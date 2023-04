Europa League: La Roma ribalta il Feyenoord, Juve pari a Lisbona

Una grandissima Roma elimina il Feyenoord e conquista le semifinali di Europa League, un pareggio per 1 a 1 basta alla Juventus per guadagnarsi il passaggio del turno contro lo Sporting Lisbona. I bianconeri soffrono ma accedono alle semifinali, dove troveranno il Siviglia, che a sorpresa ha strapazzato il Manchester United. Avanti pure il Bayer Leverkusen, che si sbarazza facilmente dell’Union SG.

Sporting Lisbona-Juventus 1-1

Primo tempo di sofferenza della Juventus, chiamata a difendere il risicato 1 a 0 dell’andata allo Stadium. I bianconeri iniziano bene e passano dopo 9 minuti con la rete di Adrien Rabiot su sviluppi di calcio d’angolo. Il francese diventa il capocannoniere dei bianconeri in stagione con 11 gol. Lo Sporting prova a reagire e si conquista al 18esimo un calcio di rigore con Ugarte, che viene steso in area da un ingenuo Rabiot. Dal dischetto Edwards non sbaglia e sigla a parità. Sono i portoghesi a fare la partita e al 35esimo vanno vicino al gol del sorpasso con il colpo di testa di Diomande, pallone che esce di pochissimo.

Nella ripresa subito doppia occasione per la Juventus con Dusan Vlahovic. Il serbo prima non riesce a spingere a rete un cross teso di Cuadrado, poco dopo è colpisce con il destro ma viene murato in maniera perfetta da Diomande. Negli ultimi 20 minuti lo Sporting continua a spingere e va vicino alla rete con Esgaio, che tutto solo davanti al portiere non inquadra la porta. Ultima occasione del match per i portoghesi, che da pochi metri falliscono la rete del 2 a 1 con Coates, che calcia incredibilmente a lato. La Juve passa con enorme sofferenza, ma si qualifica per la semifinale di Europa League.

Roma-Feyenoord 4-1

La Roma parte subito forte e va vicino al vantaggio dopo 4 minuti con la conclusione di Pellegrini, bravo Bijlow a deviare in angolo. I giallorossi continuano ad attaccare e sfiorano nuovamente la rete con la girata al volo di Cristante che però non riesce a inquadrare lo specchio. Al 13esimo il Feyenoord risponde con la conclusione di Szymanski ma Rui Patricio è bravo a farsi trovare pronto. Dopo 20 minuti termina la partita di Wjnaldum, che è costretto ad uscire a causa di un infortunio, al suo posto entra El Shaarawy. Proprio il Faraone va vicino al vantaggio giallorosso al 32esimo. Splendido lancio di Pellegrini per l’esterno, che tutto solo davanti al portiere avversario, calcia alto.

Nella ripresa la Roma continua a spingere e colpisce il palo con la conclusione di Pellegrini. Al 60esimo i giallorossi pareggiano i conti nella doppia sfida con la rete di Spinazzola, bravo a farsi trovare pronto dopo una respinta in area di rigore. Continua il forcing della Roma alla ricerca del gol del sorpasso, ma subisce il pareggio all’80esimo di Paixao, bravo a battere Rui Patricio con un colpo di testa. A pochi minuti dalla fine ci pensa Dybala a salvare i giallorossi, che s’inventa la giocata del pareggio. Al 101′ arriva il gol del sorpasso. Pellegrini imbuca, Abraham alza la testa e pesca El Shaarawy che da due passi non perdona. E al 3′ del secondo supplementare c’è il lungo controllo var che porta al poker: Abraham calcia, la respinta è di Pellegrini che realizza il 4-1. Non c’è fuorigioco: è il sigillo finale, l’espulsione di Gimenez passa quasi inosservata e la Roma si gode la quarta semifinale europea delle ultime sei stagioni.

Manchester United-Siviglia 3-0

Partita piena di soprese a Siviglia con i padroni di casa che passano in vantaggio dopo 9 minuti con la rete di En-Nesyri, bravo a rubare palla a Maguire e a battere De Gea. Gli spagnoli giocano bene e trovano anche la rete del raddoppio con Ocampos, annullata per un fuorigioco millimetrico.

Spagnoli che nella ripresa continuano dominare la gara e trovano subito il raddoppio con Badé, bravo a battere De Gea dopo una respinta della traversa. Lo United non è sceso in campo subisce anche il terzo gol con la doppietta di En Nesyri, con l’erroraccio di De Gea che sbaglia lo stop e regala la palla all’attaccante marocchino, che dalla trequarti il gol del definitivo pareggio. Siviglia che umilia lo United e accede alle semifinali di Europa League, dove affronterà la Juventus.

Royale Union SG-Bayer Leverkusen 1-4

Un primo tempo dominato dal Bayer Leverkusen che passa in vantaggio dopo 2 minuti con la rete di Diaby dopo appena due minuti. Dopo aver sprecato diverse occasioni, i tedeschi trovano anche il raddoppio al 37esimo con il sinistro di Bakker, che sembra chiudere definitivamente i giochi.

Nella ripresa continua il dominio dei tedeschi, che trovano il tris 60esimo con Frimpong, bravo a farsi trovare pronto e a siglare la rete del 3 a 0. La formazione belga prova a reagire e trova il momentaneo 3 a 1 con Terho, che batte da pochi passi Hradecky. Leverkusen che chiude definitivamente i giochi al 79esimo con Hlozek, che sigla il definitivo 4 a 1. I tedeschi accedono così alle semifinali, dove affronteranno una tra Roma e Feyenoord.