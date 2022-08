Dybala ritrova la Juve: prima da ex allo Stadium

Dybala-day o giornata della Joya, chiamatela come volete. Oggi pomeriggio Paulo tornerà a calcare lo Stadium con un’altra camiseta indosso: quella della Roma. Non importa se ieri l’accoglienza del pubblico della Juventus è stata un susseguirsi di emozioni tra i “Ciao Paolino” e l’indifferenza, quest’oggi il numero 21 cercherà di essere un numero 10 con i piedi. Un leader a metà in quel di Torino dove – forse – chi non è in grado di rinunciare sentimentalmente al Mate non può abituarsi ai ritmi forsennati della Vecchia Signora.

Probabile che quella sensazione di aziendalismo non abbia mai fatto bene ad un talento – pieno di sentimenti – di Dybala. Poesia nei piedi e quel sorriso che da tempo non si vedeva, quella Joya incontrollata di poter avere non solo i tifosi dalla propria parte ma anche tutto un ambiente. Uno sguardo con la sfera ed è subito magia, perchè in fondo la Dybala-mask sarebbe solo la ciliegina di una torta consegnata a tutti quanti al Colosseo Quadrato quella sera. Un romanzo di Pirandello, un componimento di Mozart: l’argentino è in grado di rapire tutti quanti con la sua faccia da bambino; questo lo ha capito anche Mourinho che ci ha tenuto a sottolineare come il fantasista non lo sia ma abbia solo l’aspetto. Barba sempre fresca, occhi da cerbiatto ma quella determinazione di un predatore marino.

A Torino ha pianto – sia di felicità che di tristezza – ne ha affrontate molte ma adesso ha voltato pagina e lo confermano tutti (anche lui stesso). Come danzare su di un pallone e far rimpiangere chi lo aveva e lo ha perduto. Paulo Dybala ha scritto sui suoi profili ufficiali “Daje Roma” questo è cio che conta per i tifosi giallorossi. Juventus-Roma può cominciare.