Estero: Il programma del weekend, in Bundes c’è Lipsia-Dortmund

LIGA – In Liga si gioca la diciottesima giornata e in testa al campionato spagnolo c’è l’Atletico Madrid. La squadra di Simeone ha 38 punti e due partite da recuperare, ospita l’Athletic al Wanda Metropolitano, dove non ha mai perso in questa stagione, ma deve dimenticare l’eliminazione in Coppa del Re contro il Cornella, squadra di terza divisione. A due punti di distanza c’è il Real Madrid, impegnato sul campo dell’Osasuna, dove vorrà allungare la striscia di gare con risultati utili arrivata a sette partite. Al terzo posto si è portato il Barcellona di Rambo Koeman, grazie alla vittoria per 2 a 3 a Bilbao sull’Athletic nel recupero della seconda giornata; i Blaugrana saranno ospiti del Granada e cercheranno di accorciare sulle prime due posizioni.

Dietro a Messi e compagni in classifica c’è la Real Sociedad con 30 punti e attesa dalla trasferta al Sanchez Pizjuan contro il Siviglia di Lopetegui, che ha tre punti in meno ma ha giocato tre partite in meno dei baschi. Il Villarreal, quinto con 29 punti, ha perso fin qui due partite in campionato, entrambe in trasferta e proprio in trasferta se la vedrà con il Celta Vigo. Al Valencia serve una vittoria, che manca dall’8 novembre per scacciare la crisi e allontanarsi dalla zona retrocessione; la squadra di Javi Gracia affronta il Valladolid in trasferta. Altra sfida importante per la salvezza quella tra Elche e Getafe, mentre l’Huesca, ultimo in classifica, cerca punti d’oro contro il Betis di Pellegrini.

Il programma completo della 18ª giornata di Liga

08.01. 21.00 Celta Vigo – Villarreal

09.01. 14.00 Siviglia – Real Sociedad

09.01. 16.15 Atletico Madrid – Athletic Club

09.01. 18.30 Granada – Barcellona

09.01. 21.00 Osasuna – Real Madrid

10.01. 14.00 Levante – Eibar

10.01. 16.15 Cadice – Alaves

10.01. 18.30 Elche – Getafe

10.01. 21.00 Valladolid – Valencia

11.01. 21.00 Huesca – Betis

BUNDESLIGA – In Germania la capolista è la stessa degli ultimi otto anni, il Bayern Monaco infatti ha 33 punti e ha riconquistato la vetta, ma apre la 15.ma giornata nell’anticipo contro il Borussia Moenchengladbach. I bavaresi hanno nettamente il miglior attacco del campionato, ma hanno tenuto la porta inviolata solamente due volte in campionato; la squadra di Rose ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque gare. Il match di cartello però è quello tra il Lipsia, secondo con 31 punti, e il Borussia Dortmund, quarto con 25 punti. La squadra di Nagelsmann arriva da quattro clean sheet consecutivi, mentre gli uomini di Terzic hanno ritrovato il contributo in zona gol di Sancho.

Al terzo posto c’è il Bayer Leverkusen con 28 punti, reduce da due sconfitte consecutive, le Aspirine ricevono alla BayArena il Werder Brema. Dietro alle prime quattro ci sono Wolfsburg e Union Berlino, che si affrontano per consolidare la posizione in zona Europa. Nella zona calda della classifica troviamo l’Arminia Bielefeld, con 10 punti, che ospita l’Herta Berlino; alle spalle della neopromossa con 6 punti c’è il Magonza, che ha messo paura al Bayern per un tempo, salvo poi crollare sotto i colpi di Lewandowski e compagni, e che affronta l’Eintracht Francoforte in casa. Chiude la classifica lo Schalke 04, che non vince da quasi un anno ormai e che con 30 partite senza vittorie si avvicina al record negativo del Tasmania Berlino di 31 partite, e che sfida l’Hoffenheim a Gelsenkirchen.

Il programma completo della 15ª giornata di Bundesliga

08.01. 20.30 Gladbach – Bayern Monaco

09.01. 15.30 Bayer Leverkusen – Werder Brema

09.01. 15.30 Friburgo – Colonia

09.01. 15.30 Union Berlino – Wolfsburg

09.01. 15.30 Schalke – Hoffenheim

09.01. 15.30 Magonza – Eintracht

09.01. 18.30 Lipsia – Borussia Dortmund

10.01. 15.30 Augsburg – Stoccarda

10.01. 18.00 Arminia Bielefeld – Herta Berlino

LIGUE 1 – La Ligue 1 torna in campo dopo il turno dell’Epifania che ha regalato delle sorprese e ha ridisegnato la classifica. In testa c’è il Lione, capolista solitaria con 39 punti, che affronterà al Roazhon Park il Rennes, quarto con 32 punti. La squadra di Rudi Garcia non perde da quindici partite, l’ultima volta a settembre, mentre i rossoneri sono imbattuti da cinque match. Le immediate inseguitrici del Lione sono PSG e Lille, che hanno 36 punti e che hanno iniziato zoppicando il nuovo anno. I parigini hanno pareggiato a Saint-Etienne nell’esordio di Pochettino da allenatore e avranno voglia di rivalsa contro il Brest al Parco dei Principi; la squadra di Galtier sarà ospite del Nimes, ultimo in classifica.

Chi sogna di rientrare nel giro delle pretendenti alla vittoria finale è il Marsiglia, che ha 31 punti e due partite da recuperare, e incontra il Digione in trasferta. Seguono con 30 punti Monaco e Angers, che hanno iniziato alla grande il 2021, entrambe con una vittoria in trasferta e che si affrontano per misurare le rispettive ambizioni. Il Montpellier ospita il Nantes di Raymond Domenech, che è tornato ad allenare dopo l’esperienza da CT della Francia e cerca la prima vittoria. Cerca punti preziosi anche il Lorient in trasferta a Bordeaux, per non perdere il treno salvezza, che vede interessate anche Saint-Etienne e Reims avversarie in questo turno.

Il programma completo della 19ª giornata di Ligue 1

09.01. 21.00 PSG – Brest

09.01. 21.00 Bordeaux – Lorient

09.01. 21.00 Digione – Marsiglia

09.01. 21.00 Lens – Strasburgo

09.01. 21.00 Metz – Nizza

09.01. 21.00 Monaco – Angers

09.01. 21.00 Montpellier – Nantes

09.01. 21.00 Nimes – Lille

09.01. 21.00 Reims – Saint-Etienne

09.01. 21.00 Rennes – Lione