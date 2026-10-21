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IPA88755265 - Ruben Amorim Head Coach of AC Milan looks on during UEFA Europa League 2026/27 League Phase - Matchday 1 football match between AC Milan and SL Benfica.
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Doppio infortunio prima dell’Europa League: Amorim perde due attaccanti, derby a rischio per Ramos

Ott 21, 20262 Lettura

Il Milan si avvicina alla terza giornata di Europa League con un’emergenza inattesa. Durante la preparazione della partita contro il Bournemouth, in programma giovedì 22 ottobre alle 21, Ruben Amorim ha perso due giocatori offensivi. Gonçalo Ramos non sarà disponibile per la trasferta inglese. L’attaccante portoghese ha accusato un sovraccarico muscolare al soleo del polpaccio sinistro durante l’allenamento.

Problemi anche per Samuel Chukwueze, che non ha partecipato alla seduta a causa di un dolore all’anca sinistra. Due situazioni differenti che rischiano di complicare ulteriormente la gestione del calendario rossonero.

Milan, Gonçalo Ramos si ferma in allenamento

L’infortunio del centravanti portoghese è arrivato durante la seduta di preparazione alla partita europea. Secondo la Gazzetta dello Sport, Ramos ha accusato il problema senza un contatto con altri giocatori. L’attaccante ha lasciato il terreno di allenamento dolorante. I primi accertamenti hanno evidenziato un sovraccarico muscolare al soleo del polpaccio sinistro.

Il Milan ha deciso di non convocarlo per Bournemouth-Milan. Il giocatore sarà sottoposto a esami strumentali giovedì 22 ottobre. Soltanto dopo la risonanza magnetica sarà possibile comprendere l’entità del problema e stabilire eventuali tempi di recupero.

Ramos rischia anche il derby contro l’Inter

La situazione preoccupa soprattutto per il calendario. Dopo la partita contro il Bournemouth, il Milan dovrà affrontare l’Udinese in campionato. Successivamente arriveranno Bologna e Inter. Il derby di Milano è in programma il 31 ottobre. Una partita che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti di questa prima parte della stagione.

Al momento non è possibile stabilire se Ramos riuscirà a recuperare. La Gazzetta dello Sport segnala il derby tra gli impegni potenzialmente a rischio, ma sarà necessario attendere l’esito degli esami. Amorim dovrà quindi preparare le prossime partite considerando anche la possibilità di un’assenza prolungata del centravanti.

Chukwueze, un altro problema per Amorim

La seconda notizia negativa riguarda Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano non ha preso parte all’allenamento di mercoledì. Il calciatore ha accusato un problema all’anca sinistra dopo la partita contro l’Atalanta. Chukwueze dovrà sottoporsi a una visita specialistica per chiarire la natura dell’infortunio.

La situazione richiede attenzione, soprattutto considerando che il Milan deve già fare i conti con l’indisponibilità di Alexis Saelemaekers. L’assenza di Chukwueze riduce ulteriormente le alternative sulla fascia destra. Amorim potrebbe quindi essere costretto a modificare l’organizzazione offensiva.

Milan, quali alternative contro il Bournemouth

La doppia indisponibilità obbliga il tecnico portoghese a rivedere le proprie scelte. In attacco, Francesco Camarda potrebbe trovare maggiore spazio. Il giovane centravanti rappresenta una delle alternative a disposizione di Amorim. Sulla fascia destra, invece, il tecnico potrebbe affidarsi nuovamente a Hutchinson. Il Milan dovrà trovare soluzioni differenti senza rinunciare alla propria identità offensiva.

La partita contro il Bournemouth arriva in un momento importante della stagione europea. I rossoneri vogliono conquistare punti preziosi per migliorare la propria posizione nella fase campionato. Ma dovranno farlo con un reparto offensivo ridotto.

Il calendario non concede pause

Il problema principale riguarda la successione ravvicinata degli impegni. Il Milan affronterà Bournemouth, Udinese, Bologna e Inter nell’arco di pochi giorni. Una serie di partite che richiederà una gestione particolarmente attenta delle energie. La disponibilità dei giocatori diventa quindi un elemento fondamentale per mantenere continuità di risultati.

Amorim dovrà attendere gli aggiornamenti medici per comprendere quando potrà recuperare Ramos e Chukwueze. Nel frattempo, la priorità è preparare la trasferta inglese. Il Milan vuole proseguire il proprio cammino europeo, ma la doppia tegola arrivata da Milanello rappresenta un ostacolo importante.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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