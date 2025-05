Disastro Milan, ma era prevedibile: il tempo delle parole è finito

All’indomani della sconfitta per 0-1 in finale di Coppa Italia contro il Bologna, in casa Milan ora è arrivato il tempo dei bilanci e, si spera per i tifosi rossoneri, delle assunzioni di responsabilità. Sebbene ieri Giorgio Furlani, ai microfoni di Mediaset, ha parlato di “stagione fallimentare”, ormai nemmeno questo può bastare a placare l’ira dei tifosi milanisti, del tutto giustificata, verso squadra e dirigenza.

In un momento storico in cui il Milan aveva la ghiotta opportunità di fare definitivamente il salto di qualità per provare a vincere, in questa stagione è stato sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Dalla scelta di Fonseca con conseguente esonero attraverso modalità discutibili (l’averlo mandato in conferenza stampa mentre si stava chiudendo l’accordo con Coincecao) al mercato che non ha portato al completamento di una rosa che aveva grosse lacune, fino ad arrivare alle dichiarazioni dei dirigenti, sembrate sempre molto arroganti, dalle parti di Milanello quest’anno è stato fatto un autentico disastro. E ora, ci dispiace, non bastano più le scuse.

Come detto in precedenza, l’ambiente rossonero è saturo, stanco di vedere sempre le stesse cose da settembre e mai con la vera speranza di una svolta che tanto sarebbe servita nel corso della stagione.

E non possono bastare i derby vinti e la Supercoppa Italiana, non solo perché il Milan è abituato a ben altro come insegna la sua storia (anche recente, visto lo scudetto vinto nel 2022), ma anche e soprattutto perché i rossoneri quest’anno hanno fallito, a meno di scenari clamorosi, l’obiettivo principale (e minimo, vista la rosa a disposizione) della stagione: la qualificazione alla Champions League.

Un disastro economico-sportivo senza precedenti, che ora dovrà invitare la società a riflessioni profonde su come ripartire: ma quali possono essere le mosse giuste?

Innanzitutto, è giusto sottolineare come il Milan sia nettamente in ritardo per quanto riguarda la programmazione. Non è stato infatti ancora scelto un Direttore Sportivo, dopo la vicenda Paratici che molto descrive della confusione che regna in questo momento dalle parti di Milanello, e da questo punto di vista sembra essere tutto fermo. Non solo: a tenere banco sono infatti anche le questioni sui rinnovi di contratto dei big, Theo Hernandez e Maignan su tutti vista la scadenza nel 2026, che sono stati prima trattati e poi messi in stand-by, non si sa per quale motivo. Possibili cessioni in vista? Non è dato saperlo.

Al Milan ormai regna la confusione, con ruoli chiave in società che non si sa da chi siano realmente ricoperti, senza una gerarchia che è alla base di ogni società sportiva. Confusione che inevitabilmente, si è trasferita anche sul campo nel corso di tutta la stagione, a partire dal famoso cooling break contro la Lazio dopo il quale l’AD Giorgio Furlani disse che “non è successo niente di grave” nonostante l’evidente brutta figura fatta in mondovisione, fino ad arrivare alla rissa sfiorata a Gennaio fra Calabria e Coincecao, al termine di una partita vinta contro il Parma, dove anche lì si minimizzò il tutto tramite Ibrahimovic che li definì “due vincenti, normale la tensione si faccia sentire”.

Il calcio è lo sport più bello del mondo per un motivo: ti dà sempre l’opportunità di rifarti e per il Milan non verrà fatta eccezione, ma l’anno prossimo si deve ripartire con un progetto chiaro, magari anche cedendo quei calciatori che sembrano voler cambiare aria e ricostruendo, ma bisognerà farlo con ruoli definiti e una programmazione adeguata, altrimenti si andrà inevitabilmente incontro all’ennesima stagione non da Milan.