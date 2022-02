Esclusiva FM, D’Alessandro:”Monza club incredibile, vogliamo la Serie A”

Roma e Monza distano 584 chilometri, di meno se consideriamo una linea immaginaria passante per l’aria; il 17 Febbraio del 1991 mentre i Brianzoli perdono 3 a 0 contro la Pro Sesto, un certo Marco D’Alessandro apre per la prima volta i propri occhi all’ombra del Colosseo. Se, ancora, qualcuno non crede nel destino sta per essere disilluso: il primo anno di vita del capitolino coincide con una stagione ad alta tensione per i biancorossi: promozione in Serie B e la vittoria della Coppa Italia di categoria.

Le due strade, in maniera incredibile, si sono incontrate solo nel 2021 quando il centrocampista passa dallo Spal al Monza. I lombardi hanno alle spalle una dirigenza ambiziosa, in grado di scrivere il futuro con una penna che ha visto trofei e progetti. Vessillo rosso e bianco con una spada ed una corona usata per consacrare i sovrani d’Italia. La nostra redazione, tramite l’addetto stampa Enrico Cerruti ha avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere proprio con Marco D’Alessandro.

Buonasera, nel ringraziarLa della disponibilità le chiediamo quali emozioni suscita giocare in un club ambizioso come il Monza?

“Giocare per il Monza è la cosa migliore che si possa chiedere in categoria, perchè avere una società così ambiziosa con una dirigenza così è la cosa migliore che si possa chiedere. Avere come patron Berlusconi e come direttore Galliani è incredibile, in categoria non penso che sia mai esistita una roba del genere”

La sua esperienza sta tornando utile alla squadra, in cosa può migliorare?

“Sto cercando di portare la mia esperienza a questa squadra facendo le cose che mi riescono meglio, certo è che posso migliorare sotto tanti punti di vista sicuramente quello dove dovrei far meglio è l’aspetto realizzativo dove vorrei riuscire a segnare qualche gol in più, anche rispetto al girone d’andata.”

Dove può arrivare con questa maglia?

“Spero di riuscire a salire di categoria con questa maglia e poter disputare, il prossimo anno, la Serie A dove è giusto che questa società stia.”

Il rapporto con i tifosi?

“Il rapporto con i tifosi è ottimo, ho sempre avvertito la fiducia da parte di tutta la tifoseria anche lo scorso anno quando trovavo meno spazio. Non è mai mancato il loro supporto ed è una cosa che mi ha fatto piacere fin da subito”

Che tipo di tecnico è Giovanni Stroppa?

“Il mister è un allenatore molto meticoloso ed attento ai dettagli. Lavora molto sulla fase tattica e sul proporre gioco imponendo il suo gioco agli avversari. Credo che questo sia il suo punto di forza.”

Umiltà e dedizione alla causa per una compagine in grado di rivoluzionare il calcio cadetto ed approdare nel massimo campionato italico per tentare di suonare una melodia diversa, rispetto alla consuetudine. Tifoseria e squadra coesi, per sostenere un progetto ambizioso come quello dei Bagai. Ringraziamo società e calciatore per l’immensa disponibilità dimostrata augurando un proseguo di stagione ad alti livelli, per raccogliere ciò che si è seminato.