Europa League: Atalanta qualificata, la Roma cade a Praga 0-2

Basta un gol all’Atalanta per battere lo Sturm Graz e assicurarsi altri tre punti fondamentali per la qualificazione. Dopo un pessimo primo tempo, privo di occasioni, se non tiri velleitari che non preoccupano i due portieri, nel secondo si accende la sfida. I bergamaschi ripartono con un altro piglio e al 50′ trovano subito il vantaggio. Djimsiti, appostato in area di rigore, sfrutta un rimpallo e infila la palla in porta, segnando l’unica rete del match. La squadra di Gasperini non molla e cerca in più occasioni il 2-0 con Pasalic che si rivela l’uomo più pericoloso, fermato nel finale da un miracolo dell’estremo difensore austriaco, dopo alcuni errori individuali. Termina 1-0. L’Atalanta si assicura un’altra vittoria, resta imbattuta nel girone D di Europa League e si conferma prima, nonostante la vittoria dello Sporting Lisbona contro il Rakow.

Giovedì nero per la Roma di Mourinho che in Repubblica Ceca cade 2-0 contro lo Slavia Praga. I padroni di casa fin dal fischio d’inizio hanno approcciato alla partita con più cattiveria rispetto ai giallorossi. Per vedere il primo gol, però, bisogna attendere il secondo tempo, quando Jurecka sfrutta un’indecisione di Svilar e il conseguente assist che lo rende libero di calciare a porta sguarnita. Passano poco più di 20’ e arriva anche il raddoppio. Masopust si inventa un gol bellissimo, calciando al volo dal limite dell’area e rendendo la traiettoria imparabile per il portiere avversario. Lo Slavia aggancia così la Roma a quota 9 punti nel girone G. Segue il Servette che vincendo al 92’ contro lo Sheriff Tiraspol ha rimandato la qualificazione matematica delle avversarie.

Nelle altre gare tonfo del Liverpool, che viene sconfitto 3-2 in casa del Tolosa. Nel girone B bene il Brighton di De Zerbi, corsaro per 2-0 sul campo dell’Ajax, e il Marsiglia di Gattuso: 2-0 all’Aek. Nel gruppo della Roma il Servette rimonta 2-1 lo Sheriff, mentre in quello dell’Atalanta lo Sporting piega il Rakow 2-1. Leverkusen qualificato grazie al rigore di Boniface, ok West Ham e Friburgo.

I risultati della 4° giornata di Europa League

Gruppo A:

Freiburg – TSC 5-0

West Ham – Olympiacos 1-0

Gruppo B:

Ajax – Brighton 0-2

AEK Athens – Marseille 0-2

Gruppo C:

Real Betis – Aris Limassol 4-1

Rangers – Sparta Praha 2-1

Gruppo D:

Atalanta – Sturm Graz 1-0

Sporting CP – Raków Czestochowa 2-1

Gruppo E:

LASK – Union SG 3-0

Tolosa – Liverpool 3-2

Gruppo F:

Rennes – Panathinaikos 3-1

Maccabi Haifa – Villarreal 1-2

Gruppo G:

Servette – Sheriff Tiraspol 2-1

Slavia Praha – Roma 2-0

Gruppo H:

Qarabağ – Leverkusen 0-1

Häcken – Molde 1-3