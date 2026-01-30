Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Europa League

Europa League: Il Bologna ritrova il Brann, con vista derby

Il Bologna sfiderà ancora il Brann. Possibile derby con la Roma agli ottavi

Gen 30, 20261 Lettura
NYON, SWITZERLAND - JANUARY 30: xxx during the UEFA Europa League 2025/26 Knock-out Round Play-offs Draw, at the UEFA Headquarters, The House of the European Football, on January 30, 2026 in Nyon, Switzerland (Photo by Kristian Skeie - UEFA)

Non c’è due senza tre: il Bologna incrocia nuovamente il Brann nei playoff di Europa League dopo il pareggio a reti bianche della League Phase. I felsinei avranno l’occasione di riscattare quello 0-0 del Dall’Ara, rimasto indigesto anche per l’espulsione di Lykogiannis. Il calendario è già fissato, andata: 19 febbraio, nella gelida trasferta norvegese, il ritorno: 26 febbraio, tra le mura amiche del Dall’Ara per chiudere i conti.

Se gli uomini di Italiano dovessero superare l’ostacolo Brann, lo scenario si farebbe decisamente interessante. Il sorteggio ha stabilito che la vincente affronterà una tra Roma e Friburgo. Si profila dunque la suggestiva possibilità di un derby italiano tutto europeo, a meno che i tedeschi non rovinino i piani, rimandando la sfida a un sorteggio dedicato.

ACCOPPIAMENTI

Paok Salonicco-Celta Vigo
Lille-Stella Rossa Belgrado
Panathinaikos Atene-Viktoria Plzen
Fenerbahçe Istanbul-Nottingham Forest
Ludogorets-Ferencvaros
Celtic Glasgow-Stoccarda
Dinamo Zagabria-Genk
Brann-Bologna

ACCOPPIAMENTI POSSIBILI NEGLI OTTAVI (sorteggio 27 febbraio)

Genk/Bologna vs Dinamo Zagabria/Brann
Stoccarda/Ferencvaros vs Celtic/Ludogorets
Nottingham/Viktoria Plzen vs Fenerbahce/anathinaikos
Stella Rossa/Celta Vigo vs PAOK/Lille

