Serie A

Dominio Inter, 3-1 a San Siro al Bologna! Chivu torna al comando

Nerazzurri dominanti, felsinei mai in partita: vittoria di prepotenza e testa della classifica confermata, aspettando il Napoli

Gen 5, 20262 Lettura
MARCUS THURAM, LAUTARO MARTINEZ, Inter, Serie A, 2025-26, Inter vs Torino 5-0, 25-08-2025, Esultanza, Celebration, Jubel SERIE A 2025-26 INTER-TORINO 5-0

INTER-BOLOGNA 3-1
39′ Zielinski; nel st 3′ Lautaro, 29′ Thuram, 38′ Castro

Nel freddo di gennaio di San Siro, l’Inter ha regalato ai suoi tifosi un trionfo netto e meritato, superando il Bologna con un convincente 3-1 che proietta i nerazzurri solitari in vetta alla classifica, in attesa della supersfida di domenica prossima contro il Napoli, nella centrifuga sempre più incerta della classifica che ora vede i nerazzurri a +1 sui cugini del Milan e +2 sui campioni in carica. La squadra di Chivu ha dominato dall’inizio alla fine, andando al tiro per ben 19 volte, creando gioco e superiorità e sfatando un tabù recente contro i rossoblù contro cui non vinceva da quattro incontri; la Beneamata inizia il 2026 con la quinta vittoria consecutiva in campionato, una dimostrazione di forza e maturità che non ammette repliche.

Il primo tempo ha visto i padroni di casa premere sull’acceleratore sin dal fischio d’inizio, con un Piotr Zielinski in grande spolvero che ha sbloccato il match al 39′ con un sinistro preciso e potente dal limite, nato da un’azione corale iniziata con un recupero a centrocampo, impreziosita dal tacco volante di Thuram e dall’assist di Lautaro Martínez. Nella ripresa, il capitano nerazzurro ha raddoppiato subito, al 48′, con un colpo di testa imperioso su corner pennellato con precisione artistica da Calhanoglu, confermando il suo momento d’oro, nonostante nei minuti successivi si divori in due occasioni il sigillo del 3-0, colpendo la traversa da zero metri e sparando addosso a Ravaglia (in grandissimo spolvero, è soprattutto per merito suo se il passivo per i rossoblù non è più pesante) da ottima posizione. Al 74′, Marcus Thuram ha chiuso i conti deviando in rete con una “spalletta” da calcio a 5 un altro calcio d’angolo, sigillando una prestazione collettiva di alto livello, nonostante le numerose parate di un ottimo Ravaglia.

Il Bologna, pur lottando con orgoglio e trovando un gol della bandiera in mischia con Castro all’83’, dopo un’altra “saponetta” di Sommer, non è riuscito a impensierire davvero la retroguardia interista, apparsa solida e impenetrabile, guidata da un Akanji in versione The Wall; nel finale Chivu si concede anche il lusso di regalare l’emozione dell’esordio in A alla punta classe 2006 Matteo Lavelli, “scippato” all’Under23 per sopperire all’assenza di Bonny. Una vittoria che sa di rivincita dopo i recenti incroci sfavorevoli, specie la semifinale di Supercoppa con eliminazione sancita dai rigori tirati senza voglia e senza concentrazione, e che lancia un segnale forte alle rivali: l’Inter è tornata al comando, più affamata e compatta che mai, pronta a difendere il trono con autorità e stile.

