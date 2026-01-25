Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Dominio bianconero a Torino, il Napoli crolla 3-0

Bianconeri dominanti nel big match della 22ª giornata di Serie A, gol di David, Yildiz e Kostic, classifica accorciata in vetta.

Gen 25, 20261 Lettura
Kenan Yildiz (Juventus FC) celebrates the goal of 2-1 during Juventus FC vs Cagliari Calcio, Italian soccer Serie A match in Turin, Italy, November 29 2025

JUVENTUS-NAPOLI 3-0
22’ David, 32’ Yildiz, 41’ st Kostic

Nel posticipo più atteso della 22ª giornata di Serie A, la Juventus si impone con un netto 3-0 sul Napoli allo Juventus Stadium. Una vittoria pesante, maturata grazie a cinismo, qualità e solidità difensiva, che permette ai bianconeri di salire a 42 punti e portarsi a una sola lunghezza dai partenopei, ora fermi a quota 43 e più distanti dalla vetta occupata dall’Inter.

L’avvio di gara è intenso e combattuto, con la Juventus che costruisce la prima vera occasione al 21’, quando Thuram colpisce il palo. È il preludio al vantaggio: appena sessanta secondi dopo, Jonathan David sfrutta alla perfezione un assist illuminante di Locatelli, resiste al contrasto di Spinazzola e batte Meret, al rientro in campo dopo il lungo stop iniziato a fine settembre. L’inerzia resta favorevole ai padroni di casa, che sfiorano subito il raddoppio con Conceiçao, fermato solo da un intervento decisivo di Buongiorno sulla linea di porta. Il Napoli prova a mantenere il controllo del gioco, ma nel finale di primo tempo rischia anche il rigore: un contatto tra Bremer e Hojlund non convince l’arbitro Mariani, che lascia proseguire.

Nella ripresa la squadra partenopea alza il ritmo e prova a sfruttare un leggero calo della Juventus. Conte inserisce forze fresche, concedendo anche l’esordio a Giovane, arrivato dal Verona nelle ore precedenti. Nonostante una fase di maggiore intraprendenza azzurra, a colpire è ancora la Vecchia Signora. Al 77’ arriva l’episodio che indirizza definitivamente il match: Juan Jesus perde un pallone sanguinoso, Miretti ne approfitta e serve Yildiz, che firma il 2-0 con freddezza. Il Napoli tenta il tutto per tutto con l’ingresso di Lukaku, al debutto stagionale, ma senza risultati concreti.

All’86’ la Juventus chiude i conti: Kostic trova il gol del 3-0, spegnendo ogni residua speranza di rimonta. Nel finale c’è spazio anche per il rientro in campo di Gatti, ulteriore nota positiva per i bianconeri. Con questo successo, la Juventus rilancia le proprie ambizioni di vertice e si conferma una delle squadre più in forma del campionato. Il Napoli, invece, incassa una sconfitta pesante che lo fa scivolare a -9 dall’Inter capolista, riaprendo interrogativi sulla corsa scudetto.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Serie A LIVE: Roma-Milan in diretta

Gen 25, 2026

Le pagelle di Juventus-Napoli: David-Yildiz-Kostic show, Napoli ko

Gen 25, 2026

Atalanta senza freni, Genoa di cuore. Sassuolo, tutto in 3’

Gen 25, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.