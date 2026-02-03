Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Premier League

Diarra trascina il Sunderland e manda il Burnely ko

Nel posticipo della 24^ giornata di Premier League, Diarra trascina il Sunderland e manda il Burnely ko con un secco 3-0. Nel Monday Night l'attaccante realizza un gol e propizia un'autorete: è decisivo per il risultato finale

Feb 3, 20261 Lettura
Grafica realizzata da Football-Magazine. Tutti i diritti riservati

Il Sunderland batte il Burnley 3-0 nel posticipo della 24^ giornata di campionato. Protagonista del Monday Night è Diarra, che entra in modo decisivo nell’autorete di Tuanzebe che al 9′ minuto del primo tempo rompe l’equilibrio, e poi realizza il gol del 2-0 al 32′ minuto con una bella giocata personale. Nel secondo tempo il Sunderland trova anche il terzo centro con Talbi, al 71′ minuto. Con questo successo il Sunderland si porta all’ottavo posto in classifica con 36 punti, due in più di Fulham ed Everton. Il Burnley resta invece in penultima posizione, con soli 15 punti in classifica.

SUNDERLAND-BURNLEY 3-0

Nel posticipo della 24^ giornata di Premier League, il Sunderland regola con un netto 3-0 il Burnley. Partita senza appello: i Black Cats sono trascinati da un Super Diarra che sale in cattedra. Infatti ad inizio partita, dopo soli 9 minuti, propizia ed è decisivo per l’autogol di Tuanzebe. Una volta aperte le danze, la partita si mette in discesa per i padroni di casa. E alla mezz’ora, precisamente al minuto 32, è lo stesso Diarra, sugli scudi, a realizzare il raddoppio. Il Sunderland va al riposo sul doppio vantaggio. Nella ripresa, al minuto 71, Talbi mette il sigillo sulla partita, siglando il terzo gol che chiude i giochi. Il Sunderland sale, con questa vittoria, a 36 punti, all’ottavo posto in classifica. Mentre il Burnley rimane tristemente impelagato nei bassifondi, al penultimo posto, a soli 15 punti.

0 Shares
Avatar
Nello Paolo Pignalosa

Premier League

Articoli correlati

Il City si fa rimontare sul 2-2, l’Arsenal scappa. Lo United fa 3 su 3

Feb 2, 2026

L’Arsenal cala il poker e torna a +7, ok Liverpool e Chelsea

Feb 1, 2026

Barry regala all’Everton un punto sofferto contro il Leeds

Gen 27, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.