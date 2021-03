Europa League: Alla scoperta delle possibili avversarie della Roma

Alle 13.00 la Roma scoprirà il suo avversario per i quarti di finale di Europa League, in programma l’8 e il 15 aprile: ecco qui presentate in breve e in ordine crescente di difficoltà le possibili avversarie della squadra giallorossa

GRANADA

La qualità delle squadre rimaste in gara si capisce già dalla prima squadra: i giustizieri del Napoli, pur essendo la grande sorpresa del calcio spagnolo, per abitudine e storia non possono che andare all’ultimo posto di questa graduatoria. Il Granada, oltre ai partenopei, ha eliminato il Molde e per gli spagnoli è un’impresa storica essere ancora in gara nella competizione, considerando che solo 2 anni fa militavano nella seconda serie.

Indice di difficoltà: 2/5

Giocatore chiave: Roberto Soldato

DINAMO ZAGABRIA

I croati si meritano questa posizione dopo la clamorosa impresa di Zagabria: senza neanche l’allenatore capo, dimessosi pochi giorni della partita per essere ritenuto colpevole di frode, Orsic e compagni hanno ribaltato il Tottenham di Mourinho; sicuramente una squadra antipatica per chiunque dovesse prenderla, ma approcciando la partita al meglio i croati restano battibili, essendo a conoscenza anche dell’esperienza degli Spurs.

Indice di difficoltà: 2,5/5

Giocatore chiave: Mislav Orsic

SLAVIA PRAHA

Squadra ostica che i tifosi interisti hanno imparato a conoscere; i cechi stanno trovando regolare posizione europea dopo la semifinale in EL 2 anni fa e l’avventura in Champions lo scorso anno. Da segnalare come lo Slavia si stia consolidando come macchina da trasferta: sia contro il Leicester, eliminata ai sedicesimi, che contro il Rangers si è ripetuta la stessa storia, con un pareggio in Repubblica Ceca e un trionfo in trasferta.

Indice di difficoltà: 2,5/5

Giocatore chiave: Nicolae Stanciu

AJAX

Non sarà più l’Ajax capace di battere il Real a Madrid e la Juventus a Torino, ma la squadra di Amsterdam è per tutti un avversario ostico, sia per storia che per qualità della rosa, con giocatori di grande esperienza come Tadic e Klaassen accompagnati da giovani terribili come Neres e Gravenberch. I Lancieri sognano la vittoria da outsider, sfruttando eventuali passi falsi delle squadre più quotate: occhio alle ambizioni della banda di ten Hag.

Indice di difficoltà: 3,5/5

Giocatore chiave: Dusan Tadic

ARSENAL

Sì, sarà pure l’Arsenal peggiore degli ultimi 10 anni; sì non sarà più l’Arsenal di Wenger, ma sfido chiunque a dire di sperare di essere sorteggiato con i Gunners: Aubameyang e compagni sono capaci di exploit come la vittoria in rimonta nel North London Derby: si presentano come una squadra ostica per tutti.

Indice di difficoltà: 4/5

Giocatore chiave: Pierre-Emerick Aubameyang

VILLARREAL

La vera outsider per la vittoria dell’Europa League a questo punto: Unai Emery sa come si fa e la squadra in coppa è praticamente una macchina perfetta; per informazioni chiedere a Salisburgo e Dynamo Kyiv. Di certo nessuno esulterebbe nell’accoppiamento della propria squadra con il submarino Amarillo.

Indice di difficoltà: 4/5

Giocatore chiave: Gerard Moreno

MANCHESTER UNITED

I Red Devils si presentano come la stra favorita per la vittoria finale: i giustizieri del Milan, sia per rosa che per storia, hanno tutto per trionfare, anche a seguito delle eliminazioni di Leicester e Tottenham e aver eliminato un’altra contendente di livello come i rossoneri. Inoltre, gli inglesi dovrebbero ritrovare giocatori in grado di cambiare la squadra praticamente da soli: da Cavani a De Gea, sono diversi i big ai box per vari motivi; da evitare come la peste.

Indice di difficoltà: 5/5

Giocatore chiave: Marcus Rashford

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO E COME FUNZIONANO

I sorteggi saranno trasmessi su Sky Sport 24 e su Sky Sport Football a partire dalle 13; saranno inoltre visibili su Eurosport.

Per lo streaming c’è una duplice possibilità: l’app Sky Go oppure l’app DAZN, vista la possibilità su quest’ultima di accedere ai contenuti di Eurosport.

Ricordiamo inoltre che, contestualmente agli abbinamenti per i quarti, verranno sorteggiate anche le eventuali semifinali, con un tabellone in stile tennistico in vista della finale di Danzica del 26 maggio, evento al quale la Roma sogna di poter partecipare.