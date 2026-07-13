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Roma

Dybala-Roma, è ufficiale: rinnovo fino al 2027 per la Joya

L'attaccante argentino prolunga il suo legame con i giallorossi: sarà ancora uno dei punti di riferimento della squadra nelle prossime stagioni.

Lug 13, 20261 Lettura
Mandatory Credit: Photo by Federico Proietti/DPPI/Shutterstock (16439005v) Paulo Dybala of Roma vies for the ball with Luka Modric of Milan during the Italian championship Serie A football match between AS Roma and AC Milan on 25 January 2026 at Stadio Olimpico in Rome, Italy FOOTBALL - ITALIAN CHAMP - ROMA v MILAN, Rome, Italy - 25 Jan 2026

Paulo Dybala continuerà a vestire la maglia della Roma. È ufficiale il rinnovo del contratto dell’attaccante argentino, che ha prolungato il proprio accordo con il club giallorosso fino al 30 giugno 2027, confermando la volontà reciproca di proseguire un percorso iniziato nell’estate del 2022.

Arrivato nella Capitale a parametro zero dopo l’esperienza con la Juventus, Dybala si è imposto fin da subito come uno dei leader tecnici della Roma, conquistando tifosi e ambiente grazie alle sue qualità, al carisma e alla capacità di incidere nelle partite più importanti.

In tre stagioni con la maglia giallorossa, la Joya ha totalizzato 139 presenze e 45 reti, numeri che certificano il suo peso all’interno del progetto tecnico e il ruolo centrale nello sviluppo della squadra.

L’annuncio del rinnovo è stato accompagnato dal messaggio pubblicato dalla società: “La storia tra la Roma e la Joya continua per scrivere nuove pagine”, una frase che sintetizza la volontà del club di continuare a costruire il proprio futuro attorno al talento argentino.

Con il prolungamento fino al 2027, la Roma blinda uno dei suoi giocatori simbolo, assicurandosi esperienza, qualità e leadership in vista delle prossime stagioni.

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