Europa League: La Dea ribalta l’Olympiakos, Zaccagni illude la Lazio

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta di misura. Questo il bilancio delle gare delle italiane in Europa League. Solo la Lazio di Sarri non è uscita indenne, ma sicuramente non ha demeritato, ospite di un Porto primo in Portogallo, capace di trovare la doppietta di Toni Martinez, mattatore della serata sicuramente non previsto. Bene l’Atalanta, che subisce il colpo di un ex Porto, Tiquinho Soares, ma con una doppietta, anche questa insolita, del centrale di Gasperini e della nazionale albanese Berat Djimsiti.

Lazio e Atalanta in sintesi.

La Lazio sfrutta le indecisioni in marcatura della non felicissima difesa portoghese e trafigge il portiere dei Dragoes al 23’ con Zaccagni, in un vero momento di grazia. Preziosa l’assistenza del mago Luis Alberto. Complice l’assenza di Immobile, sommata al mancato arrivo di una punta di riserva, Sarri è costretto a schierare il suo veterano Pedro da falso nueve, ma I risultati comunque portano buoni frutti e ad alcune occasioni sprecate, che la squadra biancoceleste rimpiangerà alla fine. Arriva però il pareggio nonostante una ottima Lazio, Joao Pedro crossa divinamente per l’accorrente Martinez che trasforma un rigore in movimento, Strakosha non può farci davvero nulla. Il pareggio sarebbe un grande risultato per i capitolini ma l’ala offensiva spagnola non è d’accordo ed insieme all’assist-man Joao Pedro confezionano il gol del sorpasso dei dragoni a inizio ripresa. Un errore di lettura della difesa laziale permette a Joao Pedro di servire nuovamente l’ex Famalicao che è libero di stoppare, mirare e siglare la sua prima doppietta europea in carriera. La Lazio subisce il colpo ma reagisce, creando però pochi pericoli verso la porta portoghese protetta da Diogo Costa. Con un Immobile in più questa Lazio ha tutte le carte in regola per portare il confronto almeno ai supplementari.

La Dea invece riceveva in casa i campioni di Grecia, che da molti anni dominano il campionato ellenico. Greci che si portano in vantaggio con l’attaccante brasiliano Soares che trova l’angolino destro dal limite dell’area. Non è la prima volta che l’Atalanta, pur giocando bene, subisce un gol ad inizio gara. Forse il giocare uomo contro uomo è causa diretta di errori nei primi venti minuti di gara, quando si cerca di “prendere le misure all’avversario”. Sta di fatto che l’Atalanta risponde subito con un Luis Muriel in giornata che viene fermato soltanto da uno straordinario Vaclik, ex Siviglia e cercato in estate dal Napoli. Ci sarebbe il pareggio allo scadere di tempo di Matteo Pessina, ma il Var conferma la posizione irregolare del centrocampista ex vivaio Milan. Nella ripresa l’Atalanta vuole a tutti I costi la vittoria ed attacca a testa bassa. Boga a inizio ripresa con un’azione personale fa fare un figurone al portiere ceco che si distende e neutralizza con un intervento prodigioso il destro forte e preciso dell’ivoriano. Sempre il portiere dei biancorossi neutralizza una punizione del funambolo ucraino Malinovskiy, siamo al 54’. Sette minuti dopo arriva il primo gol di Djimsiti della serata, un cross in area si crea una situazione di batti e ribatti dove il difensore albanese riesce a trovare la zampata che vale il meritatissimo pareggio degli uomini del Gasp. Neanche il tempo di rimettere il pallone al centro per cercare il secondo gol che arriva dopo due minuti. Koopmeiners da calcio d’angolo disegna la traiettoria perfetta per la testa del centrale atalantino che di testa batte la saracinesca di giornata Vaclik. La Dea è avanti, la gara è in discesa. L’Olympiakos non si rende mai pericoloso, è un dominio nerazzurro. Attenzione però alla gara di ritorno al Pireo, dove l’Atalanta troverà un’atmosfera di fuoco, visto che la qualificazione è tutt’altro che chiusa.