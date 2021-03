Europa League: Il Milan prova la remuntada, Roma con un piede ai quarti

La Roma e il Milan giovedì sera, rispettivamente alle 18.55 e alle 21.00, si giocano un pezzo importante della loro storia moderna: i rossoneri non arrivano ai quarti di finale della seconda coppa continentale dall’edizione della Coppa Uefa 2001/2002, mentre i giallorossi addirittura dall’edizione 1998/99, ecco quindi spiegata l’importanza storica dei match di giovedì.

Per le due squadre è anche un’ottima occasione di riscatto: vengono entrambe da una sconfitta in campionato, contro Parma e Napoli: quale occasione migliore di una partita in Coppa per dimenticare i rispettivi ko?

È anche un’occasione di riscatto per il nostro calcio, vista la campagna in Champions con risultati al momento deludenti, per ottenerne di migliori in Europa League, coppa spesso bistratta dalle nostre parti, ma che garantisce, in caso di vittoria, di aggiungere sì una coppa alla bacheca, ma anche un posto nella prima fascia per il sorteggio della Champions League 2021/2022 e la partecipazione alla Supercoppa Europea.

La Roma sarà la prima delle due a scendere in campo: trasferta ostica dal punto di vista logistico per la squadra di Fonseca, ma dal punto di vista del passaggio del turno non dovrebbero esserci eccessivi problemi, il 3-0 dell’andata mette i giallorossi al riparo da possibili sorprese.

Sicuramente non saranno della partita l’ex Mkhitaryan , out un mese per una lesione al soleo, e Smalling, che si è allenato a parte; dovrebbe riposare anche Pellegrini, in vista anche del Derby del Sole contro il Napoli, in programma domenica sera: spazio dunque a Kumbulla, Cristante ed El Shaarawy, dietro a Borja Mayoral, che dovrebbe ritrovare il posto da titolare a discapito dell’ex capitano Edin Dzeko, mentre lo Shakhtar Donetsk dovrebbe presentarsi con lo stesso 11 della partita d’andata, sperando di essere spinta all’impresa storica dai 10.000 spettatori dell’Olimpiysky di Kyiv.

Discorso diverso per il Milan, che scenderà in campo alle 21.00 a San Siro, cercando un’impresa che aprirebbe discorsi diversi anche per la vittoria della Coppa, visto che il Manchester United è la squadra favorita per la vittoria finale.

L’inzuccata di Kjaer ha regalato all’11 di Pioli la possibilità di giocarsela alla pari con i Red Devils, pur con tante assenze, problema costante nella stagione rossonera: l’eroe di Manchester Kjaer dovrebbe ritrovare posto dopo i problemi fisici accusati nella giornata di domenica, che gli sono costati la presenza contro il Napoli, mentre a centrocampo tornerà Meitè al fianco di Kessie; in attacco dietro all’unica punta Rebic, che sarà titolare vista la squalifica causa rosso in campionato, spazio a Saelemakers, Calhanoglu e Castillejo; Ibrahimovic dovrebbe tornare per la panchina e sarà sicuramente un’importante freccia nell’arco di Pioli.

Nei Red Devils, De Gea è ancora out per la nascita della figlia in Spagna, spazio ancora all’ex Sheffield Henderson: confermato quindi quasi in blocco tutto l’11 dell’andata, con l’unico cambio che dovrebbe essere rappresentato dal rientrante Rashford al posto dell’ex Monaco Martial, ancora panchina per il gioiellino Amad Diallo.

Per il resto delle partite, discorso praticamente chiuso tra Arsenal e Olympiakos, con la squadra di Arteta che all’andata si è imposta al Pireo per 3-1, e tra Dinamo Zagabria e Tottenham, con l’11 di Mourinho capace di imporsi per 2-0 sui croati.

Giochi fatti anche tra Molde e Granada, con gli spagnoli che vedono un traguardo impensabile solo 2 anni, quando militavano nella seconda divisione, tra Villarreal e Dynamo Kyiv, grazie alla vittoria del Submarino Amarillo per 2-0 e tra Young Boys e Ajax, grazie alla vittoria dei Lancieri per 3-0.

Tutto aperto invece tra Rangers e Slavia Praha: le due squadre, che in questa stagione stanno volando nei rispettivi campionati: gli scozzesi hanno vinto la Premiership con 20 punti di vantaggio sul Celtic e ben 88 punti in 32 partite, risultato di 28 vittorie e 4 pareggi, mentre i cechi hanno 14 punti di vantaggio sui rivali storici dello Sparta e sono ad un passo dalla vittoria del campionato: insomma, è una partita tutta da seguire.

di Lorenzo Renna