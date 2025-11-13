Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Calcio Estero

Endrick, possibile svolta per il suo futuro? Lione alla finestra

Il talento acquistato lo scorso anno dal Real Madrid potrebbe trasferirsi altrove a causa del poco minutaggio ottenuto con i ‘Blancos’

Nov 13, 20252 Lettura
MADRID, SPAIN - MARCH 12: Fran Garcia, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Brahim Diaz, Lucas Vazquez and Endrick of Real Madrid celebrate after Antonio Ruediger of Real Madrid (not pictured) scores the team's fifth penalty in the penalty shoot out to defeat Atletico de Madrid during the UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 second leg match between Atletico de Madrid and Real Madrid C.F. at Estadio Metropolitano on March 12, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by David Ramos - UEFA/UEFA via Getty Images)

Al momento in casa Real Madrid si respira un’aria tranquilla con la vetta del campionato ‘LaLiga’ e un buon percorso Champions. La sconfitta contro i cugini dell’Atlético di Simeone è stato un passaggio a vuoto per Mbappé e compagni, e l’ultima partita terminata 0-0 contro il Rayo Vallecano ha riaperto la classifica spagnola con il Barcellona sempre in agguato, a soli 3 punti di distanza dalla vetta. In questo momento, con la sosta delle nazionali, è tempo per Xabi Alonso di risistemare le idee e continuare la striscia positiva di risultati su ogni fronte. La sconfitta contro il Liverpool di misura ad ‘Anfield’ si lega alla questione degli ultimi match relativi al reparto avanzato. Infatti, emergono problemi per i ‘Blancos’, con 0 gol realizzati nelle ultime due sfide. L’ex centrocampista comincia già a preoccuparsi vista la situazione, con tante giornate ancora da disputare e i ‘blaugrana’ di Flick, Yamal e Pedri possono sfruttare il momento di ‘stand-by’. Per questo motivo bisogna ricaricare le energie giuste e riprendere gli impegni con la testa subito pronta per la prossima partita.

Endrick: Esame Real non ancora superato

Tra i tanti attaccanti utilizzati dal tecnico spagnolo, c’è n’è uno poco impiegato e in questi ultimi giorni si vociferano interessamenti dall’estero, dati i soli 2 mesi rimanenti per l’inizio della sessione invernale del 2026.

Stiamo parlando di Endrick, classe 2006 acquistato dal Palmeiras nell’estate del 2024. Considerato come uno dei grandi prospetti e sorprese del mercato, fino ad ora ha collezionato solamente 38 presenze con 7 reti e un assist in tutte le competizioni. Il cambio in panchina da Ancelotti a Xabi non ha cambiato le carte in tavola, e ora il diciannovenne vorrebbe puntare al trasferimento in vista proprio del mercato a breve.

Endrick: Fonseca ti aspetta!

Su di lui è attivo il Lione di Fonseca, 7° in campionato reduce dalla sconfitta contro il PSG per 2-3. Secondo Fabrizio Romano, si parla dunque  di un prestito senza diritto di riscatto in modo da tornare protagonista anche in vista del Mondiale 2026.

Il calciatore ha espresso interesse nel valutare questa opzione, ma non è escluso un dietrofront e una seconda pista possibile per il calciatore ‘verdeoro’. Il talento non espresso potrebbe rappresentare per lui un senso di rabbia per non essere riuscito a convincere al 100% il neo allenatore del Real Madrid.

Ora però bisogna guardare anche al bicchiere mezzo pieno, con un’opportunità sicuramente importante e interessante per crescere e guardare il proprio futuro con maggiore serenità.

