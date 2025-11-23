Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

È una Roma senza limiti! Il Parma brinda a San Pellegrino

Il sinistro di Soulé non perdona, poi i giallorossi dilagano nella ripresa con il primo sigillo di Ferguson e Wesley: Cremonese in ginocchio e Roma in testa al campionato. La doppietta dell’attaccante argentino permette ai ducali di sbancare il “Bentegodi” e di aggiudicarsi tre punti d’oro in chiave salvezza, Hellas ultimo e ancora a secco di successi

Nov 23, 20253 Lettura
05.10.2025 Fiorentina vs Roma (Serie A) Sport; Calcio; 6° Giornata Nella foto: Esultanza (Foto Gino Mancini)

HELLAS VERONA – PARMA 1-2 1
8’ e 80’ Pellegrino (P), 65’ Giovane (HV)

Due mesi dopo l’ultima volta, Mateo Pellegrino torna a siglare una doppietta pesantissima che permette al Parma di conquistare tre punti d’oro zecchino. Dopo il Torino anche l’Hellas deve arrendersi di fronte ai gol del centravanti argentino, reti decisive per la sua squadra che ora può ammirare con molta meno ansia un orizzonte salvezza più nitido. Quello che si presenta di fronte alla propria gente è un Verona votato all’attacco con la coppia Giovane-Orban pronta a trascinare gli scaligeri alla prima vittoria in questo difficile avvio di stagione. Sull’altro fronte, mister Cuesta rispolvera per nove undicesimi la formazione che era riuscita a pareggiare contro il Milan nell’ultima uscita prima della sosta: fra i pali l’indisponibile Suzuki viene rilevato dal vice Corvi, mentre nel trio difensivo ad affiancare Delprato e Valenti c’è Troilo. È un avvio smaliziato quello dei padroni di casa, che si fanno insidiosi in più occasioni, Orban riesce anche a sbloccarla ma la rete viene annullata per la posizione di offside dell’attaccante nigeriano. L’intraprendenza scaligera, tuttavia, va scemando di minuto in minuto e a trarne beneficio sono gli avversari, soprattutto con Mateo Pellegrino che ben presto diventa il grande protagonista del match. Al 18’ il “tanghero argentino” ribadisce in rete la traversa colpita da Sorensen. Il Verona appare scosso e rischia di capitolare più volte se non fosse per alcuni interventi decisivi del portiere Montipò sui tentativi di Cutrone, l’attaccante crociato fallisce anche un dribbling che lo avrebbe messo davanti alla porta. Durante l’intervallo il tecnico Zanetti è costretto ad inserire Al-Musrati al posto dell’infortunato Akpa Akpro e al 54’ prova la carta Mosquera (richiamato Bernede). Il neo entrato si rende subito protagonista dell’assist per il gol del momentaneo pareggio firmato da Giovane al 65’ (nell’occasione risulta fatale l’errore in disimpegno di Keita). Il bomber brasiliano dell’Hellas, tuttavia, rovina tutto all’80’, quando si fa intercettare un retropassaggio al portiere dallo scatenato Pellegrino, il quale, con un delizioso pallonetto, scavalca Montipò appostato fuori dai pali. È l’apoteosi per il Parma e il suo straordinario marcatore. Per il Verona l’ennesima beffa di una stagione fin qui assai deludente. Primo successo esterno stagionale per l’undici di Cuesta, il secondo in tutto il 2025 dopo quello di Bergamo dello scorso maggio (agganciato il Cagliari in graduatoria a quota 11). Gli scaligeri sono costretti ad attendere ancora la prima vittoria di stagione.

CREMONESE – ROMA 1-3
17’ Soulé (R), 64’ Ferguson (R), 69’ Wesley (R), 93’ Folino (C)

In attesa del derby meneghino di questa sera, la Roma vola da sola in testa alla classifica. Riprende la marcia esterna dei capitolini, interrotta dalla sconfitta di San Siro contro il Milan. Per la Cremonese, invece, si tratta del terzo stop consecutivo che segue i ko maturati contro Juventus e Pisa. 9 successi in 12 gare riproiettano nuovamente la squadra di Gasperini – espulso nella ripresa per proteste – al vertice della classifica, a dimostrazione della bontà di un percorso che ha “dribblato” definitivamente i dubbi sulla competitività della Roma nel doppio impegno campionato-coppe. A dare maggiore risalto ai tre punti odierni, il fatto che siano arrivati senza la D2, senza cioè la coppia d’attacco formata da Dybala e Dovbyk, entrambi ai box per infortunio (e in difesa mancava anche Hermoso). Lodevole l’iniziativa del club grigiorosso che, in vista della giornata contro la violenza sulle donne (il prossimo 25 novembre), decide di far stampare sulle maglie dei giocatori i nomi delle rispettive compagne. Primo tempo sicuramente molto più equilibrato di una ripresa in cui gli ospiti hanno giocato – dopo aver trovato i gol del 2 e del 3 a 0 – quasi in discesa. Nella prima frazione, tuttavia, al di là di due revisioni Var che hanno smentito le decisioni prese in diretta dal direttore di gara Ayroldi, la formazione di casa è apparsa viva e vegeta e ha anche sfiorato il gol con una conclusione da parte di Van de Putte che ha esaltato i riflessi di un prodigioso Svilar. Bravo anche l’altro portiere, Audero, a neutralizzare un tiro destinato a superarlo da parte di Pellegrini. Le reti “buone” sono quelle di Soulé al 17’ (dopo uno strappo palla al piede di Manu Koné), di Ferguson al 64’ (autore del primo gol in Serie A) e di Wesley al 69’ (dopo un bel suggerimento di El Shaarawy) in gol con uno scavetto con cui ha superato in uscita Audero. Nel finale, in pieno recupero, Folino in mischia è riuscito a battere il portiere giallorosso.

Emanuele Tocchi

0 Shares
Avatar
Emanuele Tocchi

Serie A

Articoli correlati

Serie A LIVE: Inter-Milan in diretta

Nov 23, 2025

La Lazio rialza la testa: Guendouzi e Noslin stendono il Lecce

Nov 23, 2025

Le probabili formazioni della 12ª giornata di Serie A 2025/26

Nov 23, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.