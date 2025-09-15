Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Roma

Dybala salta il derby! Lesione muscolare alla coscia sinistra

Una notizia di poche ore fa ha riportato un fastidio per Paulo Dybala. L’argentino salterà sicuramente il derby

Set 15, 2025
ROME, ITALY - APRIL 18: Paulo Dybala of AS Roma celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Europa League 2023/24 Quarter-Final second leg match between AS Roma and AC Milan at Stadio Olimpico on April 18, 2024 in Rome, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Paulo Dybala da diversi anni è diventato sin da subito il simbolo della Roma. Dopo l’addio di Totti la squadra giallorossa non ha mai visto un giocatore con le qualità da ‘10’ puro. Il trasferimento dalla Juventus è stato accolto in maniera incredibile dalla tifoseria, pronti subito ad incitare la squadra con maggior voglia rispetto agli anni passati, vista la classe cristallina dell’argentino.

Dybala: dall’euforia ai continui infortuni

Il numero 21 tempo fa ha avuto la possibilità di indossare proprio la maglia dello storico capitano, ma ha rifiutato dicendo di non potersi mettere a paragone completamente con una bandiera del genere.
Le giocate in mezzo al campo per aiutare i compagni e i gol incredibili anche in competizioni internazionali hanno fatto completamente impazzire la piazza. Eppure, nonostante questo, i risultati non sono arrivati. Una finale persa contro il Siviglia ai calci di rigore e il solito 5° posto che oramai condanna la Roma al non piazzamento in Champions League (che manca da parecchio tempo).
Dai migliori aspetti del calciatore ora è doveroso descrivere i difetti che da tanto tempo si porta alle spalle.

Stiamo parlando dei continui infortuni muscolari: secondo le ultime indiscrezioni, l’argentino ha ricevuto brutte notizie dagli esami strumentali dopo la partita contro il Torino (persa 0-1 con gol di Simeone). I medici hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra, che inevitabilmente lo esclude anche dalla lista dei convocati in vista del derby contro la Lazio in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30. Oltre al match più sentito dai tifosi di entrambe le tifoserie, potrebbe saltare anche le prossime sfide, ma ancora non si sanno con esattezza i tempi di recupero.

La ‘joya’ out, ora spazio a Soulé

Dopo il danno anche la beffa, dunque, per la Roma che proprio contro il Torino il ‘Gasp’ lo ha sostituito poco prima dell’inizio di ripresa, segnale già preoccupante. Il tecnico ex Atalanta dovrà cambiare probabilmente sistema di gioco o semplicemente sostituire la ‘Joya’ con Soulé, schierando Baldanzi sulla fascia di destra.
Allarme importante per la Roma, che oltre a perdere punti in classifica, ora rischia di giocare il derby più sentito dalla capitale senza il suo calciatore più talentuoso, e questo potrebbe pesare parecchio anche per i match futuri.

Lazio in difficoltà e un derby spento

Sull’altro fronte la Lazio comunque non si presenta con l’umore alle stelle, perché la sconfitta di misura contro il Sassuolo potrebbe incidere anche sul piano emotivo, raccogliendo soltanto 3 punti nelle prime 3 partite. Sarri dovrà iniziare un lavoro serio dopo il mancato mercato e tornare nelle posizioni più accreditate. Insomma, tra meno di una settimana si tornerà in campo per quella che dovrebbe essere una battaglia di sangue, ma in realtà ci spingiamo sempre di più ad una sfida volta alla paura di commettere errori, rendendo l’incontro privo di emozioni e spettacolo.

