E’ una Lazio senza limiti! Pareggi per Empoli e Monza

PARMA-EMPOLI 1-1 3

5’ Coulibaly su aut. (E), 80’ Charpentier (P)

Quella contro i ducali, non può mai essere una partita qualsiasi per l’attuale tecnico dell’Empoli – Roberto D’Aversa – autore di una doppia promozione alla guida dei gialloblù tra il 2017 (dalla C alla B) e il 2018 (dalla cadetteria alla massima serie): grazie a lui, il club emiliano tornò a calcare il palcoscenico principale dopo il fallimento. Toscani che si presentano, dunque, al “Tardini” forti di una classifica estremamente soddisfacente, anche se i risultati delle ultime uscite mostrano chiaramente una lieve flessione rispetto al formidabile avvio. Chi ha assoluta necessità di punti è invece il Parma di Pecchia, fresco di rinnovo contrattuale con scadenza 2027. Si gioca su un campo ai limiti della praticabilità, a causa di un terreno messo a dura prova dalle abbondanti piogge cadute negli ultimi giorni e, in queste condizioni, i padroni di casa approcciano meglio il match: all’11’ è Bonny a concludere con un destro dal limite, ma il pallone finisce comodo tra le braccia di Vasquez. L’Empoli si riassetta e comincia a far muovere la sfera con maggiore velocità e precisione. Al 35’ la gara si sblocca per una sfortunata autorete di Coulibaly: il difensore francese, nel tentativo di anticipare Fazzini, beffa il proprio portiere Suzuki. L’undici crociato trova difficoltà a reagire, anche se sul finale di frazione il gran sinistro a giro di Cancellieri si stampa sulla traversa (43’). In avvio di ripresa Pecchia inserisce Charpentier per uno spento Man, poi al 55’ opera un doppio cambio: fuori Hernani e Cancellieri per Keita e Almqvist. I cambi operati effettivamente hanno la capacità di scuotere gli emiliani che, tuttavia, si trovano di fronte al muro eretto da un Vasquez in giornata di grazia: l’estremo dei toscani prima nega la rete del pari a Bonny e poi vola a deviare una punizione velenosissima di Bernabé. All’80’, però, nulla può sulla botta ravvicinata di Charpentier. Parma che tenta di tutto per strappare tre punti fondamentali per muovere la classifica e allontanarsi dalla zona calda e la grande occasione si presenta quando all’83’ l’arbitro La Penna assegna un rigore per un fallo commesso da Vasquez in uscita su Almqvist lanciato a rete: dal dischetto Bonny centra la traversa, la seconda di giornata per un Parma sfortunato. L’1-1 permette all’Empoli di rimanere a metà classifica con 11 punti e ai ducali di rimanere momentaneamente a +2 dalla zona retrocessione.

LAZIO-GENOA 3-0

21’ Noslin, 86’ Pedro, 95’ Vecino

Comincia davvero a farsi interessante la classifica della Lazio, che oggi ha superato il Genoa con tre reti. I biancocelesti vincono e convincono, riuscendo peraltro a mantenere la porta inviolata. All’appuntamento dell’Olimpico, partecipano ben 40.000 spettatori, un’euforia che prosegue dopo i fasti europei (la squadra di Baroni conduce a punteggio pieno la classifica di Europa League, grazie a tre successi su tre). Biancocelesti che conquistano il quarto successo casalingo in 5 incontri di campionato fin qui disputati, una vittoria che lo proietta a stretta vicinanza (se non a braccetto) con l’elite della Serie A: raggiunta momentaneamente la Juventus (di scena al “Meazza” contro l’Inter nel big match delle 18). La Lazio, dunque, si gode l’aria benefica dell’alta classifica dimostrando di saper sfruttare al meglio il fattore campo. Sul fronte opposto, il Genoa incassa la quinta sconfitta in 9 incontri: la squadra di mister Baroni ha perciò sfruttato l’opportunità, la prima offerta dal calendario in questa fase dell’annata. I capitolini, tra l’altro, non battevano in casa i liguri da quasi tre anni. Nonostante l’assenza dell’ultima ora di Zaccagni (influenzato), i padroni di casa entrano subito in partita e si portano sopra già al 21’con Noslin (proprio colui che ha sostituito l’esterno della Nazionale azzurra), al seguito dell’ennesima devastante discesa di Nuno Tavares. Nel finale di partita, poi, maturano anche le reti della sicurezza grazie alle firme di Pedro (86’) e Vecino (95’).

MONZA-VENEZIA 2-2 1

5’ Ellertson (V), 23’ Kyriakopoulos (M), 39’ Svoboda (V), 44’ Djuric (M)

Nel capoluogo brianzolo vince soltanto la paura tra due formazioni in grossa difficoltà di classifica: lo scontro salvezza tra Monza e Venezia termina sul 2-2. Lagunari due volte in vantaggio, ma incapaci di tenere il punto: si ferma sì l’emorragia di sconfitte, dopo tre ko di fila, ma la squadra di Di Francesco riesce a guadagnare solo un misero punticino all’U–Power Stadium (agganciato il Lecce all’ultima posizione a quota 5). L’undici di Nesta, invece, con questo punto raggiunge il Parma a 8, da rivedere però assolutamente la fase difensiva, con peccati veniali diventati ormai letali per i biancorossi. Tutte nel primo tempo le reti. Il Venezia la sblocca con una rete di Ellertson al quarto d’ora, il pareggio dei brianzoli al 23’ con Kyriakopoulos, poi nuovo vantaggio degli arancioneroverdi siglato da Svoboda (39’) e al 44’ il gol di Djuric per il definitivo 2-2. Monza che chiude in dieci uomini per l’espulsione di Bondo (doppia ammonizione).