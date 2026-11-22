Nelle partite della domenica dell’11^ giornata di Premier League, il Brighton scivola in pieno recupero: McBurnie fa grande l’Hull City. Arriva la terza sconfitta per gli uomini di Hurzeler che non riescono ad approfittare degli stop di Arsenal e Manchester City. Nel big match delle 17.30 che chiude la domenica di Premier arriva un tonfo incredibile per il Manchester United che crolla ad Anfield: il Liverpool stradomina la partita in superiorità numerica dopo soli 8 minuti. Esordio shock di Pochettino: ne prende 4 ed è penultimo in Premier. L’ex C.T. della Nazionale Statunitense avrà tantissimo da lavorare

Nelle partite della domenica dell’11^ giornata di Premier League, arriva una giornata amarissima per il Brighton che dopo i pareggi di Arsenal e Manchester City nella giornata di ieri spreca un’occasione rarissima cadendo nel recupero contro l’Hull City. Dopo una partita che vede i Seagulls sbattere sul muro eretto da Tzolakis, è il numero nove scozzese McBurnie a risolvere il match con una doppietta in pieno recupero che regala tre punti alle Tigres. Nella partita delle 17.30 che chiude la domenica di Premier League, comincia in salita l’avventura di Mauricio Pochettino sulla panchina del Manchester United, sconfitto 4-0 dal Liverpool. Ad Anfield, il difensore centrale Yoro si fa espellere dopo 8′ di partita lasciando i Red Devils in dieci uomini: i padroni di casa sono lesti ad approfittarne, con i gol di Szoboszlai agli inizi della partita, al 10’ minuto e di Wirtz, poco dopo, al 13’ minuto. Nella ripresa, poi, completano l’opera Ngumoha al 21’ minuto e Munoz che cala il poker al 37’ minuto. Lo United resta così penultimo, adesso in solitaria, a quota otto punti in Premier League.

HULL CITY-BRIGHTON 2-0

Il Brighton, secondo della classe, ha aperto il programma dell’11^ giornata di Premier League. La squadra allenata dal tedesco Fabian Hurzeler ha perso sul campo dell’Hull City per 2-0 dopo aver condotto una partita all’attacco e aver dominato il dato sul possesso palla. Al minuto 89 l’evento che cambia tutto: Costinha viene espulso per doppia ammonizione e lascia gli uomini di Hurzeler in dieci. In pieno recupero, poi, arriva la doppietta di McBurnie che sa di beffa per Dunk e compagni, costretti ad incassare il terzo ko in campionato. Dopo questo successo, l’Hull sale a quota 14 punti a metà classifica, mentre il Brighton resta al secondo posto con 22 punti insieme al Manchester City. Si allontana l’Arsenal capolista, adesso a +6 sulle dirette inseguitrici.

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 4-0

Nella partita delle 17.30 che chiude la domenica di Premier League, si gioca il big match Liverpool-Manchester United con l’esordio di Pochettino sulla panchina dei red devils. Ma viene colpito e affondato. Il Liverpool, infatti, ci mette solamente 13 minuti a fare a pezzi le certezze del nuovo Manchester United. I Red Devils ce ne mettono appena 8, tempo che Leny Yoro si faccia cacciare per rimediare a un errore suo e del disastroso Matthijs de Ligt, per far capire a Mauricio Pochettino quanto è complicato il lavoro diventato suo da giovedì. Quella che affonda 4-0 a Liverpool giocando in 10 per 82 minuti su 90 più recupero, è una versione dello United alla deriva, una che arriva a 9 partite di fila in Premier senza vincere, sua peggior striscia di sempre. Pochettino, nono allenatore cambiato in 13 anni dai red devils, ha avuto troppo poco tempo per avere un impatto reale, ma ha sicuramente capito che questa squadra ha difetti così grandi che il penultimo posto in classifica è pienamente giustificato.

Il Liverpool invece sale da solo al terzo posto a quota 21 punti, appena uno meno delle prime inseguitrici dell’Arsenal, Manchester City e Brighton, rimasto a quota 22 dopo il sorprendente 2-0 dell’Hull City. Inizia nel peggiore dei modi l’avventura di Mauricio Pochettino sulla panchina del Manchester United. Alla prima uscita da allenatore dei Red Devils, il tecnico argentino incassa una pesantissima sconfitta per 4-0 contro il Liverpool di Iraola. Una serata da dimenticare, segnata dall’inferiorità numerica dopo appena otto minuti e dal dominio assoluto dei padroni di casa. Avvio travolgente dei Reds che approfittano dell’espulsione diretta di Yoro praticamente in avvio di partita, già all’8′ minuto per un fallo da ultimo uomo sullo stesso attaccante. Dalla punizione seguente calciata perfettamente, Szoboszlai al 10′ minuto sblocca il risultato, mentre Wirtz al 13′ minuto raddoppia su assist di Ngumoha. Nella ripresa il Liverpool continua e al 66′ minuto Ngumoha firma il tris. I Reds sfiorano ancora il gol con Isak e Van Dijk, prima del definitivo 4-0 firmato da Victor Muñoz all’82’ minuto, su assist di Wirtz

