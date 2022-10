Europa League: La Lazio si fa rimontare 2 volte, finisce 2-2 all’Olimpico

Un finale amaro per una buona Lazio, che non riesce a superare uno Sturm Graz ben organizzato, in una sfida piena d’emozioni. Una prima frazione di gioco in cui è successo di tutto e che vede i biancocelesti flirtare più volte con il vantaggio, prima con Immobile che va vicino al gol al 29esimo, 5 minuti più tardi con Pedro che colpisce la traversa da pochi passi. Annullato anche un gol ad Hysaj per un fuorigioco millimetrico. La Lazio però passa in vantaggio al 45esimo con il solito Ciro Immobile, che realizza il rigore conquistato da Zaccagni. Polemiche finali per il secondo giallo, apparso eccessivo, sventolato a Lazzari, coinvolto in uno scontro con un avversario, anche lui ammonito. Nella ripresa gli austriaci, forti della superiorità numerica, spingono alla ricerca del pareggio, che arriva al 56esimo con una bella progressione di Boving, che dal limite batte Provedel. La Lazio soffre ma a 20 minuti dalla fine ritorna in vantaggio con Pedro, bravo a trovare, con l’aiuto del portiere avversario, la rete del sorpasso. Lo Sturm Graz non ci sta e a 7 minuti dal termine trova il nuovo pareggio, sempre con Boving, che batte un non perfetto Provedel sul suo palo. Termina così la sfida, in un girone che ha ancora tutto da raccontare. La classifica vede tutte e 4 le squadre a 5 punti.

Il gruppo C (quello della Roma) vede la sfida tra Ludogorets e i finlandesi dell’HJK. I bulgari dominano in lungo e in largo ma vincono “solo” 2 a 0 contro un avversario mai capace di rendersi pericoloso. Il girone vede al primo posto e già qualificato il Betis con 10 punti, secondo il Ludogorets a 7, Roma ferma a 4 e infine HJK con un solo punto.

Nel gruppo A il PSV passeggia contro lo Zurigo. Dopo il 5 a 1 rifilato agli svizzeri in trasferta, gli olandesi ne fanno altri 5 in casa. Il PSV sale così al secondo posto, a +3 dal Bodo/Glimt e a -2 dall’Arsenal capolista, in attesa dello scontro diretto. Eliminato lo Zurigo, ultimo a 0 punti.

Sfida che sa molto di ultima spiaggia quella tra Union Berlino e Malmo FF (girone D). Le 2 squadre sono costrette a vincere per sperare ancora nella qualificazione. Sono i tedeschi ad aggiudicarsi la partita a un minuto dalla fine, realizzando il rigore del definitivo 1 a 0. Union Berlino che può ancora sperare nel passaggio del turno, mentre gli svedesi sono matematicamente ultimi. La classifica: Royale Union SG 10, Sporting Braga 7, Union Berlino 6, Malmo FF 0.

Nel gruppo E il Manchester United, dopo ben 30 tiri, in pieno recupero riesce a superare all’Old Trafford il muro eretto dai ciprioti dell’Omonia, ultimi nel girone a quota 0.. Tutto facile invece per la Real Sociedad. Gli spagnoli, qualificati automaticamente al prossimo turno, si sbarazzano facilmente dei moldavi dello Sheriff Tiraspol con un netto 3 a 0. Questa la classifica: Real Sociedad 12, Manchester United 9, S. Tiraspol 3, Omonia 0.

Il girone H, insieme a quello della Lazio, è quello più equilibrato, tutte e 4 le squadre possono ancora passare. Attualmente al comando troviamo gli ungheresi del Ferencvaros, che in casa battono per 2 a 1 i serbi della Stella Rossa. Nell’altra sfida di serata, un po’ a sorpresa il Monaco cade fragorosamente in trasferta contro il Trabzonspor. I turchi vincono con un netto 4 a 0 e agganciano in classifica proprio i francesi. Questa l’attuale classifica: Ferencvaros 9, Trabzonspor e Monaco 6, Stella Rossa 3.