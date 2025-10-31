Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Juventus

E’ iniziata l’era Spalletti. Tra obbiettivo Champions e sogno scudetto

Accordo di otto mesi con opzione informale di rinnovo: il tecnico punta alla Champions League e non esclude un ritorno nella corsa scudetto

Ott 31, 20252 Lettura
GELSENKIRCHEN, GERMANY - JUNE 20: Luciano Spalletti, Head Coach of Italy, looks on prior to the UEFA EURO 2024 group stage match between Spain and Italy at Arena AufSchalke on June 20, 2024 in Gelsenkirchen, Germany. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus, inaugurando un progetto di rilancio con un contratto fino a giugno e un’intesa tacita per proseguire anche nella stagione successiva. Il tecnico toscano prende il posto di Igor Tudor, sollevato dall’incarico a causa della mancanza di risultati. A presentare il nuovo corso è stato il direttore generale Damien Comolli, che ha sottolineato come “Spalletti sia il profilo ideale per guidare la squadra. Tutte le componenti della società sono pienamente allineate sulla scelta, non c’è alcuna divergenza”. Il contratto firmato da Spalletti ha durata iniziale di otto mesi, ma include una possibilità di estensione per la stagione 2026/27. Comolli ha chiarito che l’opzione non è formalizzata, ma potrà essere valutata “nel corso della stagione, in base al percorso condiviso”.

Un tecnico convinto del progetto

Spalletti ha accolto con entusiasmo la proposta bianconera, sottolineando la piena fiducia nel club: “Non ho avuto esitazioni ad accettare un contratto breve, perché credo in questa Juventus. È giusto che tutto venga valutato nel tempo, ma per me questa è una situazione chiara e corretta”. Il tecnico ha già messo da parte ogni dubbio per concentrarsi sul campo. “Le prime sensazioni sono bellissime. Conosco la storia e l’organizzazione di questo club. C’è grande attesa, ma anche emozione”, ha dichiarato.

Obiettivo Champions, sogno scudetto

Il traguardo minimo è la qualificazione alla prossima Champions League, ma Spalletti non si pone limiti: “Mancano 29 partite, tutto è ancora possibile. Perché non pensare di rientrare nella corsa scudetto? Le intenzioni devono essere sempre al massimo”. Con la sua esperienza trentennale, il tecnico toscano punta a trasmettere mentalità vincente e fiducia nel gruppo. “Non so quanto inciderò, ma so come lavorerò. La differenza la fanno sempre i calciatori, ma è la complicità che costruiremo insieme a determinare i risultati”.

Nessun veto su Vlahovic, chiarimento sul Napoli

Tra i temi affrontati, anche il futuro di Dusan Vlahovic, che resta centrale nei piani del tecnico: “Nessuna imposizione dal club, e dalle ultime partite le sue intenzioni sono chiare”. Non è mancata una riflessione sul passato recente a Napoli. Spalletti ha ribadito l’affetto per l’esperienza partenopea, ricordando lo scudetto conquistato e il legame con la città. “Non ho mai rinnegato nulla, il tatuaggio sul braccio sinistro resterà lì. Quando dissi che non avrei indossato un’altra tuta, mi riferivo alla stagione immediatamente successiva, non certo a tutta la mia carriera”.

Staff tecnico: conferme e novità

A supportare Spalletti ci sarà il fidato vice Marco Domenichini, insieme ai collaboratori Giovanni Martusciello, Salvatore Russo e Francesco Sinatti. Assente, invece, Daniele Baldini, che ha scelto di non proseguire: “Mi ha sorpreso, ma rispetto la sua decisione”.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Ufficiale, Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus

Ott 30, 2025

La Juve ha deciso, sarà Spalletti il nuovo tecnico. Cosa aspettarsi

Ott 29, 2025

Juve, Spalletti nome caldo per la panchina: trattativa concreta

Ott 28, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.