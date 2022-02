Europa League: Il Napoli crolla, troppo Barça al Maradona! Dortmund out

Così no. Dopo un ottimo pari dell’andata il Napoli rovina tutto con una prestazione triste, incolore contro un Barcelona che ha dominato la partita dall’inizio alla fine. Male tutta la squadra eccezion fatta per il subentrante Politano, che trova il gol dell’inutile 2-4, che fa solo aumentare il rammarico per questa cocente sconfitta. Malissimo Mario Rui, obliterato anzi cancellato dalla partita da Adamà Traorè, facendo creare allo spagnolo nei due tempi di gioco, una mole impressionante di occasioni, tra cui i due preziosi assist. Benissimo il Barcellona, che bissa la vittoria esterna contro il Valencia con altri quattro gol ad una squadra nettamente più forte dei pipistrelli di Carlos Soler.Veniamo alla gara.

Il disastro ha inizio subito. Dopo 9 minuti di gioco un brutto posizionamento difensivo consente a Jordi Alba di essere servito in profondità e trovare di destro la rete del vantaggio catalano(proprio da un ex Valencia). Passano 4 minuti e Frankie de Jong trova il raddoppio, sfruttando il gran palleggio dei blaugrana e le sue doti balistiche, insaccando il pallone all’incrocio dei pali dal limite dell’area. Uno-due terrificante che spiazza il Napoli. Ma la squadra partenopea trova l’occasione per riaprire partita e qualificazione. Arriva di fatti un calcio di rigore, grazie alla revisione Var, che porta sul dischetto Lorenzo Insigne, che insacca il pallone in rete. C’è ancora vita al Diego Armando Maradona. Al 45’ però il Barcellona prova a spegnere ogni speranza. Dagli sviluppi di calcio d’angolo Gerard Piquè con la sua solita scaltrezza nell’area di rigore trova la conclusione vincente del 1-3 che spezza i sogni di rimonta proprio a fine primo tempo, nel momento dove la squadra di Spalletti poteva riorganizzare le idee al meglio per provare a recuperare.

Finisce un primo tempo a tratti ingiocabile per questo Napoli sceso in campo questa sera. La seconda frazione inizia come aveva finito la prima, con un Barcellona in controllo totale della gara e la squadra di Koulibaly, Zielinski, Fabian Ruiz, a guardare e correre a vuoto per il campo. Al 59’ Mario Rui decide di guardare Adama Traorè, temporeggiando prima e indietreggiando all’inverosimile poi, facendo scegliere all’ala spagnola il momento giusto per servire Aubameyang che con un movimento fin troppo facile si libera tra I due centrali e piazza il pallone sotto la traversa di un Meret preso in controtempo, che raccoglie nella sua porta il quarto gol della sua serata nera. La partita si ferma praticamente. I ritmi diventano da partita amichevole con la squadra dell’ex fenomeno Xavi che mantiene il possesso palla, anche troppo e il Napoli che quando ha il pallone tenta di servire(male) Osimehn, oggi mai pericoloso tranne che per una percussione al 75’ terminata con un tiro impreciso. Al 87’ c’è gloria per Politano che coglie l’invito della difesa catalana, in vacanza, e di mancino trova l’angolino basso che fa compiere a Ter Stegen la più classica delle cosidette “parate laser”, dove il portiere segue con gli occhi il pallone entrare in porta, senza poter far nulla. Un raggio di sole in una partita cupa, troppo cupa per questo Napoli, da cui ci aspettavamo ben di meglio dopo l’ottimo pareggio al Camp Nou per intensità e gestione dei momenti della gara.

Ovviamente un grande alibi è la stanchezza accumulata da una serie A giocata brillantemente dagli azzurri che sono terzi a poche lunghezze dalla capolista Milan, ma questo impegno di oggi doveva essere affrontato con diverso piglio. Ovviamente il Barcellona è stato fantastico per ritmo, possesso palla non fine a se stesso e prestazioni dei singoli, come Adama e Ferran Torres, forse aiutati dalla condizione non perfetta di Lorenzo e dalla scarsa vena in fase di marcatura di Mario Rui, che in confronto al Juan Jesus visto all’andata, è sembrato lui l’adattato a destra invece del brasiliano ex di Roma e Inter prima. C’è grande rammarico. L’Italia, sfortunata anche nei sorteggi, sia di club che nazionali, perde una grande squadra che poteva davvero arrivare lontano in questa competizione.

Gli altri risultati delle 21.

Un pari a reti bianche al Benito Villamarin di Siviglia consente ai ragazzi di Manuel Pellegrini di passare il turno ai danni di un buon Zenit SanPietroburgo, che paga la sconfitta all’andata nella città dello Zar Pietro il Grande, ex Pietrogrado. Il Braga rimonta con classe i transinistriani dello Sheriff Tiraspol, andando in rete due volte nei tempi regolamentari(in gol un ex Genoa:Yuri Medeiros) e portando la partita ai calci di rigore, vincendoli per 3-2. Fatali gli errori dal dischetto per i gialloneri di Dulanto, Radelijc e Basit. Il Dortmund non riesce nell’impresa di vincere con più di due gol di scarto nella casa dei Rangers a Glasgow, venendo eliminato grazie alla doppietta di Tavernier. Inutili per i tedeschi i gol di Bellingham e Malen.