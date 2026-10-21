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SALZBURG, AUSTRIA - AUGUST 12: Khvicha Kvaratskhelia of Paris Saint-Germain celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Super Cup 2026 match between Paris Saint-Germain and Aston Villa at Stadion Salzburg on August 12, 2026 in Salzburg, Austria. (Photo by Jasmin Walter - UEFA/UEFA via Getty Images)
Calcio Estero

Dramma Kvaratskhelia: rottura del legamento crociato, stagione finita per il georgiano

Ott 21, 20262 Lettura

La vittoria contro il Barcellona rischia di trasformarsi in uno dei momenti più complicati della stagione del Paris Saint-Germain. Il successo per 4-2 nella terza giornata della fase campionato di Champions League ha confermato le ambizioni europee della formazione francese, ma ha lasciato conseguenze pesantissime. Khvicha Kvaratskhelia ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

La diagnosi è stata confermata ufficialmente dal PSG nella giornata di mercoledì 21 ottobre. Il calciatore georgiano sarà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Una notizia che cambia gli equilibri della squadra allenata da Luis Enrique e interrompe bruscamente il percorso di uno dei protagonisti del calcio europeo.

Il comunicato del Psg

La società francese ha pubblicato un aggiornamento medico sulle condizioni dei giocatori usciti infortunati dalla partita contro il Barcellona. Per Kvaratskhelia, gli accertamenti hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. L’intervento chirurgico rappresenta il prossimo passaggio del percorso di recupero. Il PSG non ha ancora comunicato una data prevista per il rientro.

La gravità dell’infortunio lascia comunque prevedere un’assenza prolungata, che potrebbe compromettere gran parte della stagione. I tempi effettivi dipenderanno dall’intervento, dal percorso riabilitativo e dalla risposta del ginocchio durante il recupero. Non è quindi possibile indicare con certezza quando il georgiano tornerà a disposizione.

Kvaratskhelia, una perdita pesantissima per Luis Enrique

L’ex Napoli rappresenta uno dei giocatori più importanti del sistema offensivo del Paris Saint-Germain. La sua capacità di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e attaccare gli spazi offre alla squadra soluzioni difficilmente replicabili. Kvaratskhelia non è soltanto un esterno offensivo, ma uno dei principali riferimenti tecnici del PSG. Luis Enrique ha costruito un sistema nel quale gli attaccanti devono alternare movimenti senza pallone, pressione alta e qualità individuale. Il georgiano interpreta questo ruolo attraverso una combinazione di velocità, tecnica e capacità di concludere.

La sua assenza obbligherà l’allenatore a modificare parte delle rotazioni offensive. Il problema diventa ancora più importante considerando che durante l’estate il PSG ha ceduto Bradley Barcola al Liverpool. Una partenza che ha ridotto le alternative nel ruolo abitualmente occupato da Kvaratskhelia.

Le alternative offensive del Paris Saint-Germain

La società francese ha investito durante il mercato estivo su diversi giovani giocatori. Tra le possibili soluzioni figura Maghnes Akliouche, arrivato dal Monaco. Il trequartista francese possiede caratteristiche differenti rispetto a Kvaratskhelia, ma può offrire qualità negli ultimi metri. Un’altra possibilità è rappresentata da Mika Godts, esterno belga acquistato dall’Ajax.

Luis Enrique dovrà individuare una nuova soluzione senza compromettere gli equilibri offensivi della squadra. Anche il giovane Quentin Ndjantou potrebbe trovare maggiore spazio nelle rotazioni. Non è escluso che il PSG possa valutare ulteriori interventi durante il mercato di gennaio, ma al momento non risultano operazioni ufficiali collegate all’infortunio del georgiano.

Anche Dembélé e Marquinhos si fermano

Il comunicato medico del Paris Saint-Germain contiene altre due notizie negative. Ousmane Dembélé ha riportato un problema alla coscia sinistra. Marquinhos, invece, ha accusato un infortunio alla coscia destra. Entrambi dovranno proseguire i trattamenti nelle prossime settimane.

Tre giocatori importanti costretti a fermarsi dopo una sola partita di Champions League. La situazione obbliga Luis Enrique a gestire con attenzione i prossimi impegni. Il PSG dovrà continuare a competere su più fronti, cercando di mantenere il rendimento mostrato contro il Barcellona.

Il grande rimpianto per Kvaratskhelia

L’infortunio arriva in un momento particolarmente importante della carriera del georgiano. Kvaratskhelia è diventato uno dei protagonisti del calcio internazionale dopo essersi affermato con la maglia del Napoli. Il trasferimento al PSG gli ha permesso di continuare il proprio percorso ai massimi livelli. Adesso dovrà affrontare una sfida completamente diversa.

Il recupero fisico e il ritorno alla piena efficienza atletica diventeranno le sue priorità. Il Paris Saint-Germain perde un giocatore fondamentale proprio mentre la stagione europea entra nel vivo. La vittoria contro il Barcellona rimane un risultato importante. Ma la notizia dell’infortunio di Kvaratskhelia rappresenta un duro colpo per le ambizioni della squadra francese.

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