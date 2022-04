Europa League: Doppietta di Nkunku, il Lipsia elimina l’Atalanta

Dopo il pareggio per 1-1 maturato a Lipsia, all’Atalanta di Gasperini serve vincere per continuare a sognare la vittoria dell’Europa League, cercando così la via della qualificazione alla prossima Champions League attraverso il cammino europeo. Il periodo della Dea non è però così roseo, in quanto a Reggio Emilia, in campionato, è arrivata l’ennesima sconfitta, per 2-1, contro il giovane Sassuolo, sprofondando all’ottavo posto in Serie A. I tedeschi della Red Bull, dal canto loro, vengono dall’ennesima ottima prestazione, rifilando un netto 3-0 allìHoffenheim, con Charles Nkunku mattatore, stranamente, della serata in Bundes con un gol e un assist.

Arrivano le squadre, dunque, con periodi di forma diversi, ma con la stessa voglia di prendersi la qualificazione in uno scontro diretto che ammette solo un vincitore, che sfiderà nella semifinale la vincente tra Braga e Rangers di Glasgow. Torna Duvan Zapata nei titolari dell’Atalanta in una gara europea, altra buona notizia per Gasperini.

La partita

Al 5’ minuto arriva il primo tiro in porta nerazzurro, con Zappacosta che trova un raro varco nella fascia occupata dall’ottimo Enrichs Ritmo tambureggiante nei primi minuti, ma il Lispia trova una verticalizzazione perfetta al 20’, dove Laimer arriva dentro l’area e trova solo il solito, spaventoso Charles Nkunku, che arriva alla cifra di 29 gol stagionali( e più di 10 assist, insomma, lo trovate in tutte le statistiche). L’Atalanta risponde con Malinovsky che da posizione defilata, alcuni minuti dopo ilgol tedesco, testa I guantoni di Gulacsi, che rinvia centrale ma fortunatamente non arriva nessuno a ribattere.

Con Zapata molto isolato, Boga irriconoscibile e il funambolo ucraino a prendersi le responsabilità. Invece Domenico Tedesco ha preparato benissimo la gara e offre un Lipsia estremamente equilibrato, che lascia si spazi ma trova ottime combinazioni su tutte e due le corsie, con quella di sinistra presieduta da Angelino, che offre più libertà ad Hateboer. Nel secondo il copione non cambia di molto nonostante la girandola di cambi dei due allenatori. Al 62’ su un cross di Zappacosta arriva Hateboer dalle retrovie ma spara alto di poco. Nel resto del tempo Muriel, entrato dalla panchina per Malinovksy, da quel cambio di passo e di visione che serviva alla Dea, ma il divario con I tedeschi il divario è anche fisico e di fiato. Si arriva così nei minuti finali, dove all’86’ Nkunku viene smarcato da un passato monumentale di Yussuf Poulsen, anche lui subentrato, si libera di Juan Musso che lo falcia e Lahosz, con il suo solito stile personale, fischia giustamente il rigore per il Lipsia.

Dal dischetto va il francese ex PSG, con la maglia n 18. Risultato classico: gol. 0-2 per I ragazzi del tecnico italo-tedesco e 30 gol stagionali per il fenomeno francese, che sta vivendo la sua stagione di consacrazione definitiva. I sogni della Dea si spengono definitivamente. Rimane l’applauso dei suoi immensi tifosi per il campionato svolto anche quest’anno. Non benissimo l’esordio allo stadio per il nuovo co-proprietario Pagliuca. Complimenti al Lipsia per qualificazione. Complimenti all’Atalanta, per aver onorato una coppa fantastica ed uscire a testa alta.