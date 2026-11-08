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MUNICH, GERMANY - OCTOBER 21: Eberechi Eze of Arsenal celebrates scoring his teams first goal with teammates during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 match between FC Bayern München and Arsenal FC at Football Arena Munich on October 21, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Stuart Franklin - UEFA/UEFA via Getty Images)
Premier League

Disastro Manchester City: l’Arsenal ringrazia e scappa via, De Zerbi nei guai

Nov 8, 20263 Lettura

Nelle partite del Sabato della 10^ giornata di Premier League L’Arsenal fatica contro l’ottima difesa dell’Hull, ma al 72’ minuto Odegaard sfrutta un’indecisione di Tzolakis e porta i tre punti ai suoi. Arteta consolida così il vantaggio in testa alla classifica di Premier League proprio prima della sosta Nazionali, complice anche la terza sconfitta consecutiva del Manchester City. Gli uomini di Maresca cadono 3-1 col Nottingham Forest: non basta il gol di Cherki, i padroni di casa si impongono con la doppietta di Delap e la rete di Jair. Si ferma invece dopo quattro vittorie consecutive la corsa del Tottenham di De Zerbi: il Leeds trova il primo successo da settembre grazie all’ex Milan Okafor, in gol due minuti dopo il suo ingresso, al 79′ minuto. Termina 1-1 il match fra Fulham e Newcastle. Segnano Murphy che porta avanti il Newcastle all’80’ minuto e Muniz per il pari del Fulham all’83’ minuto.

LEEDS-TOTTENHAM 1-0

Il sabato della 10^ giornata di Premier League si apre con lo scivolone del Tottenham di De Zerbi e Tonali, che ha perso l’anticipo dell’ora di pranzo nella tana del Leeds. Nell’almanacco entra il punteggio di 1-0 a favore dei padroni di casa. Dopo un forcing importante nella ripresa, a Elland Road risulta decisivo il gol di Okafor al 79′ minuto: l’ex attaccante di Napoli e Milan approfitta di un rimpallo (la palla sbatte su Bentancur nel tentativo di fermare Wilson) per battere Trafford nell’uno contro uno. Con questo successo il Leeds scavalca il Tottenham in classifica (fermo a 12 punti) e sale a quota 14 punti.

ARSENAL-HULL CITY 1-0

I Gunners cercano di imporre il proprio dominio sin dai primi minuti, soprattutto da punto di vista del possesso palla, ma non riescono mai a impensierire Tzolakis. Le conclusioni più pericolose arrivano prima di testa, poi di piede, con Tzolis, ma l’ex Brugge non riesce a portare in vantaggio i suoi. Alla mezz’ora Raya è decisivo: il portiere spagnolo salva con un grande intervento sul colpo di testa di Ajayi. Il primo tempo finisce 0-0, con le due squadre bloccate nonostante una buona intensità da entrambe le parti. Nella ripresa Arteta e i suoi alzano i ritmi e, oltre a non concedere più nulla, si rendono pericolosi con maggiore costanza. Il più pericoloso è Madueke, che al 72’ minuto calcia verso la porta di Tzolakis, il portiere dell’Hull respinge corto e Odegaard è il primo ad arrivare sul pallone: il capitano da due passi fa 1-0 e porta avanti i suoi. Nei 20 minuti finali è pura gestione per l’Arsenal, che con il solito palleggio riesce a controllare il ritmo della gara e a non subire mai. Sarà una sosta da capolista per i Gunners, arrivati al quinto successo consecutivo in campionato.

FULHAM-NEWCASTLE 1-1

Termina 1-1 la sfida tra Fulham e Newcastle. Le emozioni arrivano tutte nel finale: ospiti in vantaggio con Murphy all’80’ minuto e padroni di casa che trovano il pareggio tre minuti dopo grazie a Rodrigo Muniz.

NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER CITY 3-1

È un avvio shock quello del Manchester City, che si trova sotto dopo appena 6 minuti per un gol di Jair, bravo a rubare palla a Gvardiol davanti alla difesa e a battere Donnarumma con un tiro piazzato. Passano appena 12 giri d’orologio e il Nottingham Forest raddoppia con Delap, che dopo aver ricevuto palla da Schlager a centrocampo si invola fino a trovare il gol del 2-0 con un tiro da fuori area. I Citizens cercano di reagire soprattutto con Enzo Fernandez e Haaland, ma senza fortuna. La musica cambia nella ripresa: gli uomini di Maresca attaccano subito per cercare il gol, che arriva dopo 7 minuti con una bella conclusione al volo di Cherki dopo la respinta della difesa del Nottingham. Il City continua ad attaccare con intensità e sfiora il pareggio tre minuti dopo un un tiro a giro di Haaland, largo di poco all’altezza dell’incrocio dei pali. I padroni di casa non ci stanno, e da un’azione offensiva dei Citizens ripartono in contropiede con Gibbs-White: il numero 10 serve Delap sulla sinistra, e l’attaccante incrocia il tiro trovando il 3-1 a un quarto d’ora dal termine. È l’ultima vera scossa del match, che si chiude con questo risultato: il Nottingham Forest trova una vittoria che in Premier mancava dal 12 settembre, mentre il City perde la terza partita di fila in campionato dopo quelle con Aston Villa e Brighton.

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