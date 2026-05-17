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Serie A

Doblete Inter, che la festa abbia inizio! Ultima con pareggio

Per i neo Campioni d’Italia è il giorno della festa per la conquista del titolo numero 21 e della decima Coppa Italia. L’ultima a San Siro, di una stagione senza rivali, ha visto capitan Lautaro e i suoi pareggiare con il già retrocesso Verona.

Mag 17, 20263 Lettura
FC Internazionale players celebrate the victory of the Serie A 2025/26 title during Serie A 2025/26 football match between FC Internazionale and Parma Calcio 1913 at San Siro Stadium in Milan, Italy

INTER – HELLAS VERONA 1-1
47’ Edmundsson su aut. (I), 91’ Bowie (HV)

 Il campionato casalingo dei neo Campioni d’Italia termina con un pareggio che di certo non entrerà negli annali di un torneo legittimato quando ancora mancavano 3 turni alla conclusione. Prima della partita, l’intero stadio ha tributato un commosso omaggio a Evaristo Beccalossi, leggenda interista, scomparso il 6 maggio scorso. Nel classico 3-4-3 presentato dal tecnico rumeno, trovano spazio anche quei giocatori che con ogni probabilità lasceranno la squadra al termine della stagione, tra i quali Darmian (omaggiato nella ripresa), De Vrij, Acerbi, Luis Henrique, Diouf, Mkhitarian e Carlos Augusto. Poco da raccontare in una gara priva di motivazioni per entrambe le squadre, con i padroni di casa che passano in vantaggio grazie al colpo di testa di Bonny su azione d’angolo, una rete che tuttavia viene negata all’attaccante nerazzurro perché considerata autogol di Edmundsson (che, in effetti, tocca il pallone prima che lo stesso termini oltre la linea di porta). Siamo al secondo minuto della ripresa. Gli scaligeri, comunque, non demordono e nel finale riescono a pareggiare i conti con Bowie nel recupero. Al triplice fischio può cominciare la festa e la sfilata sul bus scoperto che terminerà il giro della città a Piazza Duomo.

IL CAMMINO TRIONFALE E I MERITI DI UN GRUPPO VINCENTE – Milano si colora di nerazzurro. La squadra di Cristian Chivu è stata la dominatrice della Serie A 2025-2026 soprattutto grazie al numero dei suoi gol (86 fin qui). Ma alle spalle di un trionfo ci sono altre cifre che spiegano l’impresa interista. I meriti, in primis, del tecnico rumeno sono evidenti nonostante l’eliminazione precoce e inattesa dalla Champions League (al playoff per mano del più modesto Bodo/Glimt). Anzi, la sua decisione di puntare tutto sui titoli nazionali si è rivelata vincente. Semmai, ci sarebbero da migliorare soltanto le prestazioni nei confronti diretti con le big (male soprattutto nel girone d’andata, con le sconfitte incassate a Torino con la Juventus, a Napoli con i partenopei di Conte e il doppio ko nella stracittadina con il Diavolo rossonero), che per fortuna non hanno inciso sull’obiettivo stagionale. Non bisogna mai dimenticare come Chivu abbia ereditato una squadra reduce da una pesantissima batosta nella finale Champions e da un finale di stagione altrettanto deludente anche nei confini nazionali e l’ha saputa rianimare. Il ventunesimo scudetto dell’Inter, poi, è frutto di un altro capolavoro del dirigente italiano decisamente più abile, quel Beppe Marotta prima dirigente poi presidente di un club che ha scritto (e scriverà) pagine di storia calcistica nostrana. Dopo una falsa partenza (quattro ko nei primi 14 turni: Udinese, Juventus, Napoli e Milan), la prima svolta è arrivata a Genova e, dopo un altro breve periodo di appannamento nel girone di ritorno, la volata decisiva da Como in poi. E che dire poi del capitano argentino, Lautaro Martinez che grazie alle sue 17 reti oltre a raggiungere la vetta della classifica riservata ai migliori marcatori è diventato anche il terzo miglior cannoniere di tutti i tempi dell’Inter (175 reti): alle spalle di Meazza (284) e Altobelli (209). Numeri che lo spingono anche tra i top di tutta Europa con Haaland, Kane e Lewandowski. Anche Federico Dimarco è diventato presto uno dei grandi ispiratori del successo nerazzurro, grazie alla sua migliore stagione in Serie A. Con gol (6), e assist (18) l’esterno sinistro ha stabilito il record assoluto di passaggi vincenti in una singola stagione nella storia del campionato. In sintonia con Bastoni, il numero 32 ha dominato sulla fascia dando più spazio alla fase offensiva rispetto a quella difensiva. Con Pio Esposito l’Inter si è assicurata anche il futuro, il classe 2005 è stato altrettanto fondamentale per il titolo: cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, ha dato il cambio a Lautaro e Thuram. Si è subito imposto come uno dei titolari e non certo come un giovane di passaggio in attesa di una crescita definitiva. Importante il suo impatto nei grandi, Pio ha segnato in tutte le competizioni: Mondiale per Club (1), Serie A (6), Champions (2) e Coppa Italia (1). Nicolò Barella è stato il leader di un gruppo granitico, assicurando il proprio contributo in fatto di gol e assist ha conquistando il terzo scudetto della sua carriera. Il 23 è il “cuore” dell’Inter grazie alla sua capacità di coniugare quantità e qualità, un giocatore determinante per progetti tattici di Chivu.

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Emanuele Tocchi

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