da brividi: il Milan cala il tris. Prima sconfitta per l’Inter in campionato

Nov 1, 20261 Lettura

Luci a San Siro per il derby della Scala. Il Milan affronta l’Inter con una stracittadina che nelle ultime uscite ha visto i colori rosso e nero dominare, dall’altro lato un Biscione che riesce ad essere più forte delle avversità con il primato in classifica da certificare. Appena quattro minuti e Pulisic porta il Diavolo in vantaggio nella notte di Halloween. Al decimo Rabiot raddoppia per i suoi facendo esplodere i propri tifosi, con Amorim soddisfatto per questa partenza importante. La squadra guidata da Chivu si sistema meglio e prende le contromisure ed al ventiduesimo Baston accorcia le distanze. Verso la fine della prima frazione di gioco Moreira cala il tris e allontana lo spettro della rimonta nerazzurra. Nel secondo tempo l’Inter ci prova con Barella e Diouf ma è con Mkytaryan che si rende pericoloso conquistando, anche, un calcio di rigore poi revocato da arbitro e VAR. Il derby termina con la vittoria del Milan e con la prima sconfitta in campionato dell’Inter.

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Bruno Bertucci

Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

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