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Derby d’Italia all’Inter, Dimarco e Diouf stendono i bianconeri

I nerazzurri colpiscono nei momenti chiave con Dimarco e Diouf. Conceicao riapre tutto all’85’, ma l’assalto finale della Juventus non basta.

Ago 9, 20261 Lettura
AMSTERDAM, NETHERLANDS - SEPTEMBER 17: Marcus Thuram of Internazionale celebrates scoring his team's second goal with team mates during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between AFC Ajax and FC Internazionale Milano at Johan Cruijff Arena on September 17, 2025 in Amsterdam, Netherlands. (Photo by Lars Baron - UEFA/UEFA via Getty Images)

L’Inter vince 2-1 contro la Juventus e si prende il big match grazie alle reti di Federico Dimarco e Andy Diouf. I nerazzurri si dimostrano più concreti nonostante il maggiore possesso palla bianconero: Dimarco sblocca la gara al 20’, mentre Diouf firma il raddoppio al 62’, appena sei minuti dopo il suo ingresso. Nel finale Conceicao accorcia le distanze all’85’, ma la reazione della Juve arriva troppo tardi.

Dimarco punisce la Juventus

La partita si apre su ritmi contenuti, con la Juventus che prova a controllare il gioco attraverso un lungo possesso palla. L’Inter, però, appare più pericolosa quando riesce ad accelerare sugli esterni. Dopo il tentativo di Barella al 10’, al 20’ arriva l’episodio che rompe l’equilibrio.

Bonny punta McKennie sulla fascia sinistra, lo supera e mette il pallone al centro per Dimarco. L’esterno nerazzurro accompagna l’azione e trova una conclusione non potente ma estremamente precisa, che si infila vicino al palo e vale l’1-0 dell’Inter.

La squadra nerazzurra prende fiducia e cerca anche il raddoppio. Calhanoglu impegna Di Gregorio su calcio di punizione, mentre Mkhitaryan prova a sorprendere il portiere bianconero dalla distanza. La Juventus costruisce molto ma produce poco: Yildiz firma l’unico vero squillo del primo tempo, con una conclusione dalla trequarti che termina fuori.

Diouf cambia la partita dalla panchina

Nella ripresa arrivano numerose sostituzioni, ma il copione resta simile. La Juventus continua a gestire maggiormente il pallone, mentre l’Inter cerca di sfruttare gli spazi e gli inserimenti dei propri centrocampisti.

A lasciare subito il segno è Andy Diouf. Entrato da appena sei minuti, al 62’ il centrocampista nerazzurro attacca l’area e conclude verso la porta: Di Gregorio non riesce a opporsi nel migliore dei modi e l’Inter trova il 2-0.

La Juventus cambia atteggiamento nel finale, aumenta la pressione e cerca maggiormente la profondità. All’85’ Miretti premia il movimento di Conceicao, che entra in area e supera Martinez con un tiro sotto le gambe per il 2-1.

Il gol accende gli ultimi minuti. I bianconeri si riversano in avanti alla ricerca del pareggio, mentre l’Inter difende il vantaggio e prova a gestire gli ultimi palloni. Il risultato non cambia: Inter-Juventus termina 2-1, con Dimarco e Diouf protagonisti del successo nerazzurro e la reazione juventina arrivata soltanto nel finale.

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