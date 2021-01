Estero: il programma del weekend, in Premier c’è Chelsea-City

PREMIER LEAGUE – La Premier League torna in campo per il primo turno del nuovo anno che coincide con la 17.ma giornata di campionato. Il Liverpool capolista con 33 punti è reduce da due pareggi consecutivi, che hanno permesso l’avvicinamento del Manchester United, ora a -3 e con una partita da recuperare. La squadra di Klopp inaugura il 2021 al St. Mary’s Stadium contro il Southampton, che non vince dal 13 dicembre, ma che è stata una delle rivelazioni di questo inizio di stagione. I Red Devils, invece, saranno impegnati nel giorno di San Silvestro a Old Trafford contro l’Aston Villa.

A quota 29 punti in classifica ci sono Leicester e Everton, che dovranno cercare di accorciare sulle squadre davanti nei loro rispettivi impegni, le Foxes sfideranno il Newcastle a St. James’ Park, mentre la squadra di Ancelotti sfiderà il West Ham a Goodison Park. Veniamo al match di cartello di questo turno: il Chelsea di Lampard, una vittoria nelle ultime cinque partite, sfida il Manchester City di Guardiola, che non ha giocato causa Covid contro l’Everton, ma che non perde in Premier da sei gare. Il Tottenham, che ha collezionato 26 punti in classifica, sfida a Londra il Leeds del ‘Loco’ Bielsa, capace di 30 gol fatti e 30 gol subiti. A proposito di squadre londinesi, l’Arsenal cerca il terzo indizio per fare la prova di essere uscita dalla crisi contro il West Brom; in ottica salvezza la partita tra Burnley e Fulham, mentre lo Sheffield United deve iniziare a fare punti già dalla trasferta contro il Crystal Palace se vuole sperare in una salvezza che ad oggi dista 12 punti.

Il programma completo della 17ª giornata di Premier League

01.01 18.30 Everton – West Ham

01.01 21.00 Manchester United – Aston Villa

02.01. 13.30 Tottenham – Leeds

02.01. 16.00 Crystal Palace – Sheffield

02.01. 18.30 Brighton – Wolves

02.01. 21.00 West Brom – Arsenal

03.01 13.00 Burnley – Fulham

03.01 15.15 Newcastle – Leicester

03.01 17.30 Chelsea – Manchester City

03.01 21.00 Southampton – Liverpool

LIGA – In Liga potremmo essere già ad una svolta della stagione, visto che l’Atletico Madrid ha due punti di vantaggio sul Real Madrid nonostante lo scontro diretto perso e due partite in meno dei rivali. I Colchoneros, che vengono da tre vittorie consecutivi, torneranno in campo nel nuovo anno in trasferta contro l’Alaves. Il Real Madrid, secondo con 33 punti, non può più permettersi passi falsi e sarà impegnato con il Celta Vigo, che non perde da sei partite e con il nuovo allenatore Coudet ha cambiato marcia. La Real Sociedad se la vedrà con l’Osasuna a San Sebastian, mentre il Villarreal ospiterà il Levante.

A quota 26 punti insieme alla squadra di Emery c’è il Siviglia, che sarà impegnato nel sentitissimo derby contro il Betis di Pellegrini. La squadra di Lopetegui ha due partite da recuperare e ha un punto in più del Barcellona, incappato in un’altra giornata no contro l’Eibar nel match che ha chiuso il 2020 nero dei Blaugrana; la squadra di Koeman è lontana dieci punti dalla capolista di Simeone con una partita giocata in più e affronterà l’Huesca in trasferta. Il Granada, dopo aver rimontato il Valencia, sfida l’Eibar, mentre al Mestalla i Pipistrelli, che sono in zona retrocessione e sotto pressione, ospiteranno il Cadice. Completano il quadro della diciassettesima giornata la trasferta del Valladolid a Getafe e il match tra Athletic e Elche al San Mames.

Il programma completo della 17ª giornata di Liga

02.01. 14.00 Villarreal – Levante

02.01. 16.15 Betis – Siviglia

02.01. 18.30 Getafe – Valladolid

02.01. 21.00 Real Madrid – Celta Vigo

03.01. 14.00 Athletic Club – Elche

03.01. 16.15 Alaves – Atletico Madrid

03.01. 18.30 Real Sociedad – Osasuna

03.01. 18.30 Eibar – Granada

03.01. 21.00 Huesca – Barcellona

04.01. 21.00 Valencia – Cadice

BUNDESLIGA – Torna in campo prima del solito la Bundesliga per il calendario compresso di questa stagione particolare ed è subito caccia al Bayern capolista. La quattordicesima giornata vede gli otto volte campioni uscenti sfidare il Magonza penultimo all’Allianz Arena, con Robert Lewandowski che vorrà sicuramente aumentare il suo bottino di gol già a quota 17. All’inseguimento dei bavaresi ci sono Bayer Leverkusen e Lipsia a quota 28 punti, a -2 dalla squadra di Flick, che saranno entrambe impegnate in trasferta: le Aspirine a Francoforte contro l’Eintracht di André Silva, autore di 9 gol nella prima parte di stagione, mentre la squadra di Nagelsmann alla Mercedes Benz Arena contro lo Stoccarda, che non ha ancora vinto tra le mura amiche in questo campionato.

Al quarto posto con 24 punti c’è il Wolfsburg, che è impegnato nella trasferta con il Borussia Dortmund, quinto con 22 punti e che ritrova Haaland in attacco dopo l’infortunio muscolare che ha tenuto fermo il norvegese per tre settimane. Scorrendo la classifica troviamo l’Union Berlino, squadra che ha fatto un percorso iniziale oltre le aspettative e che occupa la sesta posizione, che affronta il Werder Brema; più in difficoltà l’altra squadra di Berlino, l’Herta, che ha solo tre punti sulla zona playout e che deve sfidare lo Schalke ultimo in classifica all’Olympiastadion. Il Gladbach di Marco Rose, che ha stupito tutti nel girone di Champions dell’Inter, fa più fatica ad imporsi in campionato, dove ha 18 punti ed è distante sei punti dalla zona Champions, affronta in trasferta l’Arminia Bielefeld, che è in cerca di punti salvezza.

Il programma completo della 14ª giornata di Bundesliga

02.01. 15.30 Hoffenheim – Friburgo

02.01. 15.30 Eintracht – Bayer Leverkusen

02.01. 15.30 Colonia – Augsburg

02.01. 15.30 Werder Brema – Union Berlino

02.01. 15.30 Arminia Bielefeld – Gladbach

02.01. 18.30 Herta Berlino – Schalke

02.01. 20.30 Stoccarda – Lipsia

03.01. 15.30 Borussia Dortmund – Wolfsburg

03.01. 18.00 Bayern Monaco – Magonza