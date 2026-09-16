Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 08: Jose Mourinho, Head Coach of Real Madrid gestures during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between Real Madrid C.F. and FC Internazionale Milano at Estadio Santiago Bernabeu on September 08, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun - UEFA/UEFA via Getty Images)
Liga

Espí salva Mourinho al 91’, Real Madrid in vetta. Al Valencia basta Rioja

Set 16, 20261 Lettura

Il Real Madrid vince 3-2 sul campo dell’Elche al termine di una sfida ricca di emozioni nella 6ª giornata della Liga. I Blancos sembrano avere la partita in pugno grazie all’autogol di Dituro e alla rete di Kylian Mbappé, ma nella ripresa Osorio e Fer Niño completano una clamorosa rimonta. Quando il pareggio sembra ormai definitivo, al 91’ Espí firma il gol della vittoria su assist dello stesso Mbappé, regalando tre punti pesantissimi alla squadra di Mourinho.

Il Real Madrid parte con personalità e al 25’ trova il vantaggio. Arda Guler disegna una splendida punizione con il mancino: il pallone colpisce il palo, rimbalza sulla mano di Dituro e termina in rete. La Liga assegna l’autogol al portiere dell’Elche, senza cancellare la qualità della giocata del talento turco. Passano appena otto minuti e arriva il raddoppio. Diomande serve Mbappé, che da pochi passi non sbaglia e realizza il suo settimo gol in campionato. Al 41’ il francese trova ancora la porta sul filtrante di Valverde, ma la rete della possibile doppietta viene annullata per fuorigioco.

La partita cambia volto nella ripresa. Al 71’ Osorio domina il duello aereo con Cucurella e firma il 2-1, riaprendo una gara che sembrava saldamente nelle mani del Real. Le Merengues arretrano e l’Elche ne approfitta: Fer Niño incrocia sul secondo palo e supera Courtois per il 2-2, con una deviazione di Valverde che contribuisce a rendere imparabile la conclusione. Mourinho reagisce inserendo Espí ed Endrick alla ricerca del nuovo vantaggio. La scelta paga al 91’: il Real riparte velocemente, Mbappé serve il pallone in area ed Espí lo deposita in rete per il definitivo 3-2. Una vittoria sofferta che permette al Real Madrid di salire a 15 punti e agganciare momentaneamente il Barcellona in testa alla classifica, con i blaugrana chiamati a rispondere contro il Racing Santander.

Negli altri incontri, il Rayo Vallecano supera 2-1 l’Espanyol, mentre il Valencia batte 1-0 l’Alaves grazie alla rete decisiva di Rioja.

0 Shares

Articoli correlati

Real Madrid in vetta: Mbappé stende il Rayo, vince l’Espanyol

Set 12, 2026

Barça, altro show: 5-0 al Valencia. Alavés secondo con Boyé protagonista

Set 7, 2026

Atletico ko 3-0! Aubameyang firma l’impresa del Deportivo

Set 5, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.