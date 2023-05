Di Maria e Paredes sempre più lontani, l’addio alla Juve è vicino

La decisione è ormai presa, non ci sono margini per un ripensamento: la Juventus ha deciso di interrompere la trattativa con Di Maria per il rinnovo del contratto in scadenza a luglio. Il punto di rottura è arrivato dopo la partita di Siviglia che ha sancito l’eliminazione dalla dei bianconeri dall’Europa League, e ora il Fideo si guarda intorno con la chiara intenzione di giocare per un’altra stagione almeno in Europa.

Di Maria piace, e molto, al Barcellona, Il club catalano, fresco campione nella Liga, punta a ricostruire la coppia con Messi che ha permesso all’Argentina di proclamarsi campione del Mondo. Ma c’è anche il Galatasaray in pressing su Angel per quello che sarebbe un colpo da sogno per il campionato turco.

Di Maria è una tentazione forte per il Galatasaray ma non l’unica: il club turco punta forte su Leandro Paredes. Il centrocampista argentino non sarà riscattato dalla Juventus e farà ritorno al Psg al termine della stagione ma senza disfare le valige perché non rientra nei programmi del club francese. Ecco perché l’opzione Galatasaray può diventare calda, gli intermediari sono già al lavoro per un doppio colpo mondiale.