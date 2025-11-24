Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Europa League

Europa League 2025-26: quali squadre puntano davvero al titolo

L’edizione 2025-26 dell’Europa League presenta un gruppo ristretto di squadre che sembrano avere qualcosa in più, ma allo stesso tempo lascia spazio a ribaltamenti improvvisi.

Nov 24, 20253 Lettura

La stagione 2025-26 dell’Europa League ha mostrato fin dalle prime giornate una competizione estremamente equilibrata, in cui diverse squadre hanno già evidenziato la struttura e la continuità necessarie per ambire alla finale di Istanbul. Il nuovo format a 36 squadre in fase a lega ha aumentato il livello medio, riducendo gli spazi per le sorprese casuali e premiando chi riesce a mantenere costanza di rendimento lungo tutto l’autunno europeo.

Aston Villa e la candidatura più netta

L’Aston Villa è una delle formazioni che ha impressionato maggiormente nella prima parte del torneo. Il club inglese ha dimostrato di avere una rosa completa, un’idea di gioco precisa e la capacità di gestire bene le rotazioni in un calendario fitto. La struttura costruita negli ultimi anni gli ha permesso di affrontare la fase iniziale con continuità, senza cali evidenti. Stabilità tattica, fisicità e lucidità nelle letture delle partite hanno reso l’Aston Villa una delle protagoniste annunciate della stagione europea.

Roma e il peso dell’esperienza europea

Tra le italiane, la Roma resta una delle candidate più credibili. Il club giallorosso ha ormai acquisito familiarità con le competizioni UEFA, grazie a campagne europee recenti che hanno consolidato mentalità e capacità di gestione dei momenti chiave. La squadra ha mostrato equilibrio tra intensità e ordine tattico, riuscendo a mantenere un’impronta riconoscibile anche nelle partite più delicate. La combinazione tra ambiente, esperienza e qualità individuale alimenta la sensazione che la Roma possa arrivare a giocarsi i turni decisivi.

La crescita generale delle formazioni italiane nelle coppe ha inoltre alzato il livello complessivo del movimento, permettendo alla Serie A di presentarsi con idee più moderne e una maggiore varietà tattica rispetto al passato.

Porto, Real Betis e la sorpresa Nottingham Forest

Il Porto rappresenta una delle presenze più temute. Il club portoghese possiede una lunga tradizione europea e una familiarità evidente con i contesti a eliminazione diretta. La sua capacità di adattarsi agli avversari e di interpretare con lucidità le partite più tese lo rende una minaccia costante, anche nelle serate più complicate.

Il Real Betis ha mostrato una identità di gioco precisa, fondata su tecnica, ritmo e un ambiente che vive intensamente ogni sfida internazionale. Quando raggiunge la sua miglior versione, il club andaluso diventa un avversario capace di mettere sotto pressione anche le squadre più strutturate. La sfida sarà mantenere regolarità lungo tutta la fase a lega.

Il Nottingham Forest è invece la squadra che più ha colpito per crescita e personalità. Dopo stagioni di ricostruzione, il club inglese è tornato a essere competitivo a livello europeo, mostrando un impianto tattico coerente e un entusiasmo che ha finito per contagiare anche analisti e tifosi neutrali. La sua candidatura non è più vista come un caso isolato ma come il risultato di un progetto in evoluzione.

Le dinamiche che potrebbero cambiare la corsa

Il nuovo format sposta gli equilibri verso le squadre capaci di mantenere un rendimento uniforme. Otto partite nella fase a lega significano gestione continua di energie, rotazioni mirate e capacità di adattarsi ad avversari molto diversi. Le formazioni che riescono a trovare continuità, che superano i momenti critici senza perdere identità e che mantengono un baricentro emotivo stabile arrivano ai playoff o agli ottavi con maggiori certezze.

La componente mentale resta un tema centrale. L’Europa League è da sempre un torneo in cui motivazione, narrazione e attitudine pesano quanto la qualità tecnica. Una singola partita può ribaltare percezioni e slanci, e la storia recente della competizione è ricca di esempi di squadre che, pur non partendo da favorite, hanno costruito una cavalcata partendo dalla fiducia acquisita gradualmente.

Un percorso che resta aperto

L’edizione 2025-26 dell’Europa League presenta un gruppo ristretto di squadre che sembrano avere qualcosa in più, ma allo stesso tempo lascia spazio a ribaltamenti improvvisi. Aston Villa, Roma e Porto appaiono oggi in vantaggio per solidità e continuità, mentre Real Betis, Nottingham Forest e altre outsider restano pienamente nel discorso, in attesa che una serie positiva possa cambiare gli equilibri.

La finale di Istanbul è ancora lontana e la fase a lega non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. Ciò che emerge con forza è un panorama ricco di interpreti di grande qualità, pronti a sfruttare ogni passo falso degli avversari. E se la percezione pubblica contribuisce a costruire la narrativa della stagione, sarà sempre il campo a definire chi potrà realmente puntare al titolo.

