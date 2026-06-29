Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Man City: contratto fino al 2029

Adesso è ufficiale: Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City. Il tecnico italiano torna all’Etihad Stadium per la sua terza esperienza nel club, questa volta da guida della prima squadra, dopo aver firmato un contratto triennale valido fino al 2029. Per liberarlo dal Chelsea, i Citizens avrebbero versato ai Blues un indennizzo di 17 milioni di sterline, una cifra che testimonia la forte volontà del club inglese di puntare su di lui come successore di Pep Guardiola.

Le prime parole del nuovo tecnico

Nel giorno dell’annuncio, Maresca ha espresso tutto il proprio entusiasmo per il ritorno a Manchester.

“Conosco molto bene il Manchester City e avere la possibilità di allenare questa squadra è un’opportunità straordinaria per me. Il City è una società gestita in modo incredibilmente efficiente: tutto ciò che fanno è innovativo, pianificato e mirato. Per un allenatore questa è la situazione ideale.”

“Questa sarà la mia terza esperienza qui. Conosco il club, le esigenze e le aspettative. La qualità delle persone che lavorano al Manchester City è ciò che rende questo posto speciale e voglio ringraziarle per la fiducia.”

Infine, Maresca ha fissato gli obiettivi della sua nuova avventura:”Non vedo l’ora di iniziare ad allenare i giocatori. Voglio che vinciamo, che giochiamo un buon calcio e che ci godiamo la pressione di rappresentare il Manchester City.”