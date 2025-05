Dove vedere Milan-Bologna in diretta Tv. Probabili formazioni

Questa sera va in scena Milan-Bologna, che aprirà il turno della 36esima giornata di Serie A Enilive. Dove vedere il match in tv e streaming

Dopo la vittoria di misura contro il Genoa a ‘Marassi’, il Milan di Conceição vuole continuità di rendimento e il match di questa sera può essere importante per l’europa. Giocare a ‘San Siro’ è sicuramente un vantaggio per i rossoneri, ma occhio agli avversari.

Già, perché nella partita d’andata il Bologna di Vincenzo Italiano ha portato a casa i 3 punti, ribaltando il risultato per 2-1 dopo il momentaneo vantaggio del portoghese Leão.

L’incontro sarà un ‘antipasto’ della finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma il prossimo 15 maggio. Proprio per questo il ‘Diavolo’ vuole far rifiatare i giocatori, schierando dunque il turnover e giocarsi il tutto per tutto tra pochi giorni per la conquista di un posto in Europa League.

L’ex tecnico dei Viola, invece, non accetta distrazioni: in campo, infatti, ci saranno i titolari tranne Holm e Ndoye, i quali resteranno a ‘Casteldebole’ per recuperare in vista del grande appuntamento all’Olimpico di Roma. L’allenatore è a caccia del quarto posto in classifica, che permetterebbe ai rossoblù di qualificarsi per la seconda volta consecutiva in Champions League.

Dove vedere Milan-Bologna?

La sfida che si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza è trasmessa su DAZN e in diretta tv sui vari canali Sky (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251). Sarà inoltre possibile seguire il match attraverso l’applicazione DAZN, disponibile sul decoder Sky Q.

In streaming gli utenti potranno gustarsi l’anticipo della 36esima giornata tramite DAZN, Sky, Sky Go e Now.

Di Vito Pio Romagno

Orario Milan-Bologna

Una partita che può dire tanto sul rendimento di entrambe le squadre. La fantasia di Italiano da una parte e il cuore di Conceição dall’altra, tutto in 90’. La partita inizierà alle ore 20:45, quando il direttore di gara Marinelli darà il via a questo big-match.