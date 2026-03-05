Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Derby Milan-Inter, arbitra Doveri: quinta stracittadina in carriera

Sarà Daniele Doveri a dirigere il derby tra Milan e Inter in programma domenica alle 20.45. Il fischietto romano scelto per il big match della 28ª giornata di Serie A: al VAR ci sarà Abisso.

Mar 5, 20261 Lettura
Daniele Doveri referee during Serie A 2025/26 match between Juventus FC and of Como Calcio at Allianz Stadium on February 21, 2026 in Turin, Italy - ph Giuliano Marchisciano

Sarà Daniele Doveri l’arbitro di Milan-Inter, in programma domenica 8 alle 20.45. Una scelta all’insegna dell’esperienza quella del designatore Gianluca Rocchi per il big match tra la capolista Inter e il Milan, attualmente a -10 ma che punta a tenere vive le speranze di scudetto, dopo le polemiche post Inter-Juventus, affidata a La Penna. Doveri dirigerà il suo quinto derby in carriera: l’ultimo è stato la semifinale di ritorno di Coppa Italia dell’anno scorso, con il successo per 3-0 dei rossoneri.

Negli altri precedenti: Milan-Inter 0-3 del 21 febbraio 2021, Milan-Inter 1-1 del 7 novembre 2021 e Milan-Inter 0-2 del 21 settembre 2019. Doveri ha diretto 39 volte la squadra nerazzurra, con un bilancio di 16 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte, e 34 il Milan con 19 successi, 9 pareggi e sei sconfitte. Al Var ci sarà Abisso, Avar Di Bello.

Tutte le designazioni della 28.a giornata:

NAPOLI – TORINO Venerdì 6/03 h. 20.45
FABBRI
BAHRI – POLITI
IV: PERRI
VAR: MAGGIONI
AVAR: MAZZOLENI

CAGLIARI – COMO Sabato 7/03 h. 15.00
MARINELLI
MORO – BIFFI
IV: AYROLDI
VAR: NASCA
AVAR: GUIDA

ATALANTA – UDINESE Sabato 7/03 h. 18.00
RAPUANO
COSTANZO – MASTRODONATO
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: DI BELLO
AVAR: MERAVIGLIA

JUVENTUS – PISA Sabato 7/03 h. 20.45
SACCHI J.L.
DI GIOIA – LAUDATO
IV: TURRINI
VAR: MARINI
AVAR: GIUA

LECCE – CREMONESE h. 12.30
SOZZA
COLAROSSI – ROSSI C.
IV: PAIRETTO
VAR: DI PAOLO
AVAR: FOURNEAU

BOLOGNA – H. VERONA h. 15.00
MUCERA
BINDONI – TEGONI
IV: MASSA
VAR: GIUA
AVAR: MARINI

FIORENTINA – PARMA h. 15.00
ZUFFERLI
IMPERIALE – CECCON
IV: FELICIANI
VAR: GARIGLIO
AVAR: MARIANI

GENOA – ROMA h. 18.00
COLOMBO
ROSSI M. – VECCHI
IV: BONACINA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MANGANIELLO

MILAN – INTER h. 20.45
DOVERI
BACCINI – BERTI
IV: MARCHETTI
VAR: ABISSO
AVAR: DI BELLO

LAZIO – SASSUOLO Lunedì 9/03 h. 20.45
ARENA
MELI – ALASSIO
IV: TREMOLADA
VAR: PATERNA
AVAR: ABISSO

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Le probabili formazioni della 28ª giornata di Serie A 2025/26

Mar 5, 2026

Fiorentina ko a Udine: 3-0 dell’Udinese, viola ancora terzultimi

Mar 2, 2026

Odgaard decide Pisa-Bologna! È 0-1 allo stadio Arena Garibaldi

Mar 2, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.