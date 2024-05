Europa League: Atalanta sul tetto d’Europa! Bayer annientato 3-0!

V come vittoria, S come storia. E A come Atalanta. La bergamasca calcio travolge il Bayer Leverkusen con un netto 3-0 al termine di un’ottima prestazione corale e conquista il suo primo alloro europeo inserendo l’Europa League nella sua bacheca. La notte dei sogni dei bergamaschi ha un nome e un cognome preciso: Ademola Lookman, autore di tutti e tre i gol che hanno regalato all’Atalanta l’alloro rendendola dea di nome e di fatto e protagonista di una partita praticamente perfetta. Atalanta e Bayer Leverkusen si giocano all’Aviva Stadium di Dublino, capitale dell’Eire, l’edizione 2023-24 di Europa League. Già qualificati in campionato alla prossima Champions grazie al quinto posto con 66 punti, i nerazzurri, che recuperano Scamacca, vogliono lasciarsi alle spalle la delusione della finale di Coppa Italia persa dalla Juventus per 0-1 per effetto del gol di Vlahovic. I tedeschi, campioni della Bundesliga con 90 punti e ben 17 in più dello Stoccarda secondo,non hanno mai perso in campionato con 51 risultati utili di cui 42 vittorie e 9 pareggi.. Al calcio italiano hanno appena riservato una delusione cocente estromettendo la Roma in semifinale. La squadra di Gian Piero Gasperini è arrivata all’atto finale prima aggiudicandosi il gruppo D della fase a gironi precedendo Sporting Lisbona, Sturm Graz e Rakow Chezyochowa, poi sbarazzandosi ancora dello Sporting Lisbona, del Liverpool e dell’Olympique Marsiglia. Il Bayer Leverkusen ha invece avuto la meglio nella fase a gironi prevalendo nell’H su Qarabag, Molde e Hacken. Negli ottavi di finale ha estromesso ancora il Qarabag, poi ha infranto i sogni di gloria di West Ham e Roma. Bergamaschi in campo con il 3-4-2-1 ovvero con Musso tra i pali, Djimsiti e Kolasinac esterni difensivi e Hien centrale, centrocampo a quattro con Zappacosta e Ruggeri laterali ed Ederson e Koopmeiners al centro, De Ketelaere e Lookman in trequarti e Scamacca, assente contro i bianconeri, unica punta. Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso risponde con un modulo speculare ovvero con Kovar a presidio della porta, Tapsoda e Hincapiè laterali e Tah al centro a completare il reparto difensivo, a centrocampo Stanisic e Grimaldo esterni a cingere Palacios e Xhaka, Frimpong e Wirtz trequartisti e Adli unica punta. L’arbitro della gara è l’ungherese Istvan Kovacs. La sfida tra cannonieri è tra l’atalantino Scamacca con sei reti e i teutonici Schick e Boniface, accreditati di cinque centri a testa. I due capitani sono Djimsiti per i bergamaschi e Tah per i tedeschi.

Al 6′ l’Atalanta prova l’offensiva con De Keteleare che approfitta di un errore di disimpegno difensivo dei tedeschi ma non riesce a pescare Scamacca con un filtrante. All’8′ i nerazzurri si rendono pericolosi con un’incornata a lato di Scamacca su cross dalla sinistra di Ruggeri. Atalanta vicina al vantaggio con la prima vera azione della gara. Al 10′ Djimsiti effettua un lungo lancio a cercare Scamacca ma la sfera termina direttamente a Kovar. I bergamaschi sembrano prendere le misure ai teutonici, molto attivi nella fase iniziale della gara ma senza riuscire ad arrivare alla porta di Musso. Al 12′ l’Atalanta passa in vantaggio con Lookman che raccoglie un invito al centro di Zappacosta, anticipa Palacios e fulmina Kovar. Il gol premia il giusto atteggiamento aggressivo messo in atto dai nerazzurri, Al 19′ i tedeschi arrivano per la prima volta dalle parti di Musso con un tiro di Stanisic che è però smorzato e giunge innocuo a Musso. Al 20′ Scamacca, a giro, non trova lo specchio della porta. Al 26 ‘ Lookman propone un cross dalla sinistra ma Stanisic smorza la sfera e la consegna a Kovar. Sull’azione successiva l’Atalanta perviene al raddoppio, Kovar effettua un rinvio sbagliato, la sfera giunge a Lookman che si invola verso l’area e fulmina il portiere tedesco con un tiro dal limite. L’Atalanta sembra avere individuato la via maestra per addestrare il Bayer Leverkusen, mai pericoloso in quasi mezz’ora di gara. Al 32′ l’Atalanta prova a dilagare con Scamacca ma il suo tiro è centrale e non crea problemi a Kovar. Al 35′ Grimaldo ha una buona occasione, tenta un pallonetto su Musso senza sorprenderlo. Atalanta sempre padrona della situazione mentre il Bayer fatica a imbastire manovre offensive. Nei tedeschi serpeggia un po’ di nervosismo e Wirtz si prende il cartellino giallo per proteste. I tedeschi provano a uscire dal guscio, al 37′ Xhaka pesca Wirtz ma Musso esce in anticipo. Al 43′ De Keteleare, dal limite, tenta di entrare nel tabellino dei marcatori ma la sua conclusione centrale è bloccata da Kovar. Atalanta in costante pressione offensiva. Al 46′ Xhaka prova a riaprire i giochi con un diagonale dal limite ma la sfera termina a lato alla sinistra della porta di Musso. Il primo tempo sorride agli orobici che hanno saputo leggere bene la partita schiacciando i tedeschi. Il Bayer, dal canto suo, raramente è riuscito ad affacciarsi alla porta di Musso creando un paio di occasioni apprezzabili con Wirtz e Xhaka viziate però da imprecisione.

Al 3′ della ripresa Boniface, fatto entrare da Xabi Alonso per vivacizzare l’offensiva tedesca, propone un lancio che però giunge direttamente a Musso. Al 4′ l’Atalanta ha l’occasione per il 3-0, Koopmeiners pesca dalla sinistra De Keteleare anticipato al momento di concludere. La partita conserva una grande intensità. Il Bayer ci prova con Frimpong il cui tiro al 12′ è però debole e non crea problemi a Musso. I tedeschi alzano il ritmo offensivo ma gli orobici danno l’impressione di poter controllare bene. Al 14′ Frimpong ha una buona occasione per riaprirla su cross dalla sinistra di Adli ma spara alle stelle. Al 19′ Wirtz cerca di pescare Grimaldo in area bergamasca ma Musso interviene in tuffo e sventa l’insidia. Al 31′ Scamacca, in contropiede, pesca Lookman che, in diagonale, sigla il 3-0 in grado di tagliare le gambe al Bayer Leverkusen. Al 34′ Ederson ci prova dal limite ma conclude centralmente. L’Atalanta aggressiva sino all’ultimo, non paga del largo risultato a favore. Al 37′ è Zappacosta a tentare il poker ma Kovar si accartoccia e blocca a terra. Al 38′ Schick tenta la finezza per fare accorciare le distanze ai tedeschi con un colpo di tacco ma si vede deviare in corner la sfera da Djimsiti. Sul susseguente calcio d’angolo, Boniface non inquadra di testa lo specchio della porta. Al 40′ per poco El Bilal Tourè non approfitta di un errato retropassaggio a Kovar. Al 46′ il Bayer prova almeno il gol della consolazione con un tiro dal limite di Hlozek che però finisce sul fondo. E l’Atalanta può accomodarsi sul tetto d’Europa