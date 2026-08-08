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Napoli

Dopo il flop al Milan, Allegri ha una grande occasione: ecco perché

Massimiliano Allegri riparte dalla panchina del Napoli dopo la deludente esperienza al Milan. Analisi del suo gioco, della scelta di De Laurentiis e degli obiettivi degli azzurri.

Ago 8, 20262 Lettura
Massimiliano Allegri Head Coach of AC Milan gestures during Serie A 2025/26 football match between AC Milan and SSC Napoli at San Siro Stadium

La scorsa stagione Max Allegri è ritornato sulla panchina del Milan dopo tanto tempo. Il suo obiettivo che ha sempre ribadito era quello di riportare la squadra in Champions League. Obiettivo che non ha centrato nonostante abbia speso la bellezza di 170 milioni che poi sono rientrati.

Questi soldi sono rientrati perché in entrata ha fatturato 176 milioni, quindi +6 milioni. Il Milan non aveva neanche impegni europei l’anno scorso. Quei pochi impegni che aveva con Coppa Italia e Supercoppa li ha snobbati per concentrarsi sul campionato. Il risultato? Lo ricordiamo tutti, un quinto posto che gli ha conseguito un esonero.

Il gioco di Max

Max Allegri o lo ami o lo odi. In molti lo odiano ‘calcisticamente’ perché non piace il suo gioco. Tra il gioco di Fàbregas, il gioco di Gasperini o il gioco di Sarri, quello di Allegri è quello più distante. Il gioco di Max è un gioco puramente italiano perché lui punta su un calcio difensivo.

In cosa consiste:

  • Reparti compatti: con Allegri attacco, centrocampo e difesa devono essere compatti, questo per non lasciare spazi centrali.
  • Attenzione agli spazi: l’obiettivo delle sue squadre è quello di lasciare linee di passaggio facili, per poi recuperare il pallone e andare in contropiede.
  • Posizionamento dei difensori: i difensori non devono farsi attirare fuori dalla zona difensiva dagli avversari, ma devono restare in linea.

Il dubbio sulla panchina

De Laurentiis dopo l’addio di Antonio Conte aveva due nomi per la sua panchina. Il primo era Vincenzo Italiano, reduce da ottimi anni dal Bologna con un’ottima Coppa Italia vinta. Il secondo era Massimiliano Allegri, reduce da una brutta stagione dal Milan.

Italiano secondo i rumors era in netto vantaggio su Allegri, ma il presidente del Napoli ha sorpreso tutti ingaggiando Max. Ma perché questa scelta? Molti rispondono a questa domanda portando alla luce i timori di altri soldi buttati sul mercato.

Perché De Laurentiis ha scelto Max e cosa aspettarsi?

Probabilmente l’elemento che ha giocato in favore di Allegri è stato la sicurezza di ciò che si conosce. Mi spiego, con Italiano si sarebbe dovuto fare un mercato diverso, perché Italiano ha un certo tipo di gioco. Con Allegri invece si può muovere qualche pezzo, ma non si deve fare una nuova campagna acquisti, perché non ha particolari richieste.

Il presidente del Napoli non vuole rischiare un altro mercato dove magari i giocatori non dimostrano il valore speso (vedesi Lucca), quindi si va sul sicuro con Allegri.

Cosa aspettarsi?

Sicuramente non ci aspettiamo un gioco sfavillante, ma quello che ci aspettiamo sono i risultati, ovvero le famose vittorie di ‘corto muso’. Non penso che il Napoli lotti per lo scudetto, ma penso che lotterà per la lotta Champions.

Parlando di Champions un altro obiettivo sarà quello di andare avanti in Champions. Proprio il patron del Napoli ha dichiarato di volerla vincere, magari con Allegri. Come andranno le cose? Riuscirà Max a vincere o sarà l’ennesimo flop? Lo scopriremo in questa stagione. Ce ne saranno delle belle…

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