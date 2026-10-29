Dybala, l’artista della Roma: un amore eterno tra poesia, calcio e passione giallorossa

Il rapporto indissolubile tra Paulo Dybala ed i tifosi della Roma parte da lontano, da quel bagno d’amore del 2022 al Colosseo Quadrato; in quell’occasione l’argentino ha toccato con mano l’amore tracimante dei sostenitori giallorossi. Entrare nei loro cuori, con una fiducia meritata dopo anni di magie sui campi calcio e quella voglia di cercare un dolce gladiatore per difendere i vessilli definiti sacri dalla Curva stessa. In diverse occasioni la Joya ha espresso la volontà di voler rimanere ancorato a quel sogno comune, quell’ideale che trattiene le emozioni per farle esplodere quando in campo si scende con la maglia dell’Associazione Sportiva Roma. Paulo Dybala è stato bersagliato mediaticamente per la sua forma fisica, gli è stata addossato una responsabilità immane sulle spalle, è stato costretto a sentire sproloqui vari ma il tutto non è mai venuto dalla bocca dei tifosi. Quella finale di Europa League persa è quanto di più romanista si possa immaginare, con il viaggio che prende il sopravvento sulla meta. L’importante è esserci arrivati e le lacrime hanno certificato l’amore sopra ogni cosa per quel simbolo sul petto. Con Gian Piero Gasperini è salito, nuovamente, in cattedra.

Defezione fisica esclusa (ci sta in una stagione, soprattutto con questa mole di partite assurda) è tornato ad un livello stratosferico. Sei partite in campionato, quattrocentonovantasei minuti giocati e quattro assist – numero uno in serie A; due presenze in Champions League e centotrentacinque minuti giocati. Nessun gol sul tabellino dei marcatori ma tanti colpi di classe per lui che riesce a dipingere in campo come il miglior artista del globo. Un rapporto, dunque, che può essere rappresentato da un romanzo d’amore passionale degno dei libri più intensi. Paulo Dybala per la Roma ha dovuto cambiare modo di giocare e di intendere il calcio, rimane in grado di spostare gli equilibri con una semplice giocata (che poi semplice non lo è mai anche se la fa sembrare tale), un assist all’improvviso o un calcio piazzato improvviso. La maturità da leader tecnico è indiscutibile qui nella Capitale e quello status di iconicità raggiunta proprio in questi anni, ciò che ha seminato a Palermo e Torino è stato raccolto all’ombra del Colosseo. Il fantasista può essere accostato al greco Alcibiade che, nel quinto secolo avanti Cristo, faceva brillare gli occhi durante le assemblee ad Atene per la sua bellezza ed il suo talento; alcuni storici raccontano come le sorti della capitale ellenica dipendevano dalla presenza di Alcibiade e che esisteva un Atena con e senza di lui, così allo stesso modo esiste un gioco con e senza Dybala. La sua sola presenza fa conciliare il mondo del calcio con quello della poesia, un tocco melodioso in grado di far vibrare d’amore e di passione qualsiasi appassionato – figurarsi i tifosi della Roma. L’amore dei suoi che è più forte dei milioni offerti in Arabia Saudita nel duemilaventiquattro, proprio come Alcibiade che tornò sempre dove lo amavano, nonostante le tentazioni dei re stranieri.

Paulo Dybala assomiglia, per forma artistica, a Raffaello Sanzio presente tra i vicoli della Capitale. Se per Totti l’esempio più calzante è la potenza delle opere di Michelangelo, per l’albiceleste non si può che parlare di lui. Quel piede mancino che fa sembrare qualsiasi gesto semplice (Vi ricordate?! Lo abbiamo scritto poco fa), così come l’artista era noto per dipingere opere stratosferiche con una facilità affascinante. La sprezzatura appartiene ad entrambi, quell’arte complessa di nascondere lo sforzo compiuto per un’azione o un gesto (artistico). Raffaello è nato ad Urbino ma ha avuto la sua consacrazione a Roma, allo stesso modo Paulo – nato in Argentina e cresciuto calcisticamente a Palermo e Torino – ha visto il suo splendore bagnando il suo talento sulle sponde (giallorosse) del Tevere. L’attesa per il suo ritorno in campo, sulla falsa riga emozionale del Sabato del Villaggio di Giacomo Leopardi. “Godi, fanciullo mio; stato soave, stagion lieta è contesa”, senza fretta ma solo con amore. I tifosi aspettano a braccia aperte il ritorno di Paulo Dybala, un artista prestato al calcio.