Estero: Il programma del weekend: Lille e Leverkusen per la vetta

PREMIER LEAGUE – Dopo lo scontro diretto vinto dal Liverpool sul Tottenham nel turno infrasettimanale di Premier, il campionato inglese torna in campo per la 14.ma giornata. La squadra di Klopp, capolista con 28 punti, sarà ospite del Crystal Palace e cercherà di allungare la striscia di risultati utili consecutivi arrivata a nove. Gli Spurs invece non hanno tempo per leccarsi le ferite e ospitano il Leicester di Brendan Rodgers, che ha una sola lunghezza di svantaggio in classifica: 25 punti per il Tottenham, 24 per le Foxes. Il Southampton terzo con 24 punti, sfida il Manchester City di Guardiola, che ha 20 punti in classifica e viene da due pareggi consecutivi.

L’Everton di Ancelotti arriva da due vittorie contro squadre che ambiscono agli stessi obiettivi dei Toffees, ovvero Chelsea e Leicester, e sabato ospita l’Arsenal, che con 14 punti non se la passa per niente bene: la squadra di Arteta non vince da sei partite e l’allenatore spagnolo è il più quotato dai bookmakers inglesi riguardo al prossimo esonero. Sfida che rievoca antiche rivalità quella tra Manchester United e Leeds: i Red Devils non perdono in Premier da 7 partite, mentre la squadra di Bielsa arriva dal perentorio successo per 5 a 2 sul Newcastle. Proprio i Magpies affrontano il Fulham a St. James Park, mentre lo Sheffield, ultimo in classifica, sarà ospite del Brighton.

Il programma completo della 14ª giornata di Premier League

19.12. 13.30 Crystal Palace – Liverpool

19.12. 16.00 Southampton – Manchester City

19.12. 18.30 Everton – Arsenal

19.12. 21.00 Newcastle – Fulham

20.12. 13.00 Brighton – Sheffield

20.12. 15.15 Tottenham – Leicester

20.12. 17.30 Manchester United – Leeds

20.12. 20.15 West Brom – Aston Villa

21.12. 18.30 Burnley – Wolves

21.12. 21.00 Chelsea – West Ham

LIGA – Torna in campo la Liga per la 14.ma giornata, che vede il terzetto di testa impegnato in partite che potrebbero nascondere delle insidie. L’Atletico Madrid torna in campo dopo la sconfitta nel derby e ospita l’Elche, mentre la Real Sociedad, che ha perso mercoledì contro il Barcellona un anticipo della diciannovesima giornata, farà visita al Levante, che non è ultimo solo per differenza reti; la terza squadra a quota 26 punti in testa alla classifica è il Real Madrid, che sarà impegnato sul campo dell’Eibar.

Segue, al quarto posto con 22 punti, il Villarreal di Unai Emery, che sfiderà l’Osasuna, ultima della classe. Subito dopo, con 20 punti, troviamo il Barcellona, che ha fatto vedere forse la sua miglior versione contro la Real Sociedad e che cerca di dare continuità di risultati con il match in casa contro il Valencia. Il Siviglia ospita il Valladolid, mentre, l’avversario dei sedicesimi di Europa League del Napoli, il Granada gioca in casa contro il Betis. Il Celta Vigo, che con Coudet ha vinto tre delle ultime quattro partite con il nuovo allenatore in panchina, affronta in casa l’Alaves.

Il programma completo della 14ª giornata di Liga

18.12. 21.00 Athl. Bilbao – Huesca

19.12. 14.00 Atletico Madrid – Elche

19.12. 16.15 Barcellona – Valencia

19.12. 18.30 Osasuna – Villarreal

19.12. 18.30 Levante – Real Sociedad

19.12. 21.00 Siviglia – Valladolid

20.12. 14.00 Celta Vigo – Alaves

20.12. 16.15 Granada – Betis

20.12. 18.30 Cadice – Getafe

20.12. 21.00 Eibar – Real Madrid

BUNDESLIGA – Dopo il turno infrasettimanale torna in campo la Bundesliga con il big match della tredicesima giornata: Bayer Leverkusen e Bayern Monaco si sfidano alla BayArena, con la squadra di Bosz ancora imbattuta e soprattutto leader della classifica con 28 punti, mentre Lewandowski e soci inseguono con un punto in meno; il polacco ha segnato 15 gol fin qui e non accenna a fermarsi, ma dovrà vedersela con la seconda miglior difesa del torneo. Appaiato al Bayern con 27 punti in classifica c’è il Lipsia di Nagelsmann, che ospita il Colonia alla Red Bull Arena, dove ha subito appena tre reti in campionato e dove da gennaio giocherà il talento ungherese Szoboszlai, seguito da mezza Europa.

Alle spalle di questo terzetto, con 22 punti, troviamo il Borussia Dortmund, che ha iniziato con il piede giusto il nuovo corso di Terzic vincendo a Brema e che vorrà ripetersi nella difficile trasferta di Berlino contro l’Union. il Wolfsburg dovrà reagire al primo KO di stagione e dovrà farlo contro lo Stoccarda, che non perde da tre partite. Per quanto riguarda Gladbach e Eintracht, che hanno prodotto un frizzante 3 a 3 pochi giorni fa, sfidano rispettivamente Hoffenheim in casa e Augsburg in trasferta. Schalke e Magonza cercano punti per abbandonare le ultime due posizioni in classifica, con Arminia e Werder Brema saranno due snodi fondamentali per la salvezza.

Il programma completo della 13ª giornata di Bundesliga

18.12. 20.30 Union Berlino – Borussia Dortmund

19.12. 15.30 Lipsia – Colonia

19.12. 15.30 Gladbach – Hoffenheim

19.12. 15.30 Schalke – Arminia Bielefeld

19.12. 15.30 Magonza – Werder Brema

19.12. 15.30 Augsburg – Eintracht

19.12. 18.30 Bayer Leverkusen – Bayern Monaco

20.12. 15.30 Friburgo – Herta Berlino

20.12. 18.00 Wolfsburg – Stoccarda

LIGUE 1 – In Francia, la 16.ma giornata vede affrontarsi le prime due della classe: Lille e PSG, rispettivamente hanno 32 e 31 punti in classifica, e si sfidano per la vetta. Il Lille è imbattuto da cinque partite, mentre il PSG quest’anno ha già steccato contro Marsiglia, Monaco e Lione. Proprio la squadra di Garcia è al terzo posto con 30 punti e sarà ospite del Nizza, mentre il Marsiglia rimane in scia con 27 punti e due partite da recuperare; l’OM sarà impegnato contro il Reims.

Il Montpellier e il Rennes giocheranno in trasferta contro Brest e Lorient per rimanere attaccati al treno delle prime. Mentre il Monaco dovrà riscattare la pesante sconfitta subita contro il Lens sul campo dell’ultima in classifica Digione, i giallorossi andranno a Metz. Il Nantes cerca punti, per un campionato tranquillo, contro l’Angers; il Nimes vuole uscire dalla zona retrocessione e punta a fare risultato contro il Saint-Etienne.

Il programma completo della 16ª giornata di Ligue 1

19.12. 17.00 Metz – Lens

19.12. 19.00 Marsiglia – Reims

19.12. 21.00 Nizza – Lione

20.12. 13.00 Brest – Montpellier

20.12. 15.00 Digione – Monaco

20.12. 15.00 Nantes – Angers

20.12. 15.00 Saint-Etienne – Nimes

20.12. 15.00 Strasburgo – Bordeaux

20.12. 17.00 Lorient – Rennes

20.12. 21.00 Lille – PSG