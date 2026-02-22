Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

È una Dea crucis per il Napoli. Il Genoa imbocca la retta via

I partenopei soccombono a Bergamo, rimonta orobica in salsa croata: Pasalic e Samardzic annullano il vantaggio azzurro di Beukema. Norton-Cuffy, Ekuban e Messias affondano il Torino: l’aggancio in classifica è servito (27), per i rossoblù di De Rossi la salvezza non è più un miraggio.

GENOA – TORINO 3-0
21’ Norton-Cuffy, 40’ Ekuban, 83’ Messias

Il Grifone genoano approfitta di un Torino in piena crisi d’identità (e in inferiorità numerica per buona parte del match), per strappare tre punti d’oro in ottica salvezza al termine di una gara dominata. Il lunch match del 26mo turno, si trasforma ben presto in una corrida dove a soccombere pesantemente sono i granata di Marco Baroni, mai in gara. L’avvio dei padroni di casa è a dir poco arrembante per intensità e aggressività. Trascorsi poco più di 20’ e i liguri raccolgono i frutti di quanto seminato fin lì: la conclusione di Ekuban viene respinta da Paleari e sulla ribattuta Norton-Cuffy non perdona, per il momentaneo 1-0. L’unico acuto degli ospiti è relativo al tentativo di Obrador senza troppe pretese, sul quale l’estremo Bijlow non ha alcuna difficoltà. Da questo momento in poi, tuttavia, il Toro sparisce dal campo e il match per il Genoa si mette completamente in discesa. Al 40’ si concretizza il meritato raddoppio: ci prova Baldanzi dal limite, ancora una volta Paleari respinge corto e in tap-in Ekuban mette la firma sul 2-0. Non c’è pace per i piemontesi, perché nel recupero di frazione Ilkhan si fa cacciare dall’arbitro Guida per un fallo da codice penale su Colombo (47’). Il tecnico toscano getta nella mischia Ismajli e Prati per i pessimi Maripan ed Ebosse, nel tentativo di dare la scossa ai suoi: obiettivo lodevole ma inefficace. Effettivamente, nei primi minuti della ripresa, i granata si rendono minacciosi in area avversaria con Gineitis, Prati e Duvan Zapata ed è proprio quest’ultimo ad avvicinarsi di più alla rete della bandiera. Bravo il portiere Bijlow a farsi trovare sempre pronto. Nel finale, tuttavia, è il Genoa a chiudere definitivamente la pratica: il neoentrato Pedersen si lascia sfuggire un pallone sanguinoso, se ne appropria Messias che realizza il tris (83’). Con questo successo, l’undici di mister De Rossi sale a quota 27 agganciando il Torino e risucchiandolo nella lotta per non retrocedere. Anche i numeri, ora, cominciano a sorridere al Grifone rossoblù: per la quarta volta nelle ultime 7 uscite in campionato, il Genoa è riuscito a tenere blindata la propria porta. L’ultimo successo dei granata, invece, rimane fermo al primo febbraio scorso (1-0 interno sul Lecce).          

ATALANTA – NAPOLI 2-1
18’ Beukema (N), 61’ Pasalic (A), 81’ Samardzic (A)

Importantissima vittoria dell’Atalanta sul Napoli. 2-1 per i nerazzurri, 3 gol di testa… non accade frequentemente. Un successo questo che mantiene la squadra orobica nelle condizioni di proseguire la scalata in classifica, che schiude ormai le porte dell’Europa. Tutto ciò in attesa di restarci nelle coppe europee: in settimana, infatti, arriva a Bergamo il Borussia Dortmund e i bergamaschi dovranno ripartire dal 2-0 al passivo rimediato martedì scorso. Ennesima ripartenza cercata anche dal Napoli, che ha appena collezionato la sesta sconfitta in questo campionato. I campioni d’Italia – terzi al momento – sono più che mai chiamati però a guardarsi alle spalle. Eppure la gara era iniziata bene per gli ospiti, in vantaggio, al 18’, grazie al colpo di testa vincente di Beukema. Poi, nella ripresa, gli uomini di Conte perdono ogni certezza e vengono rimontati dalla Dea. Al 61’, sempre in elevazione ad anticipare tutti, il gol di Pasalic rimette tutto in discussione. A nove minuti dal termine, è Samardzic con una vera e propria pennellata d’autore – un colpo di testa imparabile – a rendere vano il tentativo di parata in tuffo di Milinkovic-Savic. I tre punti consentono all’Atalanta di rientrare in pieno diritto nel mischione Champions: tra il terzo e il settimo posto ci sono solo 5 punti di differenza, tutto è ancora possibile.     

 

