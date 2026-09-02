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Genoa

El Shaarawy torna al Genoa dopo 16 anni: accordo raggiunto

Set 2, 20261 Lettura

Il Genoa riabbraccia Stephan El Shaarawy. A sedici anni dal suo addio, l’attaccante è pronto a vestire nuovamente la maglia rossoblù e a tornare nel club dove è cominciata la sua avventura nel grande calcio. L’accordo tra le parti è stato raggiunto e il giocatore arriva a parametro zero, sfruttando la possibilità di tesserare calciatori svincolati anche dopo la chiusura della sessione di mercato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la formalizzazione dell’operazione è attesa nelle prossime ore. El Shaarawy potrebbe assistere dalla tribuna alla sfida contro il Como, prima di iniziare un programma specifico di lavoro per recuperare la migliore condizione atletica.

La scelta di El Shaarawy

A spingere l’operazione verso la fumata bianca sarebbe stata soprattutto la volontà del giocatore. El Shaarawy ha scelto il Genoa nonostante l’interesse e le proposte provenienti dal calcio arabo, privilegiando il ritorno in un ambiente che conosce bene e al quale è legata una parte importante della sua carriera.

Un altro elemento significativo è rappresentato dalla possibilità di ritrovare Daniele De Rossi, questa volta nelle vesti di allenatore. Un rapporto consolidato negli anni che può agevolare l’inserimento dell’esterno offensivo nel nuovo progetto tecnico rossoblù.

Il ritorno dove tutto è iniziato

Per El Shaarawy si tratta di un ritorno dal forte valore simbolico. Proprio con il Genoa aveva infatti esordito in Serie A nel 2008, giovanissimo, sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Dopo l’esperienza in prestito al Padova arrivò il grande salto al Milan, con un’operazione da circa 20 milioni di euro.

Da quel momento è iniziato un lungo percorso tra calcio italiano ed esperienze all’estero. Ora il cerchio si chiude: El Shaarawy torna a Genova sedici anni dopo, portando esperienza, qualità e duttilità offensiva a disposizione dei rossoblù. Il primo obiettivo sarà ritrovare rapidamente la condizione migliore per diventare una nuova soluzione nel reparto avanzato.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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