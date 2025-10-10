Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
News Calcio

Mondiali 2026, ecco chi ha già il biglietto in tasca. Europa ancora a secco

Proseguono le qualificazioni in tutti i continenti: ecco chi ha già staccato il pass per il torneo in USA, Canada e Messico

Ott 10, 20252 Lettura
LONDON, ENGLAND - JUNE 01: Lionel Messi of Argentina runs with the ball during the 2022 Finalissima match between Italy and Argentina at Wembley Stadium on June 01, 2022 in London, England. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Coppa del Mondo FIFA 2026, che si disputerà in Stati Uniti, Canada e Messico, ha già registrato la qualificazione di 20 nazionali. Il numero potrebbe salire a 37 entro la fine dell’attuale sessione di qualificazione internazionale, con i turni decisivi in corso in tutti i continenti. I tre Paesi ospitanti sono automaticamente qualificati, mentre le altre selezioni stanno affrontando le ultime sfide per conquistare uno dei 48 posti disponibili. Dopo la finestra FIFA di settembre, erano 18 le squadre certe della partecipazione: con le recenti qualificazioni di Egitto e Algeria, la lista è salita a 20 formazioni confermate.

La situazione in Europa

L’Europa è l’unico continente a non avere ancora nessuna nazionale qualificata, ma lo scenario potrebbe cambiare già nei prossimi giorni. Grandi potenze calcistiche come Francia, Spagna, Portogallo, Inghilterra, Croazia, Norvegia, Svizzera e Slovacchia sono vicine alla qualificazione.

Solo le prime classificate di ogni girone otterranno il pass diretto per il torneo, mentre le seconde accederanno agli spareggi. Tra le nazionali sotto osservazione c’è l’Italia, che cerca di evitare la terza esclusione consecutiva dopo le assenze nel 2018 e nel 2022.

Francia e Portogallo guidano i rispettivi gruppi e potrebbero ottenere la matematica qualificazione già in questa finestra FIFA con due vittorie. L’Inghilterra ha bisogno di una sola vittoria per staccare il biglietto, mentre la Norvegia sogna un ritorno ai Mondiali dopo 28 anni di assenza.

Situazione negli altri continenti

Africa

Nel continente africano, sono già quattro le squadre qualificate: Marocco, Algeria, Egitto e Tunisia. Entro il 14 ottobre, altre cinque nazionali potrebbero aggiungersi all’elenco, completando i nove posti disponibili per la CAF.

Asia

L’Asia avrà otto rappresentanti alla Coppa del Mondo. Al momento, sei squadre hanno già ottenuto il pass: Iran, Corea del Sud, Giappone, Uzbekistan (alla prima partecipazione), Giordania (anch’essa debuttante) e Australia.

Restano in palio due posti, che verranno assegnati attraverso i triangolari finali. Nel Gruppo A si sfidano Qatar, Emirati Arabi Uniti e Oman, mentre nel Gruppo B la corsa è tra Arabia Saudita, Indonesia e Iraq. Solo le prime classificate si qualificheranno.

CONCACAF

Nella zona CONCACAF, oltre ai tre Paesi ospitanti già qualificati, ci sono ancora tre posti diretti da assegnare. Entro il 14 ottobre, Giamaica e Honduras possono ancora sperare.

I giamaicani devono vincere entrambe le partite e sperare in una favorevole combinazione di risultati. Gli honduregni, invece, hanno bisogno di un percorso perfetto per mantenere vive le speranze.

Oceania

In Oceania, la Nuova Zelanda ha confermato il suo predominio regionale, qualificandosi per la sesta volta alla fase finale di una Coppa del Mondo.

Sud America

Nel girone sudamericano, sono già certe della qualificazione sei nazionali: Argentina, Brasile, Uruguay, Colombia, Ecuador e Paraguay. Tutti e sei i posti disponibili sono già stati assegnati.

Squadre già qualificate alla Coppa del Mondo 2026 (20 su 48)

Centro e Nord America (6 posti): Canada, Stati Uniti, Messico (Paesi ospitanti)

Africa – CAF (9 posti): Marocco, Algeria, Egitto, Tunisia

Asia – AFC (8 posti): Iran, Corea del Sud, Giappone, Uzbekistan, Giordania, Australia

Sud America – CONMEBOL (6 posti): Argentina, Brasile, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay

Oceania – OFC (1 posto): Nuova Zelanda

Europa – UEFA (16 posti): nessuna ancora qualificata

