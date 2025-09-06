Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
News Calcio

Esordio con vittoria per Baldini: l’Under 21 rimonta il Montenegro 2-1

Carattere, spregiudicatezza e voglia di crescere per gli Azzurrini del nuovo corso. In goal Lipani e Koleosho su rigore

Set 6, 20252 Lettura
DUNAJSKA STREDA, SLOVAKIA - JUNE 22: Luca Koleosho of Italy celebrates scoring his team's first goal with teammate Wilfried Gnonto during the UEFA European Under-21 Championship 2025 Quarter-Final match between Germany and Italy at DAC Arena on June 22, 2025 in Dunajska Streda, Slovakia. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Inizia con una vittoria in rimonta l’avventura di Silvio Baldini sulla panchina dell’Italia Under 21. Gli Azzurrini vincono per 2-1 contro il Montenegro allo stadio “Alberto Picco” della Spezia, nella prima giornata delle qualificazioni agli Europei di categoria 2027. Una partita dai due volti: primo tempo opaco, secondo tempo in crescendo, culminato in una rimonta che regala subito i tre punti e la vetta del girone, in attesa della prossima partita martedì contro la Macedonia del Nord.

L’ex allenatore del Pescara ha schierato la sua prima Under 21 con un 4-3-3, puntando su fluidità e propositività offensiva. In porta l’esordiente Mascardi, classe 2006 titolare proprio nella squadra spezzina, protetto dalla linea difensiva composta da Palestra, Marianucci, Chiarodia e Idrissi. A centrocampo, il trio Pisilli, Lipani e Ndour (di gran lunga i tre più esperti del gruppo) a garantire equilibrio e geometrie, mentre in attacco Fini, Raimondo e Koleosho a scardinare la difesa avversaria.

L’esordio del tecnico toscano è stato tutt’altro che semplice. Dopo appena 4 minuti, un errore in fase di costruzione tra Idrissi e Lipani ha spalancato la strada all’attaccante montenegrino Kostic, che con un diagonale preciso ha infilato Mascardi, portando il Montenegro in vantaggio. Il gol a freddo ha gelato gli Azzurrini, che nel primo tempo hanno faticato a creare occasioni pericolose, nonostante un possesso palla prolungato ma senza idee. Il Montenegro, ordinato e aggressivo, ha persino sfiorato il raddoppio con una conclusione di Miranovic, neutralizzata da un attento Mascardi. Nella ripresa, però, l’Italia è entrata in campo con tutt’altro atteggiamento, impiegando appena sette minuti per sbloccarsi. Al 52’ è stato Luca Lipani, neo-capitano, a suonare la carica con un potente tiro dalla distanza che, complice un’incertezza del portiere Domazetovic, ha ristabilito la parità. La rete ha dato fiducia agli Azzurrini, che hanno iniziato a spingere con maggiore convinzione. Il momento decisivo è arrivato al 78’, quando Antonio Raimondo, con un’azione personale in area, ha conquistato un calcio di rigore. Sul dischetto si è presentato l’italoamericano Koleosho, che con freddezza ha trasformato il penalty, sancendo la prima vittoria del ciclo Baldini.

Al termine della gara, Baldini ha commentato ai microfoni di mamma RAI: “Sono contento per l’impegno dei ragazzi, meritavano questa vittoria. Nel calcio non esistono partite facili, ma non ero preoccupato: l’importante è non temere la sconfitta. Dobbiamo però girare la palla più velocemente, il troppo possesso a volte ci penalizza”. Parole che riflettono la filosofia di un tecnico che vuole costruire una squadra grintosa e senza paura, pronta a giocarsela con chiunque.

La vittoria contro il Montenegro rappresenta un primo passo importante nel Gruppo E, che vede l’Italia competere con Polonia, Svezia, Armenia e Macedonia del Nord. Gli Azzurrini torneranno in campo martedì 9 settembre in trasferta contro i macedoni, un match che testerà ulteriormente la crescita della nuova squadra sotto la gestione del mister. L’inizio promettente deve trovare immediatamente continuità, carattere e determinazione ai suoi ragazzi, ponendo le basi per un percorso che punta agli Europei del 2027 e, in prospettiva, alle Olimpiadi di Los Angeles.

