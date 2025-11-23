È una Roma senza limiti! Il Parma brinda a San Pellegrino

HELLAS VERONA – PARMA 1-2 1

8’ e 80’ Pellegrino (P), 65’ Giovane (HV)

Due mesi dopo l’ultima volta, Mateo Pellegrino torna a siglare una doppietta pesantissima che permette al Parma di conquistare tre punti d’oro zecchino. Dopo il Torino anche l’Hellas deve arrendersi di fronte ai gol del centravanti argentino, reti decisive per la sua squadra che ora può ammirare con molta meno ansia un orizzonte salvezza più nitido. Quello che si presenta di fronte alla propria gente è un Verona votato all’attacco con la coppia Giovane-Orban pronta a trascinare gli scaligeri alla prima vittoria in questo difficile avvio di stagione. Sull’altro fronte, mister Cuesta rispolvera per nove undicesimi la formazione che era riuscita a pareggiare contro il Milan nell’ultima uscita prima della sosta: fra i pali l’indisponibile Suzuki viene rilevato dal vice Corvi, mentre nel trio difensivo ad affiancare Delprato e Valenti c’è Troilo. È un avvio smaliziato quello dei padroni di casa, che si fanno insidiosi in più occasioni, Orban riesce anche a sbloccarla ma la rete viene annullata per la posizione di offside dell’attaccante nigeriano. L’intraprendenza scaligera, tuttavia, va scemando di minuto in minuto e a trarne beneficio sono gli avversari, soprattutto con Mateo Pellegrino che ben presto diventa il grande protagonista del match. Al 18’ il “tanghero argentino” ribadisce in rete la traversa colpita da Sorensen. Il Verona appare scosso e rischia di capitolare più volte se non fosse per alcuni interventi decisivi del portiere Montipò sui tentativi di Cutrone, l’attaccante crociato fallisce anche un dribbling che lo avrebbe messo davanti alla porta. Durante l’intervallo il tecnico Zanetti è costretto ad inserire Al-Musrati al posto dell’infortunato Akpa Akpro e al 54’ prova la carta Mosquera (richiamato Bernede). Il neo entrato si rende subito protagonista dell’assist per il gol del momentaneo pareggio firmato da Giovane al 65’ (nell’occasione risulta fatale l’errore in disimpegno di Keita). Il bomber brasiliano dell’Hellas, tuttavia, rovina tutto all’80’, quando si fa intercettare un retropassaggio al portiere dallo scatenato Pellegrino, il quale, con un delizioso pallonetto, scavalca Montipò appostato fuori dai pali. È l’apoteosi per il Parma e il suo straordinario marcatore. Per il Verona l’ennesima beffa di una stagione fin qui assai deludente. Primo successo esterno stagionale per l’undici di Cuesta, il secondo in tutto il 2025 dopo quello di Bergamo dello scorso maggio (agganciato il Cagliari in graduatoria a quota 11). Gli scaligeri sono costretti ad attendere ancora la prima vittoria di stagione.

CREMONESE – ROMA 1-3

17’ Soulé (R), 64’ Ferguson (R), 69’ Wesley (R), 93’ Folino (C)

In attesa del derby meneghino di questa sera, la Roma vola da sola in testa alla classifica. Riprende la marcia esterna dei capitolini, interrotta dalla sconfitta di San Siro contro il Milan. Per la Cremonese, invece, si tratta del terzo stop consecutivo che segue i ko maturati contro Juventus e Pisa. 9 successi in 12 gare riproiettano nuovamente la squadra di Gasperini – espulso nella ripresa per proteste – al vertice della classifica, a dimostrazione della bontà di un percorso che ha “dribblato” definitivamente i dubbi sulla competitività della Roma nel doppio impegno campionato-coppe. A dare maggiore risalto ai tre punti odierni, il fatto che siano arrivati senza la D2, senza cioè la coppia d’attacco formata da Dybala e Dovbyk, entrambi ai box per infortunio (e in difesa mancava anche Hermoso). Lodevole l’iniziativa del club grigiorosso che, in vista della giornata contro la violenza sulle donne (il prossimo 25 novembre), decide di far stampare sulle maglie dei giocatori i nomi delle rispettive compagne. Primo tempo sicuramente molto più equilibrato di una ripresa in cui gli ospiti hanno giocato – dopo aver trovato i gol del 2 e del 3 a 0 – quasi in discesa. Nella prima frazione, tuttavia, al di là di due revisioni Var che hanno smentito le decisioni prese in diretta dal direttore di gara Ayroldi, la formazione di casa è apparsa viva e vegeta e ha anche sfiorato il gol con una conclusione da parte di Van de Putte che ha esaltato i riflessi di un prodigioso Svilar. Bravo anche l’altro portiere, Audero, a neutralizzare un tiro destinato a superarlo da parte di Pellegrini. Le reti “buone” sono quelle di Soulé al 17’ (dopo uno strappo palla al piede di Manu Koné), di Ferguson al 64’ (autore del primo gol in Serie A) e di Wesley al 69’ (dopo un bel suggerimento di El Shaarawy) in gol con uno scavetto con cui ha superato in uscita Audero. Nel finale, in pieno recupero, Folino in mischia è riuscito a battere il portiere giallorosso.

Emanuele Tocchi